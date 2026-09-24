27春夏米蘭時裝周／方燦、目黑蓮、檀健次男神集合 FENDI探索服裝身體

FENDI在米蘭時裝周中發表2027春夏女裝系列，也是創意總監Maria Grazia Chiuri在品牌的第二個成衣系列。本次設計以身體作為引領創作的起點，強調服裝由身體塑造，並希望重新探索服裝與身體之間強而有力的連結。Maria Grazia Chiuri透過自由的情感，將服裝轉化為當代身體既堅強又脆弱的欲望詮釋。包括品牌大使STRAY KIDS成員方燦、目黑蓮、TWICE成員Mina、孟子義、檀健次等人都出席看秀。

整場秀的靈感起點源自美國詩人e e cummings的經典詩句：「我喜歡我的身體，當它和你的在一起。」 這句話為當代人所需的相互認同照亮了方向，讓服裝宛如滲透情感的第二層肌膚，捕捉時代的形狀。Maria Grazia Chiuri打破傳統性別規定的著裝限制，主張男女性在穿著上平等相待，讓服裝表達出對身體的頌揚而非束縛。秀場亦延續了品牌「Less I. More Us.」（少一點自我，多一點我們）的當代精神。

本季以男女皆宜的內襯作為中間層起點，提供穿著者選擇遮蔽或展露的自由。設計運用蕾絲、刺繡與豐富色彩升華內著，展現展露自身的愉悅與幽默反諷。靈感同時致敬義大利流行傳奇拉斐拉卡拉（Raffaella Carrà）打破欲望等級與宣示生活獨立的精神。秀場設計則汲取藝術家盧西亞諾法布羅（Luciano Fabro）的《鏡立方》（Cubo di specchi）概念，在半透明鏡面盒中映照出阿德里亞諾切倫塔諾（Adriano Celentano）等人的影姿，強迫觀眾在反射鏡像中彼此照面、發現他人。

系列服飾展現了無等級的自由混搭。亮面與啞光、輕盈與厚重相互交織，將絲綢與豹紋動物紋、天鵝絨與羊皮紙相結合，甚至呈現龐克與中產元素的碰撞。此外，被直接穿到街上的晨衣、皮革脫卸領、蕾絲胸衣馬甲、拿破崙斗篷大衣，以及綴有亮片與流蘇的 Baguette 手袋與鑲飾珠寶的鞋履，皆交織出兼具戲劇感與穿著舒適度的新樣貌。

服裝也在不同的層疊、廓形、長度、材質與質地中混搭。圖／FENDI提供

FENDI春夏2027系列大量運用對比素材。圖／FENDI提供

FENDI春夏2027系列以襯衣賦予穿著者著裝的自由。圖／FENDI提供

本系列創作起點，是男女皆宜的內襯。圖／FENDI提供

被穿到街上的晨衣具有蛻變意味。圖／FENDI提供

目黑蓮出席FENDI 2027春夏系列男女裝大秀。圖／FENDI提供

Mina出席FENDI 2027春夏系列男女裝大秀。圖／FENDI提供

孟子義出席FENDI 2027春夏系列男女裝大秀。圖／FENDI提供

檀健次出席FENDI 2027春夏系列男女裝大秀。圖／FENDI提供