歡慶台韓航線57周年 大韓航空推促銷再抽機票

大韓航空（Korean Air）今年喜迎開航台灣航線57周年，同時也宣布將於今年12月17日正式完成與韓亞航空合併的轉型事宜。為與台灣旅客同慶雙重喜悅，大韓航空特別以「5與倫比、幸運7航」為主題推出限時慶典。即日起到10月10日，將祭出台北／台中-仁川最高9折限時優惠，更舉辦會員專屬抽獎，有機會再抽機票赴韓國旅行。

伴隨韓流在台不斷升溫，大韓航空在台市場亦迎來全新氣象。除了持續深耕桃園出發的航班外，自今年10月25日起，也將正式復航「台中清泉崗-首爾仁川」航線，並以「天天出發、每日一班」每日營運，進一步鞏固其在台北與台中等台灣主要城市的航線網路。

「5與倫比、幸運7航」韓國線限量機票優惠折扣碼適用對象為SKYPASS會員於活動期間內，在大韓航空台灣官網／APP購買大韓航空營運航班之台灣出發韓國機票，飛行期間則為2026年9月25日至2027年6月30日（2027年2月4日至2月8日、2027年4月2日至4月3日不適用）。

機票大獎、千元好禮抽獎活動則更好康，無須購票，只要點擊「參加活動」後，同意並填寫姓名、SKYPASS會員號碼等資訊，即獲得抽獎資格。最大獎為大韓航空台北-首爾來回經濟艙機票1名。

大韓航空於9月15日正式公佈備受關注的哩程整合方案。根據該方案，在大韓航空與韓亞航空正式合併後，原韓亞航空的剩餘哩程將全數移轉至大韓航空。里程移轉後，旅客仍可繼續保留原韓亞航空哩程，不僅能兌換原韓亞航空的航線，亦可適用於合併後的大韓航空全航線酬賓機票。在為期10年的指定保留期間內，旅客可於任意時間將韓亞航空哩程轉換為SKYPASS哩程。轉換比例將依哩程獲取方式不同，即搭乘累積哩程或合作夥伴累積哩程時進行不同計算方式，其中搭乘累積哩程將以1:1的比例進行兌換。此外，為了在合併後為旅客提供更多兌換酬賓機票的機會，哩程機位所占的比例也將維持在超越合併前水準的規模。