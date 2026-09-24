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檀健次入鏡HOGAN 40周年形象 米蘭時裝周接軌藝文新世代將夢想顯化

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
檀健次並為HOGAN拍攝了40周年形象視覺，並換上2026秋冬新品入鏡。圖／HOGAN提供
檀健次並為HOGAN拍攝了40周年形象視覺，並換上2026秋冬新品入鏡。圖／HOGAN提供

義大利奢華休閒品牌HOGAN迎來創立40周年輝煌里程碑，近日品牌發表了2026秋冬全新形象視覺Above the City，並邀請人氣男星檀健次入鏡，同時現在時值2027春夏米蘭時裝周期間，品牌也同步發表最新風格宣言：「為動而生，生來而立」（Made to Move. Born to Rise）。

HOGAN於40周年之際重返米蘭時裝周，選址博科尼大學新校舍打造湛藍影院展演，品牌並盛大發表了Hogan Cool藍色特別版，鞋底與鞋帶皆刻印「H86_26」字樣致敬里程碑，HOGAN同時與義大利國家電影實驗中心合作，由四位新銳導演以經典鞋款為主題創作微電影，並設立三年全額資助的青年獎學金，本次聯名不僅傳遞了「為動而生，生來而立」的精神，更帶人重溫「奢華運動鞋」的開創歷程。

由TOD’S集團創立的義大利奢華休閒品牌HOGAN，自1986年推出首款板球休閒鞋Traditional後，陸續發表了包含Athletic、經典厚底鞋Interactive，再到Olympia與Rebel系列，成功將「H」標誌與增高設計深植人心，尤其米蘭旗艦店的Via Monte Napoleone, 5地址更成為包款上的紀念字樣，象徵將當代奢華走出全新方向。

在近期發表的2026秋冬形象視覺中，只見代言人檀健次透過自信氣場詮釋了HOGAN不設限的精神，繫上鞋帶的HOGAN鞋款被隨性掛在身上呈現平衡，像是遊走於戶外或城市的兩極之間，輕快簡約、優雅洗鍊。

本季登場的兩大亮點鞋款首推以滑板鞋為靈感的Hogan Crosswind男士款，以及喚醒1980年代老靈魂的HOGAN Cool。前者破例將經典的「H Logo」重心推移、向前轉移到靠近鞋款前方，同時鞋底再藏入了細緻的H monogram紋理；HOGAN Cool則選用了精緻鋸齒H標誌搭配酒紅與午夜藍色調，鞋楦包覆了M字型麂皮、為腳趾帶來包覆與保護性，側邊H Logo並在牛奶糖膠底內側若隱若現，強化了品牌印象。

其他不容錯過鞋款還包含像是從登山鞋蛻變而來的H719 Hi-Light雲朵鞋，鞋款選用柔軟的納帕皮革並有5.5公分微厚底，並有全黑、素面、白底等多種色彩配置；想要修飾下半身線條？Hyperlight復古老爹鞋的H Logo比例則像是照射了放大鏡，H的末端更像一道閃電般勾起、宛如俐落身影穿梭在都市夜色中的殘影，別具動感；全新Athletic鞋履更以T-Toe設計與光滑皮革H標誌，打造極致舒適的復古運動體驗。

為慶祝品牌40周年，HOGAN並加碼發表「40周年限定紀念Logo」，一次帶來包含翻領夾克、T恤、連帽大學抽繩外套、丹寧長褲等多款紀念品，搭配上各式本季最新鞋款、大步邁向下一個40年的無限精彩，讓夢想顯化成真。

HOGAN Athletic香檳金與大理石白logo皮革女款休閒鞋，18,600元。圖／HOGAN提供
HOGAN Athletic香檳金與大理石白logo皮革女款休閒鞋，18,600元。圖／HOGAN提供

HOGAN自1986年創立今年適逢40周年，品牌並與義大利國家電影實驗中心合作，持續與新世代、藝文領域接軌。圖／HOGAN提供
HOGAN自1986年創立今年適逢40周年，品牌並與義大利國家電影實驗中心合作，持續與新世代、藝文領域接軌。圖／HOGAN提供

HOGAN 摩卡棕磨面皮革後背包，40,800元。圖／HOGAN提供
HOGAN 摩卡棕磨面皮革後背包，40,800元。圖／HOGAN提供

Hogan Cool黑白豹紋馬毛與米蘭夜空黑logo皮革女款休閒鞋，18,000元。圖／HOGAN提供
Hogan Cool黑白豹紋馬毛與米蘭夜空黑logo皮革女款休閒鞋，18,000元。圖／HOGAN提供

HOGAN為紀念品牌40周年，發表了Made to Move, Born to Rise的風格宣言。圖／HOGAN提供
HOGAN為紀念品牌40周年，發表了Made to Move, Born to Rise的風格宣言。圖／HOGAN提供

HOGAN Crosswind拱廊米與米蘭紅logo皮革男款休閒鞋，17,600。圖／HOGAN提供
HOGAN Crosswind拱廊米與米蘭紅logo皮革男款休閒鞋，17,600。圖／HOGAN提供

2000年代的HOGAN典藏資料，展示了大膽無畏的玩樂精神。圖／HOGAN提供
2000年代的HOGAN典藏資料，展示了大膽無畏的玩樂精神。圖／HOGAN提供

HOGAN 巴羅洛酒紅男士長袖T恤，11,500元。圖／HOGAN提供
HOGAN 巴羅洛酒紅男士長袖T恤，11,500元。圖／HOGAN提供

Hogan Cool拱廊米與托斯卡尼陶土色logo皮革男款休閒鞋，17,000元。圖／HOGAN提供
Hogan Cool拱廊米與托斯卡尼陶土色logo皮革男款休閒鞋，17,000元。圖／HOGAN提供

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