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500盤2026／百年匠人之心！YAMACO山崎金屬頂級餐具完美呈現料理美味

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
山崎金屬的官方合作夥伴YAMAZAKI Official Brand Partner-德貿股份有限公司，貼心為賓客準備客製化刻字「賢人餐匙」，引起眾人們的熱烈討論。圖／林科呈攝影
山崎金屬的官方合作夥伴YAMAZAKI Official Brand Partner-德貿股份有限公司，貼心為賓客準備客製化刻字「賢人餐匙」，引起眾人們的熱烈討論。圖／林科呈攝影

邁入第6屆的《500盤》再度為亞洲美食圈打造出一份以台灣人觀點為出發的精彩榜單，同時更延續歷年傳統，集結當屆名單中的高盤數得獎餐廳，共同打造一場跨越空間與料理風格的美味盛宴。擁有百年歷史的「山崎金屬YAMAZAKI」，也特別安排經典的「KENJIN賢人餐匙」搭配由La Vie by Thomas Bühner推出的「溫生蠔．黃酒．辣根」，以絕佳的手感與入口質地，完美展現食材的細緻滋味。

自1918年於日本燕市創立的山崎金屬YAMAZAKI，以手工鍛造銅器起家，不僅是日本首家自瑞典進口不鏽鋼的企業，更在1980年代創立頂級餐具品牌「YAMACO」，將日本鋼材透過繁複的製程、打磨技術以及匠人之心，造就出完美無瑕、宛若藝術品般的作品。不僅曾被選為諾貝爾獎90週年晚宴餐具，更曾奪下德國紅點設計大獎的最高榮譽「最佳設計獎Best of the Best」，同時也被奢華臥鋪列車「九州七星號」、「TRAIN SUITE 四季島」選為指定餐具。

本屆獲得5盤的「La Vie by Thomas Bühner」在晚宴中特別呈獻「溫生蠔．黃酒．辣根」，將富有彈性的蒸生蠔搭配南洋風格醬汁、特製黃酒泡沫與多種草本食材點綴，為賓客帶來鮮明鹹香的滋味。而YAMAZAKI山崎金屬的賢人餐匙，在掌中擁有完美配重，以及平滑流暢的入口觸感，讓食客能專注於料理的純粹，正好匹配料理的豐富口感與細膩滋味，大大提升品嚐的樂趣與精彩。山崎金屬的官方合作夥伴YAMAZAKI Official Brand Partner-德貿股份有限公司，更貼心為賓客準備客製化刻字，讓每一支賢人餐匙都能成為賓客享受500盤晚宴的美好紀念回憶。

山崎金屬與官方合作夥伴德貿股份有限公司，共同盛裝出席《500盤》晚宴。圖／500輯攝影團隊提供
山崎金屬與官方合作夥伴德貿股份有限公司，共同盛裝出席《500盤》晚宴。圖／500輯攝影團隊提供

山崎金屬YAMAZAKI創立的頂級餐具品牌「YAMACO」曾被選為諾貝爾獎90週年晚宴餐具，同時也在《500盤》晚宴中，精心客製化的「賢人湯匙」。圖／500輯攝影團隊提供
山崎金屬YAMAZAKI創立的頂級餐具品牌「YAMACO」曾被選為諾貝爾獎90週年晚宴餐具，同時也在《500盤》晚宴中，精心客製化的「賢人湯匙」。圖／500輯攝影團隊提供

山崎金屬工業副社長山崎修司為賓客們展示經典的「KENJIN賢人餐匙」。圖／500輯攝影團隊提供
山崎金屬工業副社長山崎修司為賓客們展示經典的「KENJIN賢人餐匙」。圖／500輯攝影團隊提供

YAMAZAKI山崎金屬的賢人餐匙，在掌中擁有完美配重以及平滑流暢的入口觸感，更能展現料理的口感與細膩滋味。圖／500輯攝影團隊提供
YAMAZAKI山崎金屬的賢人餐匙，在掌中擁有完美配重以及平滑流暢的入口觸感，更能展現料理的口感與細膩滋味。圖／500輯攝影團隊提供

山崎金屬YAMAZAKI特別安排經典的「KENJIN賢人餐匙」搭配「溫生蠔．黃酒．辣根」，不僅享受美味也能成為別具意義的晚宴紀念品。圖／林科呈攝影
山崎金屬YAMAZAKI特別安排經典的「KENJIN賢人餐匙」搭配「溫生蠔．黃酒．辣根」，不僅享受美味也能成為別具意義的晚宴紀念品。圖／林科呈攝影

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