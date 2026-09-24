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有行旅／走進雪國 看見日本之美
跟著文學翻譯家陳蕙慧，走進川端康成「雪國」世界。有行旅「越後雪國 文學與溫泉的邂逅」循著作品主角的足跡，走進越後湯澤，探訪湯澤町「雪國館」，入住川端康成屢訪湯澤所住的「高半飯店」。旅程還將探訪清津峽溪谷隧道，搭乘湯澤高原空中纜車，盡覽湯澤町街景；走進「雪國」織布的場景，欣賞獨特的小千谷縮。入住獲得日本優良設計大賞溫泉名宿「龍言」二連泊，並將造訪越後妻有大地藝術祭核心據點「里山現代美術館MonET 」。
有行旅「越後雪國 文學與溫泉的邂逅」五天四夜旅程，二○二七年一月十一日至一月十五日。一對一說明會，報名請洽02-8643-3517、8643-3905，或瀏覽有行旅官網https://pse.is/86xvkx。有行旅旅行社，交觀甲字第七七八五號。
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