臺北洲際酒店試住首波名單出爐 80位入住者30日起享一泊二食體驗

臺北洲際酒店即將迎來首批試住賓客！酒店日前舉辦「The First 80」活動，邀請民眾分享「愛上臺北的理由」，活動共收到8萬2956封「情書」，如今首波80位入住者名單正式公布，得獎者可攜1名同行者入住，享有一泊二食體驗，入住日期訂於9月30日及10月1日兩天。

臺北洲際酒店在官方社群宣布抽獎結果，並向參與活動的民眾表示感謝，指出每一則分享都讓酒店看見不同角度的臺北城市風景。此次獲選的80位得獎者，每人可攜一名同行者入住，並享有一泊二食體驗。

酒店也提醒，獲獎者後續將透過Email及電話通知，需依照活動安排完成相關確認；實際獲獎結果則以酒店官方社群公布的名單為準。

消息曝光後，留言區瞬間湧入大量網友「找名字」，不少人看到名單中的姓名與自己或親友相似，紛紛留言詢問「是我嗎？」、「10/1第24號是我嗎？」、「希望那是我」，也有人表示看到疑似與自己姓名相同的名字，一度以為自己中獎，後來比對酒店公布的部分遮蔽電話及Email後，才發現並非本人，直呼「空歡喜一場」。

也有網友詢問，酒店公布的是否為得獎者本名，以及其他社群平台如Instagram、Threads上的參與者是否同樣納入抽獎。另有網友留言表示，自己沒有收到填寫資料的連結，因此原本不確定活動流程，直到看到中獎公告才發現可能錯過相關資訊。

此外，留言區也出現「看了一下，感覺中獎的好多都是KOL」等質疑，引發部分網友討論抽獎名單的透明度。不過，目前相關留言主要屬於網友觀察與個人感受，並無證據證明得獎名單存在特定身分比例或抽獎不公平的情況。

對於得獎名單及通知方式，臺北洲際酒店則再次回覆說明，本次活動獲獎結果以官方社群公布的名單為準，得獎者將由酒店透過Email及電話通知，請參與者留意活動登記時提供的聯絡資訊。

除了正式得獎者之外，也有不少「候補」網友現身留言，有人表示「兩天都可以入住」，希望若有得獎者放棄資格，能有機會遞補入住；也有幸運抽中的網友興奮留言「我抽中了！」，準備迎接臺北洲際酒店的首波住宿體驗。

臺北洲際酒店此次活動共收到8萬2956封參與留言，最終選出80位首批入住者，換算之下，若單純以「80個名額」與「82956封情書」相比，每個名額對應超過千封參與內容，也讓這波試住名單公布後迅速成為網友討論焦點。

酒店也預告，未來還將推出另一場活動，邀請民眾持續關注官方社群及LINE官方帳號，期待讓更多人有機會體驗這座即將開幕的城市新地標。