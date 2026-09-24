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500盤2026／《500盤》六周年晚宴開席！巴部農天然好水增添細緻風味

聯合報／ 【記者陳威任／即時報導】
巴部農連續第六年參與「500盤晚宴」，提供天然鹼性礦泉水及氣泡水，為晚宴增添清爽細緻的佐餐體驗。圖／500輯攝影團隊提供
巴部農連續第六年參與「500盤晚宴」，提供天然鹼性礦泉水及氣泡水，為晚宴增添清爽細緻的佐餐體驗。圖／500輯攝影團隊提供

台灣原創美食評鑑《500盤》今年邁入第六屆，繼公布由50位跨界名人組成的評審團得盤名單，並首度推出「亞洲100盤」，將上海、京都東京、首爾、香港、曼谷及新加坡等七座美食城市納入評選版圖。9月23日再於台北晶華酒店舉辦盛大的「500盤晚宴」。主打純淨、健康與永續理念的巴部農也連續第六年參與盛會，提供天然鹼性礦泉水及氣泡水，為晚宴增添清爽細緻的佐餐體驗。

「巴部農天然鹼性礦泉水」取自新竹橫山火山玄武岩層，經天然岩層長時間過濾，形成pH9.0的天然鹼性水質，口感甘甜滑順、少有澀感，不掩食材本味，讓海鮮的鮮甜、肉品的醇厚、蔬果的清新與甜點的餘韻，都被細緻品嚐，並受到咖啡師、茶道師及餐飲業者青睞，成為部分國際度假中心與米其林餐廳的指定飲用水。

巴部農連續第六年參與「500盤晚宴」，提供天然鹼性礦泉水及氣泡水，為晚宴增添清爽細緻的佐餐體驗。圖／500輯攝影團隊提供
巴部農連續第六年參與「500盤晚宴」，提供天然鹼性礦泉水及氣泡水，為晚宴增添清爽細緻的佐餐體驗。圖／500輯攝影團隊提供

品牌進一步以pH9.0天然鹼性原水為基底，注入二氧化碳推出「巴部農氣泡水」。細緻氣泡帶來輕盈清爽的入口感受，除了適合直接飲用，也能搭配不同料理，在品飲過程中轉換味蕾、延續餐點風味；最獨特的是，當氣泡緩緩逸散，天然鹼性礦泉水更持續賦予舒暢而安定的味覺節奏。

包裝設計則採用沉穩寶藍色瓶身，搭配古銅金色字體，呈現高雅而細膩的視覺質感。巴部農希望透過天然礦泉水與氣泡水，將山林的清冽、氣泡的爽快與鹼性水的柔和口感融入餐桌，讓飲水不僅是日常需求，也成為講究生活品質的一種選擇。

巴部農連續第六年參與「500盤晚宴」，提供天然鹼性礦泉水及氣泡水，為晚宴增添清爽細緻的佐餐體驗。圖／500輯攝影團隊提供
巴部農連續第六年參與「500盤晚宴」，提供天然鹼性礦泉水及氣泡水，為晚宴增添清爽細緻的佐餐體驗。圖／500輯攝影團隊提供

礦泉水 京都 東京

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