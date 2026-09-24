送禮溫度計推薦！十大熱門公益禮盒 庇護工場、社福團體一次懂

送禮也能做愛心！

中秋送禮不一定只有名店月餅，蛋黃酥、堅果塔、手工餅乾、咖啡，甚至手工皂，都有機會成為支持身心障礙者工作與自立生活的一份力量。節慶檔期雖然是庇護工場與社福團體訂單較集中的時候，但不少單位平常也持續販售餅乾、咖啡、堅果、手工皂與其他伴手禮，從企業會議、員工禮、婚禮小物到日常送禮，都能成為公益採購的時機。「送禮溫度計」這次根據總統府公布的62家身心障礙福利機構及團體，期盼能讓不熟悉這些單位的消費者，開始搜尋哪裡買、有哪些商品，以及每筆採購如何支持身心障礙者的工作與生活。

《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，觀察近兩年（2024/9/16～2026/9/15）的網路討論，整理出話題度最高的十大公益單位。除了聲量排行，本文也帶你快速認識各單位主要服務的身心障礙族群、禮盒特色與支持方式。

No.10 瑪利亞社會福利基金會

扎根台中的瑪利亞社會福利基金會，1988年成立、創辦人莊宏達是小兒科醫師，早期從障礙兒童的醫療與教育需求出發，長期陪伴腦性麻痺、心智障礙及多重障礙者，現在服務已延伸到早期療育、醫療復健、成人照顧與就業支持。旗下「瑪利MAMA」手作麵包於2010年成立，將把這份支持帶進日常消費，透過烘焙、包裝與門市工作，讓身心障礙者累積實際工作經驗。

而且瑪利MAMA不只有中秋禮盒，平常就能買到麵包、餅乾、咖啡、果乾等商品。有網友分享，每次到台中市政府附近，下班時都會特地繞去購買麵包支持，並稱讚「瑪利mama店內很乾淨，員工也很親切！商品也很多樣，有很多種類餅乾、咖啡、果乾等」。

No.9 牧心智能發展中心

臺東牧心智能發展中心除了中秋禮盒，平常販售的乳酪堅果饅頭也受到不少網友點名推薦。牧心主要服務智能障礙及多重障礙者，除了日間照顧、生活支持，也透過旗下烘焙工場提供工作訓練，讓身心障礙者實際參與製作與包裝。

2026中秋禮盒有烏豆沙蛋黃酥、奶黃流心、芋頭流心與堅果塔等選擇，而在網友討論中，乳酪堅果饅頭同樣有很高存在感。有人分享：「想支持庇護工場，但不想買月餅，可以考慮台東縣私立牧心智能發展中心的乳酪堅果饅頭，料好實在，童叟無欺，口感牙口友善！好嚼的空氣感。」也有人回憶，在臺東念書時最愛這款饅頭，稱讚老麵麵糰搭配大量堅果與乳酪丁，「料多味美又營養」。還有網友直言：「我們很難整年一直吃蛋黃酥，但饅頭可以當日常早餐，方便、快速又好吃！」

除了這些熱門品項，牧心過去也曾把臺東紅藜、洛神、薑黃及茶葉做進糕點裡，讓公益烘焙多了一點東部在地風味。

No.8 微笑天使烘焙坊

公益烘焙不只適合年節送禮，連人生大事的喜餅，都有人特地選微笑天使。對不少身心障礙家庭來說，孩子離開校園之後，能不能找到適合的工作環境，是很現實的課題。勞動部2024年身心障礙者勞動狀況調查顯示，15歲以上身心障礙者的勞動力參與率僅21.9％。微笑天使烘焙坊因此不只提供烘焙、包裝等工作訓練，也延伸到社區日間作業與多元就業服務，讓尚未能直接進入一般職場、仍需要工作支持的身心障礙者，可以先在較有支持的環境中練習工作流程、建立工作習慣，再依個人能力尋找後續就業機會。

網友分享：「同事結婚的喜餅就是跟微笑天使烘焙坊購買，真心覺得同事的決定很棒，讓我們感受到新婚快樂也能感受到產品的用心！社會少點歧視，多點支持與認同。」除了喜餅，微笑天使也有果仁塔、手工餅乾、蛋捲、太陽餅、咖啡與紅茶等商品，從婚禮、節慶到日常送禮都有選擇。比起只在需要「做公益」時才被想起，微笑天使更希望這些商品本身就能成為消費者願意帶回家、也願意送給別人的選擇。

