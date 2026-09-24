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鄭容和來台頻率快比回家高嗨喊「活動後馬上去看房」現學台語撩爆粉絲

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
鄭容和現身Michael Kors台北101旗艦店，提前在台灣過中秋。記者王聰賢／攝影
鄭容和現身Michael Kors台北101旗艦店，提前在台灣過中秋。記者王聰賢／攝影

Michael Kors台北101旗艦店今天傍晚出現大量人潮圍繞四周，原來都是為了南韓人氣樂團CNBLUE主唱與演員鄭容和而來。今年四度來台的鄭容和快把台灣當灶咖走，他說，「來台灣的頻率快比回家鄉釜山還高，未來也想帶父母一起來台灣走走」。被問是否考慮在台置產？他立刻回應「活動後馬上去看房子」。他甚至國語、台語越學越多，可愛的腔調讓現場粉絲開心的尖叫不斷。

鄭容和連續第二年為Michael Kors活動站台，今晚鄭容和以軍綠色短版抽繩外套內搭白色Logo上衣，搭配同色系工裝長褲、手提新一代巧克力棕色Hamilton翻蓋包帥氣現身，看到現場被大批粉絲熱情包圍，他也送上臉頰愛心、空中飛吻，感謝粉絲的支持。

今年他更選擇在中秋連假前夕與台灣粉絲度過，現場也以中文說：「中秋節快樂」為粉絲獻上祝福。

不只國語，連台語他都學了，除了台語的「笑死」，他說最近學會的台語是「哇嘎理共」，並解釋說：「我覺得這個發音很可愛。」每次被誇帥就會面露尷尬的他，在現場主持人教學下現學現賣：「哇嘎哩共哇金緣投」，把全場粉絲逗樂尖叫聲頻頻。

鄭容和拿的包款正是Michael Kors秋冬主打包款之一的Hamilton翻蓋包，以壓紋野牛皮革重新塑造經典輪廓，柔軟包身呈現自然垂墜感，搭配仿舊古銅色鎖頭與配件。可拆卸的長肩帶可以變化手提、肩背及斜背等多樣配戴方式，系列推出大、小兩種尺寸。

鄭容和手拎Michael Kors秋冬主打包款Hamilton翻蓋包。記者王聰賢／攝影
鄭容和手拎Michael Kors秋冬主打包款Hamilton翻蓋包。記者王聰賢／攝影

鄭容和現身Michael Kors台北101旗艦店，提前在台灣過中秋。記者王聰賢／攝影
鄭容和現身Michael Kors台北101旗艦店，提前在台灣過中秋。記者王聰賢／攝影

鄭容和背上Michael Kors秋冬主打包款之一的Bryant枕頭包。記者王聰賢／攝影
鄭容和背上Michael Kors秋冬主打包款之一的Bryant枕頭包。記者王聰賢／攝影

Michael Kors秋冬主打包款之一的Hamilton翻蓋包，有大小兩種尺寸。圖／Michael Kors提供
Michael Kors秋冬主打包款之一的Hamilton翻蓋包，有大小兩種尺寸。圖／Michael Kors提供

Michael Kors秋冬主打包款之一的Hamilton翻蓋包。圖／Michael Kors提供
Michael Kors秋冬主打包款之一的Hamilton翻蓋包。圖／Michael Kors提供

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