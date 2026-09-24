獨／韓式烤肉新選擇！新加坡「感炭」首度登台 店址曝光了

又有韓式烤肉來台灣了！源自新加坡的韓式烤肉「感炭」即將首度登台，地點鄰近台北華山文創產業園區。對於喜愛韓式烤肉的民眾而言，未來將有更多不一樣的選擇。

綜合海外媒體報導，主打高級韓式燒肉的「感炭」自2024年於新加坡創立，標榜是由資深的肉品專家與韓國主廚創立，後來又持續拓展至馬來西亞，並開設多間分店。店內強調透過專業肉品分切與炭火燒烤，提供高規格的韓式烤肉，並且以「豬肉OMAKASE專門店」的概念，將不同豬肉搭配處理手法，提供各具特色的燒肉品項。除此之外，「王者牛肋排」也是店內的招牌餐點之一，另外還有多種韓式料理與創意餐點可供品嚐。

「感炭」台灣首店店址鄰近台北捷運善導寺站與華山文創產業園區，過去為韓式餐廳「本粥」舊址。目前外牆已經高掛宣傳廣告，同時也已在人才招募網站進行徵才作業。近年繼「金豬食堂」、「囕盈豚」等韓式烤肉名店陸續登台後，已為消費者帶來零時差的燒肉體驗。隨著「感炭」即將正式登台，勢必也能帶來全新的新氣象。