No.7 幼安歡喜兒咖啡屋

對幼安來說，烘焙不是單純做點心，而是讓身心障礙者把一件事從不熟練，慢慢做到能獨立完成。從秤料、揉麵、製作成形到包裝，都是可以一遍遍練習的工作流程；幼安早在1990年代就開始發展相關職能訓練，後來成立歡喜兒咖啡屋，讓這些練出來的能力真正變成商品、門市服務與工作經驗。

有網友特別推薦幼安的鐵盒餅乾，留言表示：「幼安鐵盒餅乾超讚，符合現代人不太甜的口味，這一週同時收到另一家婚禮的知名品牌鐵盒餅乾，只能說幼安的大勝。」除了鐵盒餅乾，店內也有吐司、蛋糕、咖啡、地瓜餅、月桃粽、伴手禮、喜餅與彌月禮盒，「財團法人苗栗縣私立幼安教養院」於苗栗也有實體門市，可以直接購買。

No.6 高雄市小草關懷協會

高雄市小草關懷協會一開始從精神障礙者的自立生活與社區適應做起，後來再把服務延伸到以智能障礙者為主的身心障礙者，透過「新生工場」、「橘色式工坊」等日間服務據點，陪伴服務對象練習生活能力、人際互動與工作技能。旗下「加點巧食」則把這些訓練真正做成商品，從製作、包裝到外出擺攤、銷售，都由服務使用者一起參與，銷售所得也會回饋給服務使用者。

「加點巧食」的商品線也比想像中豐富，除了手工餅乾、蛋糕、花生糖等日常點心，過去也推出蔓越莓鳳梨酥、鳳凰酥、磅蛋糕等節慶禮盒。小草特別把「做商品」當成和社區互動的一部分，讓身心障礙者不只練習工作，也能透過擺攤、銷售與顧客接觸，慢慢建立自信與生活經驗。

No.5 臺北市小愉兒社會福利基金會

「大哥哥、大姊姊，愛心手工餅乾，每包50元。」不少人曾在台北市政府捷運站、其他捷運出口或轉運站附近，看過熊米屋的小愉兒們販售手工餅乾。這些心智障礙者會參與餅乾製作、包裝與販售，也透過街頭叫賣練習表達、算錢、找零及與陌生人互動；熊米屋自2009年成立，希望讓小愉兒從實際工作中培養一技之長，逐步累積進入職場與社區生活所需要的能力。

《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》觀察整體聲量發現，許多人已經不只是「買一包餅乾做公益」，而是會特地留下來和小愉兒互動。有網友分享：「大家在跟他們買的時候可以跟他們說話聊天，算錢讓他們慢慢算，他們不會算錯，但他們算數比較慢而已喔！找錢的時候可以跟他們說『那你要找我多少呢？』不要給他們答案，可以跟他們訓練一下喔！」也有人提到，和小愉兒互動，能增加他們練習人際交流的機會，餅乾販售收入也能支持後續自立生活相關服務。

除了街頭餅乾，熊米屋的節慶禮盒也受到包裝派網友注意，有人直接推薦：「在意包裝美感的我推熊米屋，吃月亮的熊熊真是可愛死我。」熊米屋不只強調公益，也把工作訓練、日常互動與商品設計一起做進品牌裡，讓消費者從一包餅乾到一盒禮物，都能更直接看見小愉兒的工作成果。

No.4 新北市喜憨兒庇護工場

喜憨兒社會福利基金會旗下商品線很完整，從喜餅、彌月、伴手禮、會議餐盒到實體餐飲都有，背後則持續提供心智障礙者烘焙、餐飲、包裝與門市等工作機會。喜餅也是很有代表性的品項，2024年就有超過2,500對新人選擇喜憨兒公益喜餅；2025年12月，藝人陳漢典與Lulu黃路梓茵宣布也選用喜憨兒×幾米「完美小孩」款式作為婚宴喜餅。從網友口碑來看，也有人直接把喜憨兒和一般喜餅品牌放在一起比較，稱讚「盒型多又漂亮」、口味不會太甜膩，手工餅乾表現也很穩定。

