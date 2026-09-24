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有行旅／走進雪國 看見日本之美

聯合報／ 本報訊

跟著文學翻譯家陳蕙慧，走進川端康成「雪國」世界。有行旅「越後雪國 文學與溫泉的邂逅」循著作品主角的足跡，走進越後湯澤，探訪湯澤町「雪國館」，入住川端康成屢訪湯澤所住的「高半飯店」。旅程還將探訪清津峽溪谷隧道，搭乘湯澤高原空中纜車，盡覽湯澤町街景；走進「雪國」織布的場景，欣賞獨特的小千谷縮。入住獲得日本優良設計大賞溫泉名宿「龍言」二連泊，並將造訪越後妻有大地藝術祭核心據點「里山現代美術館MonET 」。

有行旅「越後雪國 文學與溫泉的邂逅」五天四夜旅程，二○二七年一月十一日至一月十五日。一對一說明會，報名請洽02-8643-3517、8643-3905，或瀏覽有行旅官網https://pse.is/86xvkx。有行旅旅行社，交觀甲字第七七八五號。

日本 川端康成 足跡

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有行旅／木都嘉義 漫步老街巷弄

嘉義，擁有三二○年建城歷史，至今保留超過六千棟木造建築，有「木都」美譽。有行旅將帶領旅人漫步老街巷弄，走訪昔日的西裝社與老醫館木屋，參觀台灣花磚博物館與波姆設計的菁寮天主堂。美食饗宴包括在檜木老屋「芋沺商行」品味洋菓子與午茶小食、「山樣子初物」的Fine Dining級鐵板燒、以及三級古蹟「Lumière」的時尚法式料理。旅宿安排於台南東山的仙湖農場，享受晨曦、黃昏及雨後雲海繚繞。

有行旅／從極光到山間 收藏加拿大5種面貌

追光、入山、棲湖、望海四節奏，收攬加拿大冬末春初的壯麗風光。連三晚黃刀鎮追極光、走訪黃刀第一民族領袖家族的原民營地、體驗大奴湖的冰路探險；接著轉入雪境洛磯山脈門戶卡納納斯基斯，下榻Ｇ８高峰會各國元首入住的山林度假村，搭直升機俯瞰雪峰；走進班夫、優鶴國家公園，二連泊露易絲湖城堡飯店面湖房，收藏冰封湖色；再往太平洋港灣與英式花園，最後到櫻綻溫哥華，一趟收藏五種的加拿大春日風貌。

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