Pokémon GO粉紅皮卡丘將現身！亞洲5城市集章、高雄Tour接力登場

寶可夢30周年系列活動一波接一波，Pokémon GO宣布展開一系列實體與遊戲內活動，包含10月於台北信義區舉辦的「PokéXciting! in台北」活動、首屆跨亞洲多個城市的「GO集章趣」，以及2027年2月在高雄與美國洛杉磯重磅回歸的「Pokémon GO Tour 2027」盛會。

亞洲巡迴活動「PokéXciting! in台北」將於10月10日至10月11日以粉萌之力席捲信義商圈。活動主會場設於香堤大道廣場，訓練家有機會遇見台北會場限定的粉紅色「PokéXciting!皮卡丘」。活動期間官方釋出多項加碼獎勵，包含旋轉寶可補給站轉盤XP加倍、交換寶可夢所需的星星沙子減半、每日額外2次特殊交換，以及誘餌模組持續時間延長為1小時。此外《Pokémon GO》攜手新光三越推出合作企劃，自10月1日至12月31日，訓練家至全台新光三越即可蒐集專為台灣設計的6款遊戲內限定明信片。

本次慶典更首度推出跨地區的「GO集章趣」挑戰，橫跨吉隆坡、台北、新加坡、馬尼拉與曼谷等亞洲5大城市的指定地標皆設有特殊寶可補給站。台灣訓練家除了能在信義區收集台北專屬圖章，若造訪其他主辦城市也能收集在地圖章，集滿圖章不僅能解鎖遇見地區限定色扮裝的「PokéXciting!皮卡丘」，還會附帶當地紀念背卡，為旅行增添獨特回憶」。

在台北慶典之後，南台灣高雄將接棒迎接全球性活動，「Pokémon GO Tour 2027」將於2027年2月19日至2月21日在高雄與洛杉磯盛大舉辦。本次活動舞台設定為《精靈寶可夢 太陽／月亮》與《精靈寶可夢 究極之日／究極之月》的舞台「阿羅拉地區」，預計吸引數千名國內外訓練家齊聚高雄探索。

如果屆時無法親臨現場，官方也將於2027年2月27日及2月28日舉辦橫跨全球的冒險盛會，現場與全球活動入場券將於下個季節開放購買，台灣訓練家準備好迎接滿滿寶可夢陪伴的精彩旅程。

10月10日至11日，Pokémon GO ×「PokéXciting! in台北」將於信義商圈登場。圖／Scopely Explore提供

橫跨亞洲多個主要城市的「GO集章趣」活動，將於各大城市陸續登場，圖／Scopely Explore提供

收集完台北的「GO集章趣」，即可遇見擁有當地紀念背卡的「PokéXciting!皮卡丘」。圖／Scopely Explore提供