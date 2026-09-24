檀健次入鏡HOGAN 40周年形象 米蘭時裝周接軌藝文新世代將夢想顯化

義大利奢華休閒品牌HOGAN迎來創立40周年輝煌里程碑，近日品牌發表了2026秋冬全新形象視覺Above the City，並邀請人氣男星檀健次入鏡，同時現在時值2027春夏米蘭時裝周期間，品牌也同步發表最新風格宣言：「為動而生，生來而立」（Made to Move. Born to Rise）。

HOGAN於40周年之際重返米蘭時裝周，選址博科尼大學新校舍打造湛藍影院展演，品牌並盛大發表了Hogan Cool藍色特別版，鞋底與鞋帶皆刻印「H86_26」字樣致敬里程碑，HOGAN同時與義大利國家電影實驗中心合作，由四位新銳導演以經典鞋款為主題創作微電影，並設立三年全額資助的青年獎學金，本次聯名不僅傳遞了「為動而生，生來而立」的精神，更帶人重溫「奢華運動鞋」的開創歷程。

由TOD’S集團創立的義大利奢華休閒品牌HOGAN，自1986年推出首款板球休閒鞋Traditional後，陸續發表了包含Athletic、經典厚底鞋Interactive，再到Olympia與Rebel系列，成功將「H」標誌與增高設計深植人心，尤其米蘭旗艦店的Via Monte Napoleone, 5地址更成為包款上的紀念字樣，象徵將當代奢華走出全新方向。

在近期發表的2026秋冬形象視覺中，只見代言人檀健次透過自信氣場詮釋了HOGAN不設限的精神，繫上鞋帶的HOGAN鞋款被隨性掛在身上呈現平衡，像是遊走於戶外或城市的兩極之間，輕快簡約、優雅洗鍊。

本季登場的兩大亮點鞋款首推以滑板鞋為靈感的Hogan Crosswind男士款，以及喚醒1980年代老靈魂的HOGAN Cool。前者破例將經典的「H Logo」重心推移、向前轉移到靠近鞋款前方，同時鞋底再藏入了細緻的H monogram紋理；HOGAN Cool則選用了精緻鋸齒H標誌搭配酒紅與午夜藍色調，鞋楦包覆了M字型麂皮、為腳趾帶來包覆與保護性，側邊H Logo並在牛奶糖膠底內側若隱若現，強化了品牌印象。

其他不容錯過鞋款還包含像是從登山鞋蛻變而來的H719 Hi-Light雲朵鞋，鞋款選用柔軟的納帕皮革並有5.5公分微厚底，並有全黑、素面、白底等多種色彩配置；想要修飾下半身線條？Hyperlight復古老爹鞋的H Logo比例則像是照射了放大鏡，H的末端更像一道閃電般勾起、宛如俐落身影穿梭在都市夜色中的殘影，別具動感；全新Athletic鞋履更以T-Toe設計與光滑皮革H標誌，打造極致舒適的復古運動體驗。

為慶祝品牌40周年，HOGAN並加碼發表「40周年限定紀念Logo」，一次帶來包含翻領夾克、T恤、連帽大學抽繩外套、丹寧長褲等多款紀念品，搭配上各式本季最新鞋款、大步邁向下一個40年的無限精彩，讓夢想顯化成真。

HOGAN Athletic香檳金與大理石白logo皮革女款休閒鞋，18,600元。圖／HOGAN提供

HOGAN自1986年創立今年適逢40周年，品牌並與義大利國家電影實驗中心合作，持續與新世代、藝文領域接軌。圖／HOGAN提供

HOGAN 摩卡棕磨面皮革後背包，40,800元。圖／HOGAN提供

Hogan Cool黑白豹紋馬毛與米蘭夜空黑logo皮革女款休閒鞋，18,000元。圖／HOGAN提供

HOGAN為紀念品牌40周年，發表了Made to Move, Born to Rise的風格宣言。圖／HOGAN提供

HOGAN Crosswind拱廊米與米蘭紅logo皮革男款休閒鞋，17,600。圖／HOGAN提供

2000年代的HOGAN典藏資料，展示了大膽無畏的玩樂精神。圖／HOGAN提供

HOGAN 巴羅洛酒紅男士長袖T恤，11,500元。圖／HOGAN提供