除了自己購買送禮，喜憨兒還有「送愛到部落」等認購方式，由基金會把認購商品送往偏鄉學校或有需要的單位。對想支持公益、又希望這份心意能直接送到需要的人手上，這也是另一種選擇。

No.3 慢慢恆春烘焙坊

來到恆春，不一定只能買洋蔥、麻花捲或常見伴手禮，位於屏東縣恆春鎮的慢慢恆春烘焙坊庇護工場也是一個在地選擇。這裡由身心障礙者參與烘焙、包裝與出貨，店裡從包餡吐司、杏仁千層酥、馬卡龍到桂圓核桃糕都有，既有平常會買的麵包點心，也有適合送人的禮盒。

2026年中秋前，慢慢恆春也因禮盒採購話題受到關注，讓更多人注意到這間位在恆春的庇護工場。慢慢恆春的商品從日常麵包到伴手禮都有，桂圓核桃糕、杏仁千層酥等常溫品項，都很適合帶回家享用或當伴手禮；包餡吐司則更適合當天吃。對這間規模不大的在地庇護工場來說，每一份訂單背後都是實際的烘焙、包裝與出貨工作，也讓身心障礙者能持續累積工作經驗。

No.2 伊甸烘焙咖啡屋、伊甸創皂工坊

伊甸的優勢，在於把工作訓練一路延伸到一般職場。作為桃園第一家取得許可的庇護工場，財團法人伊甸社會福利基金會旗下的桃園烘焙咖啡屋深耕21年來，已成功協助17位庇護員工轉銜至一般職場。從秤料、烘焙、包裝到考取專業證照，一次次重複練習都是技能累積，2026年工場更培養出首位能獨立負責多項工序的「全能烘焙師」，讓扎實訓練成為他們站穩職場的底氣。

除了2026年推出的8款中秋禮盒，平時也有手工餅乾、蛋糕、會議餐盒、喜餅與彌月禮盒，並提供定期認購或轉贈弱勢團體的管道。有網友就稱讚：「精緻的禮盒設計，自用送禮都很讚。」屏東創皂工坊則透過手工皂製作，陪伴身心障礙者在日間服務中熟悉工作流程、練習生活能力。從一盒點心到一塊手工皂，伊甸涵蓋的商品類型與服務階段都更廣，也讓它在本次排行中拿下聲量第二名。

No.1 中華民國唐氏症基金會

冠軍由財團法人中華民國唐氏症基金會奪得！長年陪伴唐氏症者與身心障礙青年，除了家庭支持與生活訓練，基金會也持續陪伴他們走向工作與自立。旗下公益品牌「愛不囉嗦」取自西班牙語Abrazo（擁抱）之意，就是最溫暖的實踐。在這裡，唐寶寶與心智障礙青年化身為最認真的工作夥伴，每一次揉捏麵糰、每一個仔細摺好的包裝盒，都把練習與堅持，一點一滴累積成自己的工作能力。

2026年中秋，基金會特別以「月光下，我們一起長大」為主題，這不只是一句標語，更象徵著這群慢飛天使在社會的溫柔包容下，踏實成長的軌跡。購物網除了推出「秋好月圓」綜合酥等節慶禮盒，亦有咖啡、茶品與雪耳飲等多元選擇；若想將暖意傳遞得更遠，還能參與「送愛募集」計畫。透過消費者的認購，基金會將代為把這份乘載唐寶寶心意的禮物，送往特殊教育學校及有需要的家庭，讓一份愛心，化作兩回感動。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2024年9月16日至2026年9月15日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理2000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

看更多網路溫度計文章

2026最新蛋黃酥必買十大名單！不二坊、陳耀訓排名洗牌 新竄紅品牌也殺進榜

捐棺是什麼？怎麼捐才安全 正常管道、勸募字號與詐騙辨識一次看

2026中秋節、教師節優惠懶人包！樂園免費、Buffet 75折、客運6折

中秋送禮不踩雷！十大人氣禮盒類型曝光 送長輩、同事都能參考

2026中秋烤肉必備食材TOP 10人氣榜！海鮮、牛肉、吐司誰是冠軍