500盤2026／7大名廚14手聯彈！第六屆「500盤晚宴」盡享頂級美味

邁入第6屆的《500盤》，不僅再度為亞洲美食圈打造出一份以台灣人觀點為出發的精彩榜單，同時更延續歷年傳統，集結當屆名單中的高盤數得獎餐廳，共同打造一場跨越空間與料理風格的美味盛宴。

本屆500盤晚宴，由YMS by onefifteen – Restaurant 12行政主廚Jonatan Motos Ferran操刀開場慕斯，再由EIKA盈科主廚稗田良平、La Vie by Thomas Bühner行政主廚楊展浩各自獻上招牌冷前菜，並由impromptu主廚Paul Lee、台北晶華酒店中餐廚藝總監鄔海明各別打造饒富個人風格的美饌，中間並穿插知名李主理人Andy Lee的拿手料理拼盤，最後再由甫拿下《500甜》冠軍的某某甜點主廚Lai端出特製甜點，以14手聯彈的頂級規格，讓賓客一次擁有集結40盤、9甜的極致享受。

【YMS by onefifteen – Restaurant 12／鴨肝・水梨・南投香草】

（本屆總得盤數：5盤＋年度新秀獎）

鴨肝・水梨・南投香草。圖／500輯攝影團隊提供

擔任開場的「鴨肝・水梨・南投香草」，主廚捨棄傳統鴨肝醬作法，改將鴨肝以皇家蛋凍的手法處理，並且選用在地水梨汁、南投香草製作的透明薄膜覆蓋，最後再使用水梨、松子和雪莉酒凝膠進行裝飾點綴，宛若一件精巧的藝術品。濃郁的鴨肝與清甜的水梨、香氣撲鼻的香草達到巧妙又優雅的均衡感，並具有純粹天然的風味，能為味蕾迎來愉悅的舒展，也為精彩的套餐組合揭開序幕。

【EIKA 盈科／盈科生魚片與飛魚高湯鹹豆漿】

（本屆總得盤數：5盤＋風味進化獎）

盈科生魚片與飛魚高湯鹹豆漿。圖／500輯攝影團隊提供

冷盤中使用風味俐落的台灣東北角鰹魚、肉質飽滿甜鮮的龜山島胭脂蝦，以及油脂細緻的北海道鯖魚，搭配主廚特製的發酵番茄與刺蔥醬汁，展現出乾淨鮮明的海味與不同於傳統的樂趣。同步搭配的飛魚高湯鹹豆漿，選用宜蘭在地飛魚乾熬煮的高湯製作鹹豆漿，並置入富彈性的毛豆豆腐，並留有淡雅迷人的發酵辣椒尾韻，整體呈現出日本料理在台灣落地生根的優雅新面貌。

【La Vie by Thomas Bühner／溫生蠔．黃酒．辣根】

（本屆總得盤數：5盤＋星展銀行 品味領航獎）

溫生蠔．黃酒．辣根。圖／500輯攝影團隊提供

將肥美的日本波紋生蠔經低溫蒸熟，提昇肉質彈性，搭配使用檸檬葉、香茅、南薑等南洋系香料製成的醬汁增添明亮感，並運用由法國侏羅黃酒、芹菜根調配製成的泡沫，讓黃酒的氧化風味呼應生蠔鹹鮮；同時蠔肉底層鋪陳有芹菜根丁、小黃瓜丁、生蠔汁西谷米等元素，帶來清爽層次。頂層的自製脆餅、小黃瓜皮與茗荷的組合，也賦予料理怡人的草本香氣。搭配山崎金屬的賢人湯匙，更能展現料理的細緻滋味。

【impromptu／康堤花膠釀雞翅／海膽炸醬麵】

（本屆總得盤數：4盤＋麥卡倫極致風味獎）

康堤花膠釀雞翅／海膽炸醬麵。圖／500輯攝影團隊提供

「康堤花膠釀雞翅」使用嘉義玉米雞翅去骨後填入蝦漿、花膠與康堤起司，經油炸至表皮金黃酥脆後，搭配芥蘭與蝦湯製成的泡沫上桌，底層並鋪有特製的蠔油起司白醬，同時能享受到海與陸、東方與西方料理風味碰撞產生的豐富火花。「海膽炸醬麵」使用以自煉蔥油炒製的炸醬作為味覺主軸，並選用手切菠菜細麵以及海味鮮明的海膽進行組合，共同疊加出濃郁醇香的麵食樂趣。

【知名李／麻辣牛三寶、青藤椒南非鮑魚片、李太太紅燒肉佐中式香料油封蛋】

（本屆總得盤數：8盤）

麻辣牛三寶、青藤椒南非鮑魚片、李太太紅燒肉佐中式香料油封蛋。圖／500輯攝影團隊提供

拼盤一次集結三款招牌人氣餐點。「麻辣牛三寶」將牛三寶以特調滷汁與香料浸滷入味，滋味香麻微辛，十分開胃。「青藤椒南非鮑魚片」以繁複手法凸顯出南非活鮑魚的軟嫩口感，搭配青藤椒紅油提味增香，具有絕佳的平衡性。「李太太紅燒肉佐中式香料油封蛋」嚴選深坑黑毛豬五花精華部位，以略帶甜感的鹹香醬汁滷煮，再配上十餘種香料調味的油封蛋，堪稱白飯殺手。

【晶華軒／鳳凰投胎】

（本屆總得盤數：13盤）

鳳凰投胎。圖／500輯攝影團隊提供

華人常說「寧吃天上四兩，不吃地上半斤。」此款料理以風味絕佳的乳鴿象徵鳳凰，先在鴿腹中填入銀杏、黨參等食材，再將乳鴿以花膠包裹，共同塞入豬肚，並由豬骨、鳳爪、白胡椒粒等食材為基底的高湯慢火熬煮，最終於碗中重生為精緻佳餚。鴿肉獨特的野性香氣，搭配花膠的柔潤質地以及濃郁的湯韻，層層交織出鮮美而醇厚的風味，呈現由內而外、豐盈而細膩的溫潤享受。

【Quelques Pâtisseries某某法式甜點／大溪地香草聖多諾黑、花柚開好了Gelato冰棒】

（500甜得甜數：9甜）

大溪地香草聖多諾黑、花柚開好了Gelato冰棒。圖／500輯攝影團隊提供

作為店內的當家招牌，「大溪地香草聖多諾黑」以酥脆的千層派皮為底，依序堆疊濃郁的香草香緹，以及內部填滿大溪地香草卡士達醬的焦糖脆殼泡芙，具有豐富口感，還能享受大溪地香草獨特的花香調性：「花柚開好了Gelato冰棒」則是將店內高人氣的甜點品項翻玩成Gelato冰棒，不僅保有經典的視覺元素，還帶有希臘優格、桂花、香檸檬的豐富香氣，共同為晚宴畫下完美句點。

500盤2026 The 500 Dishes Award 2026

亞洲100盤2026 The 100 Asia Dishes 2026

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指定用酒｜麥卡倫單一麥芽威士忌

共同夥伴｜台北101、中國信託uniopen聯名卡

指定夥伴｜新光三越、星展銀行、去哪吃App

合作夥伴｜陸府建設、富宇建設、寶輝建設、山崎金屬、德貿、好食好事基金會

贊助夥伴｜巴部農天然鹼性礦泉水、TREE TOP樹頂果汁、丸莊醬油、永豐餘生技、琢璞診所（琢璞嚴選）

場地協力｜台北晶華酒店

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康