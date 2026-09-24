快訊

陸企業家團為何未隨習近平訪美？ 外媒稱雙方「這2事」有分歧

男學生酒醉誤闖女宿！家長質疑校方處理慢半拍 成大回應

假上櫃投資騙貴婦9千萬…徐乃麟女密友疑是關鍵主嫌 涉詐欺拘提到案

聽新聞
0:00 / 0:00

臺北洲際酒店試住首波名單出爐 80位入住者30日起享一泊二食體驗

聯合新聞網／ 綜合報導
臺北洲際酒店今公布首波試住名單。圖／擷自臺北洲際酒店臉書
臺北洲際酒店今公布首波試住名單。圖／擷自臺北洲際酒店臉書

臺北洲際酒店即將迎來首批試住賓客！酒店日前舉辦「The First 80」活動，邀請民眾分享「愛上臺北的理由」，活動共收到8萬2956封「情書」，如今首波80位入住者名單正式公布，得獎者可攜1名同行者入住，享有一泊二食體驗，入住日期訂於9月30日及10月1日兩天。

臺北洲際酒店在官方社群宣布抽獎結果，並向參與活動的民眾表示感謝，指出每一則分享都讓酒店看見不同角度的臺北城市風景。此次獲選的80位得獎者，每人可攜一名同行者入住，並享有一泊二食體驗。

酒店也提醒，獲獎者後續將透過Email及電話通知，需依照活動安排完成相關確認；實際獲獎結果則以酒店官方社群公布的名單為準。

消息曝光後，留言區瞬間湧入大量網友「找名字」，不少人看到名單中的姓名與自己或親友相似，紛紛留言詢問「是我嗎？」、「10/1第24號是我嗎？」、「希望那是我」，也有人表示看到疑似與自己姓名相同的名字，一度以為自己中獎，後來比對酒店公布的部分遮蔽電話及Email後，才發現並非本人，直呼「空歡喜一場」。

也有網友詢問，酒店公布的是否為得獎者本名，以及其他社群平台如Instagram、Threads上的參與者是否同樣納入抽獎。另有網友留言表示，自己沒有收到填寫資料的連結，因此原本不確定活動流程，直到看到中獎公告才發現可能錯過相關資訊。

此外，留言區也出現「看了一下，感覺中獎的好多都是KOL」等質疑，引發部分網友討論抽獎名單的透明度。不過，目前相關留言主要屬於網友觀察與個人感受，並無證據證明得獎名單存在特定身分比例或抽獎不公平的情況。

對於得獎名單及通知方式，臺北洲際酒店則再次回覆說明，本次活動獲獎結果以官方社群公布的名單為準，得獎者將由酒店透過Email及電話通知，請參與者留意活動登記時提供的聯絡資訊。

除了正式得獎者之外，也有不少「候補」網友現身留言，有人表示「兩天都可以入住」，希望若有得獎者放棄資格，能有機會遞補入住；也有幸運抽中的網友興奮留言「我抽中了！」，準備迎接臺北洲際酒店的首波住宿體驗。

臺北洲際酒店此次活動共收到8萬2956封參與留言，最終選出80位首批入住者，換算之下，若單純以「80個名額」與「82956封情書」相比，每個名額對應超過千封參與內容，也讓這波試住名單公布後迅速成為網友討論焦點。

酒店也預告，未來還將推出另一場活動，邀請民眾持續關注官方社群及LINE官方帳號，期待讓更多人有機會體驗這座即將開幕的城市新地標。

酒店 情書 城市 飯店

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

陳水扁曬連任就職吃鬍鬚張：品牌不代表政黨 滷肉飯別加多餘調味料

陪劉致妤拜票累掛浴缸！劉至翰跑攤喊「操壞老骨頭」 憂妹選舉受傷

台大生忍不住才在浴室大號？友人稱患腸躁症 網轟：別汙名化

嫌女友早上大號「沒家教」 男大生同居崩潰：優雅女生應晚上解決

相關新聞

Pokémon GO粉紅皮卡丘將現身！亞洲5城市集章、高雄Tour接力登場

寶可夢30周年系列活動一波接一波，《Pokémon GO》宣布展開一系列實體與遊戲內活動，包含10月於台北信義區舉辦的「PokéXciting! in台北」活動、首屆跨亞洲多個城市的「GO集章趣」，以及2027年2月在高雄與美國洛杉磯重磅回歸的「Pokémon GO Tour 2027」盛會。

忠孝SOGO日本展必搶好物！代官山Candy Apple首登台、文明堂每日限量

SOGO忠孝館日本展，跟著創店歷史一路來到39周年，今年SOGO秋季日本展即日起至10月11日於12樓活動會館展開，集結85家日本各地美食、人氣甜點、海鮮珍味與職人工藝，包括日本東京超人氣蘋果糖專賣店「代官山Candy Apple」首登台，必買人氣好物還有日本長崎蛋糕百年品牌文明堂總本店。

檀健次入鏡HOGAN 40周年形象 米蘭時裝周接軌藝文新世代將夢想顯化

義大利奢華休閒品牌HOGAN迎來創立40周年輝煌里程碑，近日品牌發表了2026秋冬全新形象視覺Above the City，並邀請人氣男星檀健次入鏡，同時現在時值2027春夏米蘭時裝周期間，品牌也同步發表最新風格宣言：「為動而生，生來而立」（Made to Move. Born to Rise）。

臺北洲際酒店試住首波名單出爐 80位入住者30日起享一泊二食體驗

臺北洲際酒店即將迎來首批試住賓客！酒店日前舉辦「The First 80」活動，邀請民眾分享「愛上臺北的理由」，活動共收到8萬2956封「情書」，如今首波80位入住者名單正式公布，得獎者可攜1名同行者入住，享有一泊二食體驗，入住日期訂於9月30日及10月1日兩天。

把「中式外帶餐盒」變水鑽包！LV聯名塗鴉大師Keith Haring超夢幻

自2019年首度問世以來，路易威登（Louis Vuitton）以1854年首間店鋪地址命名的Capucines包款，便成為超過35位當代藝術家揮灑創意的理想畫布。如今Artycapucines系列邁入全新的第八篇章，攜手凱斯哈林基金會（Keith Haring Foundation），延續2027早春女裝系列於紐約開啟的創意對話，結合傳統皮革拼嵌工藝、精細刺繡與尖端雷射印刷技術，推出13款極具收藏價值的限量藝術包款。

約瑟芬皇后的珠寶美學再進化！Chaumet Joséphine為自己加冕

法國珠寶世家Chaumet經典Joséphine系列推出全新高級珠寶作品。系列靈感源自拿破崙一世的皇后約瑟芬。Chaumet將皇后鍾愛的冠冕與鷺羽頭飾元素融入設計，讓原本配戴於額間的華麗冠冕，轉化為戒指、耳環與手環等日常珠寶。梨形切割與V形輪廓也成為系列標誌，延續皇室珠寶的優雅氣韻，同時注入現代感。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。