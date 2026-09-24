快訊

疑口角衝突！新北16歲高中生頸部遭利刃刺傷 命危送醫與死神拔河

川習會前先施壓？陸國防部態度強硬 提「八一七公報」要求停止對台軍售

台壽爆5年內控黑洞…員工挪用1600萬元 金管會重罰960萬元

聽新聞
0:00 / 0:00

SOGO忠孝日本展登場 生鮮、職人工藝齊聚、單檔拚4,200萬元

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
遠東SOGO忠孝館即日起至10月11日推出「秋の和宴 日本全國美食暨逸品工藝展」。圖／遠東SOGO提供
遠東SOGO忠孝館即日起至10月11日推出「秋の和宴 日本全國美食暨逸品工藝展」。圖／遠東SOGO提供

SOGO忠孝店日本展今年邁入第39屆，秋季「秋の和宴 日本全國美食暨逸品工藝展」24日起至10月11日登場，單檔業績目標約4,200萬元。忠孝店長蕭淑英表示，忠孝店客層廣、人流量大，因此日本展不僅能引進日本各地美食、甜點及生鮮，也能展售日本職人工藝品，商品範圍完整，在國內百貨日本展中相當少見，也是SOGO忠孝店規模最大的特色主題展之一。

蕭淑英表示，日本展一年舉辦兩季，經過多年經營已累積固定客群，除了日本食品、伴手禮，也能引進海鮮、生鮮等對保存與人流要求較高的商品，加上日本職人現場實演，讓日本展不只是商品販售，也是忠孝店重要的體驗型活動。此次秋季日本展集結日本各地85家廠商，其中15家為首次參展，並邀請62位日本職人來台，展現日本各地飲食及工藝特色。

在忠孝店整體業績方面，蕭淑英表示，今年前八月業績成長6%，男裝、女裝及家電表現較佳，化妝品則相對遲緩。面對今年周年慶，她表示，去年受到颱風影響，今年整體展望相對樂觀，尤其近期股市表現帶動消費信心，觀察消費者較願意花錢，因此對周年慶買氣抱持正向期待。

至於商圈排擠效應，Garden City開幕後，忠孝店人流約受到3%影響，不過蕭淑英表示，實際對業績影響不大，忠孝店仍維持穩定消費動能。她認為，忠孝店本身擁有廣泛客群，加上日本展等大型主題活動持續吸引人流，有助於維持商圈競爭力。

今年秋季日本展則以美食與工藝為兩大主軸，除了東京人氣蘋果糖、三重鯛魚燒、長崎蛋糕等日本甜點與伴手禮，也有福島蕎麥、大阪章魚燒、北海道湯咖哩等職人現場實演；工藝部分則集結富山高岡銅器、漆器，以及日本刷具、熊野筆等生活工藝，強化展覽的文化與體驗特色。

SOGO忠孝店表示，日本展長期經營已形成固定消費客群，一年兩季的展覽也成為忠孝店年度重要業績活動之一。今年在前八月業績成長、秋季消費旺季以及周年慶到來之際，忠孝店也盼透過日本展等主題活動持續聚集人流，帶動下半年業績表現。

SOGO

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

百貨消費年輕化！新光三越台南小北門開幕周年慶拚3.8億、寶可夢助陣

華泰名品城秋季11間新櫃進駐！全台首間NB Premium 還有SALOMON、小天使

新光三越攜手台鐵推寶可夢30周年列車 吸5,700人、估帶動10萬人流

星宇航空第4季新菜單登場 米其林一星台菜、仙台牛舌上機

相關新聞

忠孝SOGO日本展必搶好物！代官山Candy Apple首登台、文明堂每日限量

SOGO忠孝館日本展，跟著創店歷史一路來到39周年，今年SOGO秋季日本展即日起至10月11日於12樓活動會館展開，集結85家日本各地美食、人氣甜點、海鮮珍味與職人工藝，包括日本東京超人氣蘋果糖專賣店「代官山Candy Apple」首登台，必買人氣好物還有日本長崎蛋糕百年品牌文明堂總本店。

《實境誘捕》從正義判官到私慾失控！羅伯派汀森演技大爆發

《實境誘捕》改編自美國實境節目，深入節目製作後台，揭露主持人追捕成年男子背後的道德危機與私德醜聞，並試圖以大事件挽救聲勢。

Bosch、Gaggenau雙旗艦店進駐信義區！搶攻高端廚電商機

不懼近兩年房市動盪帶來的衝擊，博西家用電器（BSH）持續深耕台灣高端廚電市場，旗下雙品牌Bosch博世家電與頂奢廚電品牌Gaggenau同步進駐台北信義計畫區，開設全新旗艦店。兩間門市不僅是集團在台成立以來規模最大的策略投資，更象徵品牌正式從過往進口廚具品牌聚集的內湖，大步跨進信義區精緻生活圈，並積極從過去以B2B為主的業務模式，拓展B2C零售市場。

檀健次入鏡HOGAN 40周年形象 米蘭時裝周接軌藝文新世代將夢想顯化

義大利奢華休閒品牌HOGAN迎來創立40周年輝煌里程碑，近日品牌發表了2026秋冬全新形象視覺Above the City，並邀請人氣男星檀健次入鏡，同時現在時值2027春夏米蘭時裝周期間，品牌也同步發表最新風格宣言：「為動而生，生來而立」（Made to Move. Born to Rise）。

臺北洲際酒店試住首波名單出爐 80位入住者30日起享一泊二食體驗

臺北洲際酒店即將迎來首批試住賓客！酒店日前舉辦「The First 80」活動，邀請民眾分享「愛上臺北的理由」，活動共收到8萬2956封「情書」，如今首波80位入住者名單正式公布，得獎者可攜1名同行者入住，享有一泊二食體驗，入住日期訂於9月30日及10月1日兩天。

把「中式外帶餐盒」變水鑽包！LV聯名塗鴉大師Keith Haring超夢幻

自2019年首度問世以來，路易威登（Louis Vuitton）以1854年首間店鋪地址命名的Capucines包款，便成為超過35位當代藝術家揮灑創意的理想畫布。如今Artycapucines系列邁入全新的第八篇章，攜手凱斯哈林基金會（Keith Haring Foundation），延續2027早春女裝系列於紐約開啟的創意對話，結合傳統皮革拼嵌工藝、精細刺繡與尖端雷射印刷技術，推出13款極具收藏價值的限量藝術包款。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。