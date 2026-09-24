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全台首輛「寶可夢30周年主題列車」亮相 專列車次掀起搶票潮

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
全台首輛「新光三越周年慶寶可夢30周年主題列車」，將於9月25日至12月13日行駛。圖／新光三越提供
全台首輛「新光三越周年慶寶可夢30周年主題列車」，將於9月25日至12月13日行駛。圖／新光三越提供

全台首輛「寶可夢30周年主題列車」即將於中秋連假第一天9月25日發車啟程，一路行駛至12月13日，今日寶可夢列車正式初登場亮相。

新光三越今年周年慶特別攜手寶可夢，將台鐵EMU800型列車變身為「新光三越周年慶寶可夢30周年主題列車」。寶可夢列車6趟專列車次開賣後掀起搶票熱潮，5,700張專列車票現已剩不到500張，熱門車次已全數額滿。新光三越表示，預計30周年主題列車啟動，可望帶動10萬人潮朝聖。

但沒有搶到專列車票的訓練家也別失望，寶可夢列車平日也將加入台鐵常態車次運行，有機會在日常通勤、出遊途中與寶可夢驚喜相遇。這也是台鐵通勤列車繼2016年聯名Hello Kitty後，時隔10年再度攜手國際知名IP推出主題列車。

成功購買「專列車票」的訓練家，可取得專屬紀念票券，乘車當天還能解鎖專屬乘車禮與列車尋寶GO數位集章活動。車上也特別設置寶可夢商品快閃店，訓練家除了可於搭車前於新光三越APP預購之外，現場亦可購入新光三越攜手台灣在地6大品牌推出的多款寶可夢授權商品、集點送商品等，從吃的、玩的到收藏好物通通有。

在寶可夢列車運行期間，只要捕捉到寶可夢列車身影，拍照並分享至個人社群平台，憑分享畫面至全台新光三越過卡，即可兌換「波加曼鍵帽鑰匙圈」或「卡比獸鍵帽鑰匙圈」。

The Pokemon Company資深總監小林大翼、皮卡丘、新光三越執行副總經理吳昕昌(圖左至右)。圖／新光三越提供
The Pokemon Company資深總監小林大翼、皮卡丘、新光三越執行副總經理吳昕昌(圖左至右)。圖／新光三越提供

全台首輛「新光三越周年慶寶可夢30周年主題列車」集結至今所有初始寶可夢。圖／新光三越提供
全台首輛「新光三越周年慶寶可夢30周年主題列車」集結至今所有初始寶可夢。圖／新光三越提供

全台首輛「新光三越周年慶寶可夢30周年主題列車」車內設有寶可夢主題快閃店。圖／新光三越提供
全台首輛「新光三越周年慶寶可夢30周年主題列車」車內設有寶可夢主題快閃店。圖／新光三越提供

全台首輛「新光三越周年慶寶可夢30周年主題列車」集結至今所有初始寶可夢。圖／新光三越提供
全台首輛「新光三越周年慶寶可夢30周年主題列車」集結至今所有初始寶可夢。圖／新光三越提供

寶可夢 新光三越 台鐵 周年慶

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