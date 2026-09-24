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雙琴俠9月底台北音樂會 盼樂迷找回專注與幽默

中央社／ 台北24日電
古典音樂網紅雙琴俠（Twoset Violin）將來台舉行音樂會，音樂會融合跨界元素，廳內採現場直播互動模式，這套節目自美國首演後，陸續走訪歐洲、紐西蘭與亞洲，至今已經演出超過30場。（牛耳提供） 中央社
古典音樂網紅雙琴俠（Twoset Violin）將來台舉行音樂會，音樂會融合跨界元素，廳內採現場直播互動模式，這套節目自美國首演後，陸續走訪歐洲、紐西蘭與亞洲，至今已經演出超過30場。（牛耳提供） 中央社

從網路短片走進世界各地音樂廳，雙琴俠（Twoset Violin）將於下週抵台舉行音樂會，雙琴俠表示，希望讓已經被網路演算法「左右」的觀眾回到音樂廳裡，重新找回專注與幽默。

雙琴俠是由澳籍台裔小提琴家兼YouTuber楊博堯（Brett Yang）與陳韋丞（Eddy Chen）組成的雙人組，頻道訂閱數超過430萬，即將來台舉行「Sacrilegious Games」音樂會，他們一路走來，將古典音樂、迷因文化與劇場敘事揉合成獨特的舞台語言，吸引許多樂迷認識進而感受古典音樂。

雙琴俠在新加坡接受中央社記者越洋專訪時表示，「我們的表演不傳統，希望透過我們的演出讓年輕人覺得有趣。我們以自己的親身經驗為素材，設計出兼具劇情、演奏與喜劇節奏的現場作品。」兩人還將在現場示範搖呼拉圈拉琴，雙琴俠表示這有訣竅，「先把呼拉圈學會。」

音樂會融合跨界元素，廳內採現場直播互動模式，舞台現場使用3台攝影機與導播團隊，將演出視角即時直播至音樂廳大螢幕，呈現類似 IG或是TikTok 直播的框頁視覺，打破傳統音樂廳的單一視角，廳內觀眾可以自己選擇想看的角度，增加了活潑的遊戲感。

這套節目自美國首演後，陸續走訪歐洲、紐西蘭與亞洲，至今已經演出超過30場，邀約持續增加中。楊博堯表示，節目雖然有劇本，但真正的節奏是交給觀眾來決定，「音樂可以先排練，但劇本講出來有沒有共鳴，上台才知道。」隨著巡演持續，他們對停頓、互動與臨場反應越來越熟悉，表演也因此變得更自由。

陳韋丞表示，現在有「腦腐（brain rot）」形容內容越來越短、創作者越來越依賴平台流量的現象，「作為創作者，為了流量更多，我們會有壓力，必須想辦法吸引更多人。但作為音樂家也要問自己，究竟花多少時間在吸引別人，又花多少時間在藝術本身。」

雙琴俠表示，整場節目沒有中場休息，「強度如同體育運動，極度考驗巡演體能。」雙琴俠坦言，無論是迷因或是短影音，都不是為了取代古典音樂，而是希望觀眾打開另一道入口，走進音樂廳，跟演奏者建立起真實的交流，「這也是我們的期待。」

成軍12年，陳韋丞表示，他們都是學習正統古典音樂長大，知道古典音樂的美好，「以前在大學學音樂，總覺得音樂家的價值只在於拉得多準、多厲害；但其實音樂家有很多不同的方法可以給觀眾不一樣的東西，希望年輕世代勇於嘗試與探索，不要害怕失敗或做錯決定，在試錯中找到真正熱愛的事物。」

陳韋丞說，在網路上拉琴拍片，可以對著房間的麥克風拉很小聲再用電腦修飾，「但當你站在兩千人的音樂廳裡，要把聲音傳到最後一排，那才是真正的挑戰，這會讓我們記得為什麼需要不斷不斷的練習。」

楊博堯則表示，年輕世代可以思考自己的音樂「能給這個世界與觀眾帶來什麼特別的價值」。

想到要回台灣，雙琴俠兩人盛讚台灣美食，除了最愛滷肉飯和牛肉麵之外，兩人還特別點名「台灣麥當勞的炸雞是全世界第一名」，兩人都認為是因為台灣夜市炸雞水準太高，讓速食業者也必須更加求好。兩人已經迫不及待回到台灣演出。

雙琴俠「Twoset Violin」世界巡演「SacrilegiousGames」將於9月29日及30日演出，地點在台北國家音樂廳。

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