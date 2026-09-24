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全台文創 華山集合！永豐市集寶藏小店開張 13家職人品牌更新生活美學 文化串聯公益 點亮地方創生

聯合報／ 記者張亞筑／台北即時報導
出攤市集搶先看－新旺集瓷、even。圖／小店永豐故事展提供
出攤市集搶先看－新旺集瓷、even。圖／小店永豐故事展提供

小店永豐市集今年以「成團．開張Together, A Better Life.」為主題，集結13間來自全台的在地小店，從農產加工、地方創生、傳統工藝到生活設計，透過各自的專業與創意，展現台灣土地多元而充滿生命力的樣貌。

現場有以柑橘全株利用推動地方創生的「大山北月」、以香蕉產業串聯旗山文化的「台青蕉香蕉創意工坊」、將傳統藍染融入生活的「太平藍」，以及來自花蓮部落、推動友善農業的「金喜檸檬」與延平鄉巴喜告部落的「布拉谷嚴選」；「杉恆壹樹」以有機玫瑰發展地方產業，「九日良田」將玉里風土融入和菓子，「Good Jam+」則以果醬延續臺灣記憶，今年更拿下英國大賽雙銀獎，從果醬出發，持續串聯土地與公益

13間在地小店成團開張，出攤市集搶先看－永豐銀行Da Boos、大山北月。圖／小店永豐故事展提供
13間在地小店成團開張，出攤市集搶先看－永豐銀行Da Boos、大山北月。圖／小店永豐故事展提供

此外，百年陶器工藝「新旺集瓷」、結合當代設計竹器「山傑號竹工」共同展現台灣傳統工藝的創新可能，「even studio」則以以手作回應萬物平等理念，「無尾香蕉動物學校」推動人與動物友善共好。不同小店從各自的土地與生活出發，在市集中彼此交流，也讓更多人看見台灣小店持續創造的地方力量。

永豐銀行亦持續透過法金品牌「DA BOSS」，以「創品牌、跨結盟、強數位（OMO）」三大策略，陪伴中小企業從成立、營運、成長到擴張，串聯產業夥伴與金融資源，與小店一起為地方與產業創造更多可能。

市集現場也準備了限定版「永豐小店市集」連續印章，民眾只要追蹤「永豐基金會」Facebook 粉絲專頁，即可免費體驗。透過一枚枚印章，留下這趟小店市集的專屬記憶，也把「成團，開張！」的美好回憶帶回家。

出攤市集搶先看－無尾香蕉動物學校、山傑號竹工、金喜檸檬。圖／小店永豐故事展提供
出攤市集搶先看－無尾香蕉動物學校、山傑號竹工、金喜檸檬。圖／小店永豐故事展提供

出攤市集搶先看－Good Jam、布拉谷嚴選、杉恆壹樹。圖／小店永豐故事展提供
出攤市集搶先看－Good Jam、布拉谷嚴選、杉恆壹樹。圖／小店永豐故事展提供

出攤市集搶先看－九日良田、台青蕉創意工坊、太平藍。圖／小店永豐故事展提供
出攤市集搶先看－九日良田、台青蕉創意工坊、太平藍。圖／小店永豐故事展提供

小店永豐周末限定工作坊！彩繪公仔、手作梅粉，體驗小店創意

除了逛市集，今年更規劃限定手作工作坊，邀請民眾從「認識小店」進一步親手體驗。

10/3（六）14:00–15:00、15:00–16:00，由「新旺集瓷」帶來「逗一起 DIY 彩繪公仔」，每場限6人，體驗價300元／人，親手彩繪專屬陶瓷公仔，完成後即可帶回家。

10/4（日）14:00–14:30、14:30–15:00，則由「布拉谷嚴選」帶來「手作梅粉體驗」，每場限8人，體驗價150元／人（原價200元），從一顆梅子出發，調製專屬酸甜風味。

＊體驗工作坊，請至品牌官方社群報名

邀請大家走進華山，和小店一起「成團、開張」，在逛市集、做手作的過程中，發現土地、工藝與生活之間更多美好的可能。

【市集資訊】

小店永豐市集｜成團．開張 Together, A Better Life.

時間：2026/10/3（六）11:00–20:00、10/4（日）11:00–18:00

地點：華山1914文創產業園區 中4B館（台北市中正區八德路一段1號）

＊免費入場

＊最後入場時間為閉館前半小時

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

永豐 市集 公益

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