把「中式外帶餐盒」變水鑽包！LV聯名塗鴉大師Keith Haring超夢幻

自2019年首度問世以來，路易威登（Louis Vuitton）以1854年首間店鋪地址命名的Capucines包款，便成為超過35位當代藝術家揮灑創意的理想畫布。如今Artycapucines系列邁入全新的第八篇章，攜手凱斯哈林基金會（Keith Haring Foundation），延續2027早春女裝系列於紐約開啟的創意對話，結合傳統皮革拼嵌工藝、精細刺繡與尖端雷射印刷技術，推出13款極具收藏價值的限量藝術包款。

美國普普藝術大師凱斯哈林於1980年代自紐約市下城區的街頭藝術場景崛起，成為20世紀最具代表性的靈魂藝術家之一。他筆下獨具辨識度的人物輪廓、富有律動感的線條與鮮豔圖騰，構築出一套歡快、直觀且普世皆能理解的視覺語言。哈林一生秉持「藝術即生活、生活即藝術」的信念，其作品如《奔跑的心》、《發光寶貝》與《跳舞小人》，不僅洋溢生生不息的喜悅，更深刻傳遞愛、多元、團結與包容的普世價值。

本次發表的13款限量包款，以不同技藝呈現。Capucines Nano Running Heart晚宴包以銀色金屬覆以逾12,000顆手工水鑽，熠熠重現1984年經典《奔跑的心》；造型俏皮的Noodle Box New York City則重詮紐約常見的中式外帶餐盒，萬顆水鑽呈現象徵紐約的自由女神像與大蘋果；Capucines Pets晚宴包採用潔白樹脂硬殼與細膩琺瑯工藝，還原《Coloring Book》中帶有頁碼17的小狗巡遊隊伍；Capucines East-West Mini Maze以手工珠飾與針織重現滿版迷宮作品《Untitled (Painting for Francesca Alinovi)》；Capucines Mini Figures則以柔軟襯墊與立體珠飾刺繡呈獻《Untitled (Heart)》的舞動人物與放射光芒線條；而「Capucines MM Genesis」與硬箱廓形的「Valisette Genesis」靈感源自1930年代骨董旅行箱，透過全幅數位印刷重現哈林於1984年親繪「發光寶貝」的干邑色復古皮革包漿。

系列其餘作品同樣精準展現哈林廣博多元的創作脈絡。Capucines BB Holiday結合珍貴鴕鳥皮與水蟒皮，以皮革鑲嵌工藝重現1983年拿坡里手稿中海豚與人物交織的歡樂海濱景致；Capucines Mini Dancers以高頻壓紋技術於天然白色小牛皮上呈獻芭蕾舞者輕盈動態的立體浮雕；Capucines MM Soft Figures以綿密刺繡棉質帆布為底，透過明亮黃橘對比線條再現1989年作品《Untitled》的蓬勃生命力；純白Taurillon牛皮的Capucines BB Figures串聯彩虹色Dancing Figures吊飾向平權旗幟致敬，並以雷射數位印刷勾勒標誌性黑色輪廓線；Capucines Mini Symbols在全粒面黑色皮身配搭金色S-Chain，懸掛滑板手與Boombox音響等琺瑯迷你吊飾，手柄更優雅纏繞亮黃色舞動人物；以珍稀頂級黑色鱷魚皮精心打造的Nano Capucines Dancer Hug，金色金屬與黑白琺瑯舞者巧妙構成字母「L」並溫柔環抱「V」。

（由左至右）Capucines MM Genesis 以品牌經典的Capucines包款廓形重構歷史行李箱的藝術神韻；而Valisette Genesis則透過結構挺括的硬箱設計直接呼應原始衣物旅行箱的造型。圖／路易威登提供

（由左至右）Noodle Box New York City包和Capucines Nano Running Heart晚宴提包。圖／路易威登提供

Capucines MM Soft Figures包。圖／路易威登提供

（由左至右）Capucines BB Figures包與Capucines Mini Symbols包。圖／路易威登提供

藝術家Keith Haring。圖／路易威登提供

（由左至右）Capucines BB Holiday包與Capucines Mini Dancers包。圖／路易威登提供