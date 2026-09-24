約瑟芬皇后的珠寶美學再進化！Chaumet Joséphine為自己加冕

法國珠寶世家Chaumet經典Joséphine系列推出全新高級珠寶作品。系列靈感源自拿破崙一世的皇后約瑟芬。Chaumet將皇后鍾愛的冠冕與鷺羽頭飾元素融入設計，讓原本配戴於額間的華麗冠冕，轉化為戒指、耳環與手環等日常珠寶。梨形切割與V形輪廓也成為系列標誌，延續皇室珠寶的優雅氣韻，同時注入現代感。

全新作品中，Joséphine Impériale耳環以環繞排列的明亮式切割鑽石，營造宛如寶石懸浮的視覺效果，靈感取自1919年波旁－帕爾馬冠冕上的梨形寶石。Joséphine Aigrette耳環以鮮明大膽的視覺語彙與俐落清晰的線條勾勒獨特風格，白金上的立體浮雕式鑽石密鑲工藝，呼應同系列項鍊的設計美學，更添豐富質感與視覺層次。

手環則以鷺羽頭飾的V形線條為靈感，纖細鑽石密鑲金屬線條交織層疊，構築輕盈鏤空輪廓，並以梨形鑽石點綴，巧妙展現世家享譽盛名的「錯覺畫法」（Trompe-l’œil）工藝。藍寶石點綴的Triomphe de Chaumet戒指，融匯世家兩大標誌性元素——經典梨形與象徵性的藍色，展現細膩層次，讓珠寶透過自由疊戴、混搭，成為展現個人風格的方式。

Joséphine Aigrette 18K白金耳環，鑲嵌明亮式切割鑽石，價格店洽。圖／Chaumet提供

Joséphine Impériale 18K白金耳環，鑲嵌明亮式切割鑽石，價格店洽。圖／Chaumet提供