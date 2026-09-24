E.SO瘦子、蔡依珊站台OMEGA 超霸Speedmaster腕表演繹跨世代經典知性

創立於1848年的瑞士頂級製表品牌OMEGA，今日於台北101專賣店舉辦超霸系列主題特別活動，邀請品牌大使瘦子E.SO與品牌好友蔡依珊精彩登場。瘦子以一身俐落全黑造型，襯托手腕上的42毫米Moonshine™金專業登月表的低調鋒芒，蔡依珊則優雅配戴上全新38毫米冰藍色鑲鑽腕表，展現跨時代的雋永與知性。

身為OMEGA品牌大使的E.SO瘦子首先表示，手表是越花時間去了解，就會越發現它有更多不一樣的品味。也由於智慧型手機已是當代生活的一部分，瘦子也分享他認為手表更是一個人特質的展現，「有的時候你把手舉起來看，我發現它時間還是準的時候，其實會蠻有安全感。」

此外雖然今日手上配戴了42毫米的月光金款式，但瘦子也同時推崇近日新問世的38毫米中性尺寸超霸表款，「對我來講38是一個很完美的尺寸，因為我手腕差不多11釐米，所以我覺得38是一個對男生跟女生都很漂亮的一個中間值。」

此後OMEGA的品牌好友蔡依珊Patty也加入現場對談，當談到超霸Speedmaster表款時她表示最有感觸的就是經典並非一成不變，「我們知道這系列一眼就看得出來它是 Speedmaster；但同時它因為不同的年代、尺寸、不同材質，呈現出完全不同的個性，我覺得經典應該就是這樣子，保留自己、但一直有新的可能。」

誕生於1957年的超霸系列最初專為賽車運動設計，1965年通過NASA嚴苛測試後，於1969年伴隨阿波羅11號完成人類首次登月，正式奠定「登月表」的地位。系列透過清晰易讀的計時顯示與整體強悍結構，將勇於探索的冒險精神融入俐落線條，近日並有新發表的38毫米Speedmaster則以精巧比例打破性別框架，如水般冷凝的冰藍色面盤搭配上鑽石表圈，為俐落的超霸輪廓添增以似水柔情，中性、獨立而優雅。

現場同步亮相多款傳奇時計：重現1962年首款太空表風格的First OMEGA in Space，致敬阿波羅13號安全返航榮譽的銀史努比獎章50週年紀念腕表，以及通過METAS認證、精雕月球表面圖案的月之暗面腕表，各自訴說著跨越時空的輝煌，也象徵Speedmaster超霸腕表的榮光、生生不息。

OMEGA超霸系列Moonshine™金登月表，價格店洽。圖／OMEGA提供

OMEGA全新的38毫米超霸Speedmaster腕表，延續經典設計、但突破風格的量體限制。圖／OMEGA提供

瘦子、蔡依珊今日出席OMEGA台北101專門店，空間內並展示五款OMEGA的超霸傳奇腕表，兩人也分享了對於時間、造型、經典設計的獨到見解。圖／OMEGA提供

五位模特兒分別配戴了五款OMEGA超霸Speedmaster腕表，呈現瀟灑、內斂、自信、優美與紳士的多變風格。圖／OMEGA提供

瘦子E.SO今日手上配戴了Moonshine™金專業登月表，自信、霸氣外顯。圖／OMEGA提供