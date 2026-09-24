忠孝SOGO日本展必搶好物！代官山Candy Apple首登台、文明堂每日限量

SOGO忠孝館日本展，跟著創店歷史一路來到39周年，今年SOGO秋季日本展即日起至10月11日於12樓活動會館展開，集結85家日本各地美食、人氣甜點、海鮮珍味與職人工藝，包括日本東京超人氣蘋果糖專賣店「代官山Candy Apple」首登台，必買人氣好物還有日本長崎蛋糕百年品牌文明堂總本店。

SOGO可說是舉辦日本展的權威，每年都引進話題品牌登台，業績更是年年創新高。今年秋季日本展除了有85家廠商進駐，更邀請62位日本職人來台現場實演，帶來原汁原味日本味。日本展期間適逢中秋、雙十連假，SOGO忠孝館指出，預計18天日本展業績目標達成4,200萬，但連假效益更期待可超越原訂目標再增長5%。

活動期間還有雙重抽，包含暢遊日本抽抽樂9月24日至10月11日持APP(20084開頭會員條碼)於12樓活動會館當日累積滿2,000元以上，有機會抽中頭獎「長榮航空日本不限航點皇璽桂冠艙雙人來回機票」(價值300,166元)及其他和風好禮。另外還有悠遊長崎抽抽樂，同樣持APP(20084開頭會員條碼)於12樓活動會館長崎物產區，當日累積滿500元以上，有機會抽中「台灣虎航 台北-福岡雙人來回機票」+「JR Pass北九州鐵路雙人周遊五日券」+「豪斯登堡入場券雙人份、歐洲飯店住宿券1晚(雙人房含早餐)」(價值74,000元)。 另外，消費滿額還有多款和風消費禮可擁有。

曾於日劇「戀愛可以持續到天長地久」中亮相的「代官山Candy Apple」這回首度來台，這次帶來有原味、可可亞、優格白巧克力、肉桂，還有SOGO限定口味奶茶糖蘋果糖。

日本長崎蛋糕百年品牌「文明堂」總本店，今年夏季日本展首次來到SOGO，當時每天限量開賣80條長崎蛋糕，開店一小時即完售，讓日方驚訝在台的受歡迎程度，因此文明堂秋季再次來訪，每日限量開賣數量也提升至180條，SOGO表示，「文明堂」總本店只能在長崎、福岡買到，可以方便的在SOGO日本展買到，也是它受歡迎的原因。

鯛魚燒可以說是日本展的定番美食，今年帶來41年老店三重「五十鈴甘味鋪」初登台，除了經典紅豆與卡士達口味，還有熱門話題的杜拜巧克力口味。

日本職人現場親手製作熱騰騰美食，包括初登場實演推薦傳承逾兩世紀製麵底蘊的福島「奈良屋蕎麥」首度登場，現場提供養生三黏冷麵、天婦羅蝦湯麵、蕎麥涼麵等。其他還有以多種口味章魚燒聞名的大阪「鳴神たこ焼き本舗」，這次帶來SOGO限定-桔柚明太子口味。另有北海道「札幌湯匠」多款特色蔬菜湯咖哩料理、三重「お肉の九門堂」起士炸肉餅、北海道「雞先生」正宗廣島牡蠣與「北海道工房」函館唐揚雞等。多款人氣甜點與實演美食首四日9月24日至9月27日祭出指定品項買一送一限時優惠，上班族下班也可再來享好康，同樣首四日晚間八點，精選熟食最低8.3折起。

談到日本展近年趨勢，SOGO指出，客人不再只是買甜點、伴手禮，因為這些出國也能買得到。反而是出國不容易帶回國的日本米、水果、海鮮、農產加工品等，是不少消費者會趁日本展採購的品項，像是忠孝館消費實力頂尖的熟客，會在日本展一次就購買十幾萬至二十萬的冰梅來送人，甚至光是梅子類品項一檔日本展就可以做到500萬。

大阪「鳴神たこ焼き本舗」SOGO限定桔柚明太子口味、明太子章魚燒。圖／SOGO提供

長崎文明堂經典、抹茶、巧克力長崎蛋糕，每盒售價580元(1盒五片獨立包裝)。圖／SOGO提供

人氣初登場甜點帶來日本東京超人氣正宗蘋果糖專賣店「代官山Candy Apple」。圖／SOGO提供

三重お肉の九門堂起士炸肉餅，每個售價180元。圖／SOGO提供