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鏟子超人一周年…台鐵推感恩限定便當 每日限量50份
去年馬太鞍溪堰塞湖溢流，重創花蓮光復，不少國人化身鏟子超人，協助災後重建。事隔一周年，台鐵攜手經濟部，聯名推出期間限定感恩便當，每日限量50份，只在花蓮車站販售。希望吸引旅客，來到花蓮、吃花蓮好味，以實際消費支持地方產業。
鏟子超人挽起袖子一周年，台鐵公司和經濟部商業發展署聯名推出「光復超人・感恩季限定便當」，將花蓮特色食材融入台鐵便當，讓旅客搭乘火車來到花蓮，品味花蓮土地孕育的在地好滋味，以實際消費行動支持地方產業。
台鐵公司表示，感恩便當於9月25日起至10月12日止於「花蓮夢工廠」販售，每份售價168元、每日限量50個。購買即贈商業署特製限量版「超人紀念湯匙」ㄧ支，以及優質陽光樂豆乳黃豆口味一瓶。
台鐵公司指出，感恩便當精選多項花蓮特色食材，主食選用營養豐富的紅藜飯，搭配花蓮風味十足的「刺蔥去骨雞腿排」及「馬告香腸」，再佐以箭筍、金針炒美白菇、龍鬚菜及梅漬蘿蔔球等多樣配菜，呈現花蓮豐富的農產特色與多元風味。
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