快訊

美軍跪地擦紅毯迎習近平！12秒畫面曝光 美網友炸鍋：太丟臉

少子化人才荒怎麼解？3公司靠AI重寫用人邏輯、補上人才斷層

直擊WirForce 2026世貿會場！「殘酷舞台」變角落生物 場地大3倍人潮卻減少

聽新聞
0:00 / 0:00

歡慶台韓航線57周年 大韓航空推促銷再抽機票

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
歡慶台韓航線57周年，大韓航空推促銷再抽機票。圖／業者提供
歡慶台韓航線57周年，大韓航空推促銷再抽機票。圖／業者提供

大韓航空（Korean Air）今年喜迎開航台灣航線57周年，同時也宣布將於今年12月17日正式完成與韓亞航空合併的轉型事宜。為與台灣旅客同慶雙重喜悅，大韓航空特別以「5與倫比、幸運7航」為主題推出限時慶典。即日起到10月10日，將祭出台北／台中-仁川最高9折限時優惠，更舉辦會員專屬抽獎，有機會再抽機票赴韓國旅行。

伴隨韓流在台不斷升溫，大韓航空在台市場亦迎來全新氣象。除了持續深耕桃園出發的航班外，自今年10月25日起，也將正式復航「台中清泉崗-首爾仁川」航線，並以「天天出發、每日一班」每日營運，進一步鞏固其在台北與台中等台灣主要城市的航線網路。

「5與倫比、幸運7航」韓國線限量機票優惠折扣碼適用對象為SKYPASS會員於活動期間內，在大韓航空台灣官網／APP購買大韓航空營運航班之台灣出發韓國機票，飛行期間則為2026年9月25日至2027年6月30日（2027年2月4日至2月8日、2027年4月2日至4月3日不適用）。

機票大獎、千元好禮抽獎活動則更好康，無須購票，只要點擊「參加活動」後，同意並填寫姓名、SKYPASS會員號碼等資訊，即獲得抽獎資格。最大獎為大韓航空台北-首爾來回經濟艙機票1名。

大韓航空於9月15日正式公佈備受關注的哩程整合方案。根據該方案，在大韓航空與韓亞航空正式合併後，原韓亞航空的剩餘哩程將全數移轉至大韓航空。里程移轉後，旅客仍可繼續保留原韓亞航空哩程，不僅能兌換原韓亞航空的航線，亦可適用於合併後的大韓航空全航線酬賓機票。在為期10年的指定保留期間內，旅客可於任意時間將韓亞航空哩程轉換為SKYPASS哩程。轉換比例將依哩程獲取方式不同，即搭乘累積哩程或合作夥伴累積哩程時進行不同計算方式，其中搭乘累積哩程將以1:1的比例進行兌換。此外，為了在合併後為旅客提供更多兌換酬賓機票的機會，哩程機位所占的比例也將維持在超越合併前水準的規模。

大韓航空 航線 機票

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

星宇與美國航空啟動聯營航班 一本票、行李直掛更便利

航空注意 國慶空中預演明早登場 海陸空機隊飛越博愛特區

國慶空中操演 松山機場部分航班將異動

大韓航空提供「Starlink」機上Wi-Fi服務 2027年底前持續擴大

相關新聞

約瑟芬皇后的珠寶美學再進化！Chaumet Joséphine為自己加冕

法國珠寶世家Chaumet經典Joséphine系列推出全新高級珠寶作品。系列靈感源自拿破崙一世的皇后約瑟芬。Chaumet將皇后鍾愛的冠冕與鷺羽頭飾元素融入設計，讓原本配戴於額間的華麗冠冕，轉化為戒指、耳環與手環等日常珠寶。梨形切割與V形輪廓也成為系列標誌，延續皇室珠寶的優雅氣韻，同時注入現代感。

雙琴俠9月底台北音樂會 盼樂迷找回專注與幽默

從網路短片走進世界各地音樂廳，雙琴俠（Twoset Violin）將於下週抵台舉行音樂會，雙琴俠表示，希望讓已經被網路演...

27春夏米蘭時裝周／方燦、目黑蓮、檀健次男神集合 FENDI探索服裝身體

FENDI在米蘭時裝周中發表2027春夏女裝系列，也是創意總監Maria Grazia Chiuri在品牌的第二個成衣系列。本次設計以身體作為引領創作的起點，強調服裝由身體塑造，並希望重新探索服裝與身體之間強而有力的連結。Maria Grazia Chiuri透過自由的情感，將服裝轉化為當代身體既堅強又脆弱的欲望詮釋。包括品牌大使STRAY KIDS成員方燦、目黑蓮、TWICE成員Mina、孟子義、檀健次等人都出席看秀。

歡慶台韓航線57周年 大韓航空推促銷再抽機票

大韓航空（Korean Air）今年喜迎開航台灣航線57周年，同時也宣布將於今年12月17日正式完成與韓亞航空合併的轉型事宜。為與台灣旅客同慶雙重喜悅，大韓航空特別以「5與倫比、幸運7航」為主題推出限時慶典。即日起到10月10日，將祭出台北／台中-仁川最高9折限時優惠，更舉辦會員專屬抽獎，有機會再抽機票赴韓國旅行。

Pokémon GO粉紅皮卡丘將現身！亞洲5城市集章、高雄Tour接力登場

寶可夢30周年系列活動一波接一波，《Pokémon GO》宣布展開一系列實體與遊戲內活動，包含10月於台北信義區舉辦的「PokéXciting! in台北」活動、首屆跨亞洲多個城市的「GO集章趣」，以及2027年2月在高雄與美國洛杉磯重磅回歸的「Pokémon GO Tour 2027」盛會。

鏟子超人一周年…台鐵推感恩限定便當 每日限量50份

去年馬太鞍溪堰塞湖溢流，重創花蓮光復，不少國人化身鏟子超人，協助災後重建。事隔一周年，台鐵攜手經濟部，聯名推出期間限定感恩便當，每日限量50份，只在花蓮車站販售。希望吸引旅客，來到花蓮、吃花蓮好味，以實際消費支持地方產業。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。