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27春夏米蘭時裝周／方燦、目黑蓮、檀健次男神集合 FENDI探索服裝身體

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
品牌大使方燦Bang Chan出席FENDI 2027春夏系列男女裝大秀。圖／FENDI提供
品牌大使方燦Bang Chan出席FENDI 2027春夏系列男女裝大秀。圖／FENDI提供

FENDI在米蘭時裝周中發表2027春夏女裝系列，也是創意總監Maria Grazia Chiuri在品牌的第二個成衣系列。本次設計以身體作為引領創作的起點，強調服裝由身體塑造，並希望重新探索服裝與身體之間強而有力的連結。Maria Grazia Chiuri透過自由的情感，將服裝轉化為當代身體既堅強又脆弱的欲望詮釋。包括品牌大使STRAY KIDS成員方燦、目黑蓮、TWICE成員Mina、孟子義、檀健次等人都出席看秀。

整場秀的靈感起點源自美國詩人e e cummings的經典詩句：「我喜歡我的身體，當它和你的在一起。」 這句話為當代人所需的相互認同照亮了方向，讓服裝宛如滲透情感的第二層肌膚，捕捉時代的形狀。Maria Grazia Chiuri打破傳統性別規定的著裝限制，主張男女性在穿著上平等相待，讓服裝表達出對身體的頌揚而非束縛。秀場亦延續了品牌「Less I. More Us.」（少一點自我，多一點我們）的當代精神。

本季以男女皆宜的內襯作為中間層起點，提供穿著者選擇遮蔽或展露的自由。設計運用蕾絲、刺繡與豐富色彩升華內著，展現展露自身的愉悅與幽默反諷。靈感同時致敬義大利流行傳奇拉斐拉卡拉（Raffaella Carrà）打破欲望等級與宣示生活獨立的精神。秀場設計則汲取藝術家盧西亞諾法布羅（Luciano Fabro）的《鏡立方》（Cubo di specchi）概念，在半透明鏡面盒中映照出阿德里亞諾切倫塔諾（Adriano Celentano）等人的影姿，強迫觀眾在反射鏡像中彼此照面、發現他人。

系列服飾展現了無等級的自由混搭。亮面與啞光、輕盈與厚重相互交織，將絲綢與豹紋動物紋、天鵝絨與羊皮紙相結合，甚至呈現龐克與中產元素的碰撞。此外，被直接穿到街上的晨衣、皮革脫卸領、蕾絲胸衣馬甲、拿破崙斗篷大衣，以及綴有亮片與流蘇的 Baguette 手袋與鑲飾珠寶的鞋履，皆交織出兼具戲劇感與穿著舒適度的新樣貌。

服裝也在不同的層疊、廓形、長度、材質與質地中混搭。圖／FENDI提供
服裝也在不同的層疊、廓形、長度、材質與質地中混搭。圖／FENDI提供

FENDI春夏2027系列大量運用對比素材。圖／FENDI提供
FENDI春夏2027系列大量運用對比素材。圖／FENDI提供

FENDI春夏2027系列以襯衣賦予穿著者著裝的自由。圖／FENDI提供
FENDI春夏2027系列以襯衣賦予穿著者著裝的自由。圖／FENDI提供

本系列創作起點，是男女皆宜的內襯。圖／FENDI提供
本系列創作起點，是男女皆宜的內襯。圖／FENDI提供

被穿到街上的晨衣具有蛻變意味。圖／FENDI提供
被穿到街上的晨衣具有蛻變意味。圖／FENDI提供

目黑蓮出席FENDI 2027春夏系列男女裝大秀。圖／FENDI提供
目黑蓮出席FENDI 2027春夏系列男女裝大秀。圖／FENDI提供

Mina出席FENDI 2027春夏系列男女裝大秀。圖／FENDI提供
Mina出席FENDI 2027春夏系列男女裝大秀。圖／FENDI提供

孟子義出席FENDI 2027春夏系列男女裝大秀。圖／FENDI提供
孟子義出席FENDI 2027春夏系列男女裝大秀。圖／FENDI提供

檀健次出席FENDI 2027春夏系列男女裝大秀。圖／FENDI提供
檀健次出席FENDI 2027春夏系列男女裝大秀。圖／FENDI提供

Chiuri以蕾絲、刺繡與繽紛色彩將內襯升華。圖／FENDI提供
Chiuri以蕾絲、刺繡與繽紛色彩將內襯升華。圖／FENDI提供

米蘭 服裝 男神

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