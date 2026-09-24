中秋不用出國！「2026旗山×沖繩國際食旅祭」中秋假期登場

這個中秋，不用出國，也能來一趟台日食旅，「2026旗山×沖繩國際食旅祭」將本周六、日在高雄市旗山體育場熱鬧登場。今年以「山城×海島」為主題，特別邀請沖繩特色品牌，與旗山及東高雄在地店家交流，從美食、咖啡、烘焙、工藝、文具到生活選物，將沖繩島嶼風情帶進旗山，打造中秋限定的台日食旅體驗。

高雄市旗山區公所今年特別邀請8組來自沖繩的特色品牌，與旗山及東高雄特色店家共同參與「台日雙城職人市集」，從沖繩特色料理、人氣伴手禮、咖啡甜點，到職人手作與生活選物，讓民眾不用搭飛機，就能一次感受沖繩日常，也能品味旗山金蕉、山城美食及東高雄在地好物。現場還將打造充滿島嶼風情的「沖繩選物店」，精選沖繩品牌特色商品，更規劃臺日限定聯名料理，讓民眾在旗山就能感受濃濃的沖繩風情，把旅途中喜歡的風景與生活感帶回家。

高雄市旗山區公所表示，希望透過台日交流，讓沖繩特色文化與旗山在地產業、觀光及美食產生更多火花，也讓民眾在中秋連假走進旗山，感受山城的慢生活與沖繩的海島風情，邀請民眾一起來旗山吃美食、逛市集、聽音樂、集好禮，感受一場不一樣的山城×海島文化之旅。