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Bosch、Gaggenau雙旗艦店進駐信義區！搶攻高端廚電商機

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
Gaggenau臺北旗艦店進駐信義區，透過建築語彙映現在地之美。圖／Gaggenau提供
Gaggenau臺北旗艦店進駐信義區，透過建築語彙映現在地之美。圖／Gaggenau提供

不懼近兩年房市動盪帶來的衝擊，博西家用電器（BSH）持續深耕台灣高端廚電市場，旗下雙品牌Bosch博世家電與頂奢廚電品牌Gaggenau同步進駐台北信義計畫區，開設全新旗艦店。兩間門市不僅是集團在台成立以來規模最大的策略投資，更象徵品牌正式從過往進口廚具品牌聚集的內湖，大步跨進信義區精緻生活圈，並積極從過去以B2B為主的業務模式，拓展B2C零售市場。

談及此次搬遷決策與選址考量，博西家用電器董事總經理吳淑梅指出，過去品牌展示中心多設於內湖，但考量台灣消費者的生活動線與主要消費商圈，團隊歷經長時間尋覓，最終選定鄰近台北指標性建築、周邊豪宅林立的信義計畫區。吳淑梅表示，新門市遵循全球旗艦店的兩大選址標準：一是必須位於一樓、面向街道的獨立店面；二是刻意選在熱鬧商圈的邊緣地帶，兼顧便利性與隱密性。既能避開百貨商場擁擠的人潮干擾，又能提供高端客群與室內設計師在更自在、安靜的環境中，沉浸式體驗品牌產品與整體空間規劃。

全新旗艦店的落成，其實也暗藏著品牌扭轉台灣廚房生態的期待。吳淑梅表示，台灣家庭過去在廚房規劃上，長期習慣混搭不同品牌的單品，較少從整體視覺、使用動線，乃至智慧家電互聯等面向進行整合。今年，Bosch主打「One Bosch理想廚房」概念，透過3大情境展間，完整呈現嵌入式廚電的整體美學。

在市場策略上，Bosch以市占率全台第一的洗碗機為核心，進一步帶動感應爐、排油煙機與烤箱等產品的組合銷售。因應都會小宅趨勢，品牌也推出適用於最小僅需1.2公尺寬的一字型廚房配置方案，將45公分洗碗機、微型感應爐、烤箱與抽油煙機整合為4件式套裝，打破小坪數住宅難以配置全套歐系廚電的既有印象。

根據統計，台灣家庭洗碗機普及率僅約3.6%，相較於歐美市場的60%至85%，以及日本約18%至20%，仍有相當大的成長空間。吳淑梅透露，品牌透過「90天滿意保證，不淨則退」活動，降低消費者購買高單價廚電的心理門檻，讓消費者實際體驗洗碗機帶來的便利性。品牌觀察，只要逐步養成使用習慣，消費者便能感受到產品價值，進而建立高度品牌黏著度。

相較於Bosch著重理想廚房的整體配置，Gaggenau臺北旗艦店則展現德國百年工藝與台灣在地風土的交融之美。整體空間由德國建築設計公司1zu33操刀，以「Interwoven Fragments」為設計概念，汲取大稻埕街屋的進落式格局，並融入彰化百年窯廠手工磚、花蓮深綠蛇紋岩，以及呼應三合院意象的木構天花板。全店規劃The Gallery、The Difference、The Salon、The Private Dining與宛如私人招待所的The Atelier等5大場景，營造內斂沉穩的當代頂奢氛圍。

現場最大亮點，則是大中華區首賣的「極簡感應爐」，貫徹極致減法美學，將整座爐面隱藏於厚度僅12毫米的帝通石檯面之下，僅留下一顆LED中央指示燈與不鏽鋼旋鈕，卻依然具備12段火力調整、保溫及快速加熱等功能。乾淨俐落的中島檯面，讓廚電自然融入空間，模糊了廚房與生活場域的界線，為台灣頂級廚電市場開啟了兼具機能與藝術美學的全新想像。

「極簡感應爐」貫徹極致減法美學，將整座爐面隱藏於厚度僅12毫米的帝通石檯面之下，僅留下一顆LED中央指示燈。記者黃筱晴／攝影
「極簡感應爐」貫徹極致減法美學，將整座爐面隱藏於厚度僅12毫米的帝通石檯面之下，僅留下一顆LED中央指示燈。記者黃筱晴／攝影

德國百年家電領導品牌Bosch博世家電鎖定高端廚電市場消費潛力，全新台北旗艦店進駐信義商圈盛大開幕。圖／Bosch提供
德國百年家電領導品牌Bosch博世家電鎖定高端廚電市場消費潛力，全新台北旗艦店進駐信義商圈盛大開幕。圖／Bosch提供

Bosch以中島為核心的「社交型廚房」，結合冰箱、水槽、爐具所構築而成的三角動線，避免重複來回走動，提升料理過程效率之餘，開放式空間更成為家人或朋友間彼此用餐互動的溫暖場域。圖／Bosch提供
Bosch以中島為核心的「社交型廚房」，結合冰箱、水槽、爐具所構築而成的三角動線，避免重複來回走動，提升料理過程效率之餘，開放式空間更成為家人或朋友間彼此用餐互動的溫暖場域。圖／Bosch提供

走入The Difference空間，彷彿踏入品牌1683年創始的德國黑森林，三種金屬元素代表品牌的過去、現在、未來。記者黃筱晴／攝影
走入The Difference空間，彷彿踏入品牌1683年創始的德國黑森林，三種金屬元素代表品牌的過去、現在、未來。記者黃筱晴／攝影

Bosch台北旗艦店以「One Bosch理想廚房」為核心概念，打造三大嵌入式廚房情境展間，完整一站式家電解決方案協助消費者規劃夢想廚房藍圖。圖／Bosch提供
Bosch台北旗艦店以「One Bosch理想廚房」為核心概念，打造三大嵌入式廚房情境展間，完整一站式家電解決方案協助消費者規劃夢想廚房藍圖。圖／Bosch提供

Gaggenau臺北旗艦店中有如私人招待所般親密而專屬的空間The Atelier。圖／Gaggenau提供
Gaggenau臺北旗艦店中有如私人招待所般親密而專屬的空間The Atelier。圖／Gaggenau提供

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