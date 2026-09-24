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《實境誘捕》從正義判官到私慾失控！羅伯派汀森演技大爆發

聯合新聞網／ 來一杯奶茶
實境誘捕／劇照
實境誘捕／劇照

《實境誘捕》改編自美國當年轟動一時的實境節目《To Catch a Predator》。

節目由工作人員假扮未成年人，在網路上鎖定有意接觸少年的成年男子，並將對方約到事先架滿隱藏攝影機的民宅。當這些人滿懷期待赴約時，迎接他們的不是約會對象，而是主持人Chris Hansen。

初期這套模式確實充滿了「抓壞人」的爽感。

Hansen拿著一疊露骨的聊天紀錄坐下來，冷靜逼問：「你今天為什麼來這裡？」看著獵物從滿臉錯愕到慌張辯解、甚至拔腿狂奔，直擊人性的衝突感也讓節目迅速在全美爆紅。

實境誘捕／劇照
實境誘捕／劇照

電影帶著觀眾深入製作後台，赤裸揭開這場正義秀私底下的複雜角力。當掌聲伴隨而來的是鏡頭外的道德危機與個人私德醜聞，節目對收視的狂熱已不再純粹，反而成了Hansen試圖轉移焦點、力保神壇地位的救命稻草。

為了用更大的震撼彈壓下逐漸失控的私生活，他迫切需要釣出一條足以撼動全美、改寫遊戲規則的「大鯨魚」來替自己解套。

實境誘捕／劇照
實境誘捕／劇照

他在鏡頭前把別人問到啞口無言，背後自己的爛攤子卻快要包不住，這種心虛與偽善撞在一起的反差感真的有夠精彩。

節奏俐落，沒有無聊的說教，光是在大銀幕看羅伯派汀森那張表面超穩、眼神其實慌到不行的臉，就完全值回票價。

想看高張力心理戰與媒體背後的瘋狂實態，這部真的大推，很值得直接衝一波戲院。

◎本文獲 來一杯奶茶 授權（來源出處），嚴禁未經同意擅自轉載、重製或改寫。

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