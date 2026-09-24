SOGO忠孝日本展登場 生鮮、職人工藝齊聚、單檔拚4,200萬元

SOGO忠孝店日本展今年邁入第39屆，秋季「秋の和宴 日本全國美食暨逸品工藝展」24日起至10月11日登場，單檔業績目標約4,200萬元。忠孝店長蕭淑英表示，忠孝店客層廣、人流量大，因此日本展不僅能引進日本各地美食、甜點及生鮮，也能展售日本職人工藝品，商品範圍完整，在國內百貨日本展中相當少見，也是SOGO忠孝店規模最大的特色主題展之一。

蕭淑英表示，日本展一年舉辦兩季，經過多年經營已累積固定客群，除了日本食品、伴手禮，也能引進海鮮、生鮮等對保存與人流要求較高的商品，加上日本職人現場實演，讓日本展不只是商品販售，也是忠孝店重要的體驗型活動。此次秋季日本展集結日本各地85家廠商，其中15家為首次參展，並邀請62位日本職人來台，展現日本各地飲食及工藝特色。

在忠孝店整體業績方面，蕭淑英表示，今年前八月業績成長6%，男裝、女裝及家電表現較佳，化妝品則相對遲緩。面對今年周年慶，她表示，去年受到颱風影響，今年整體展望相對樂觀，尤其近期股市表現帶動消費信心，觀察消費者較願意花錢，因此對周年慶買氣抱持正向期待。

至於商圈排擠效應，Garden City開幕後，忠孝店人流約受到3%影響，不過蕭淑英表示，實際對業績影響不大，忠孝店仍維持穩定消費動能。她認為，忠孝店本身擁有廣泛客群，加上日本展等大型主題活動持續吸引人流，有助於維持商圈競爭力。

今年秋季日本展則以美食與工藝為兩大主軸，除了東京人氣蘋果糖、三重鯛魚燒、長崎蛋糕等日本甜點與伴手禮，也有福島蕎麥、大阪章魚燒、北海道湯咖哩等職人現場實演；工藝部分則集結富山高岡銅器、漆器，以及日本刷具、熊野筆等生活工藝，強化展覽的文化與體驗特色。

SOGO忠孝店表示，日本展長期經營已形成固定消費客群，一年兩季的展覽也成為忠孝店年度重要業績活動之一。今年在前八月業績成長、秋季消費旺季以及周年慶到來之際，忠孝店也盼透過日本展等主題活動持續聚集人流，帶動下半年業績表現。