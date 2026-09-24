Swatch和平飯店藝術中心15周年 聯名表款見證以藝術為名的時間花火

瑞士手表品牌Swatch旗下的Swatch Art Peace Hotel斯沃琪和平飯店藝術中心是於2011年11月開幕，2026將邁向15周年紀念，為此Swatch特別推出Swatch Art Peace Hotel特別系列表款，嚴選六位當代中國藝術家的原創作品，轉化為時間的創意火花。

位於上海外灘的Swatch Art Peace Hotel提供了時間、空間與完全自由的環境，讓藝術家可在此進行創作，同時展開跨文化、地域、思潮的交流，駐村計畫在15年共吸引來自61個國家、650位以上的創作者進駐，成為連結傳統與當代的文化樞紐；本次15周年特別系列以「駐村經歷與藝術交流」為靈感核心，將羅比、馮彬、韓峰、Green Lava（馬欣媛）、王帥與于楊（YY）的藝術創作改造成為手表面盤、表帶、色彩、圖騰、表現形式的多元可能。

其中「DIGI-BLOSSOMING」以半透明桃紅材質搭配Cyber美學的3D奇幻花卉，「BUND−ASTIC」則將20多座外灘建築重現在表帶上，並以和平飯店的經典綠色屋頂成為手表面盤的視覺軸心，「FLOWERING PLUM」是以淡藍色矽膠表帶搭配紅色梅花，展現東方水墨的簡約優雅，「STREET EYE」則以大眼睛面盤與繽紛幾何圖騰撞擊出都會塗鴉能量，全系列皆運用印花技術與耐用矽膠，將藝術感與實用配戴感結合。

本系列價格分別為3,300元、3,650元兩種固定價格，已由即日起在全球Swatch專門店與品牌官方網站正式販售，傳遞雋永的情誼與共同創作記憶。

Swatch Art Peace Hotel紀念腕表DIGI-BLOSSOMING，3,650元。圖／SWATCH提供

Swatch Art Peace Hotel計畫始於2011年開始，如今是上海外灘最富藝術感的人文景點。圖／Swatch提供

Swatch Art Peace Hotel紀念腕表BUND−ASTIC，3,650元。圖／SWATCH提供

Swatch Art Peace Hotel紀念腕表STREET EYE，3,650元。圖／SWATCH提供

Swatch Art Peace Hotel本身就是一座龐大的美術館，匯集歷來600位以上駐村藝術家的藝術創作，讓創意在空間中俯拾皆是。記者釋俊哲／攝影