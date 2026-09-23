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德克士會員月再加碼 第二波「再寵你」9月21日起登場

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
德克士主打皮薄酥脆、鮮嫩多汁的咔滋脆皮炸雞，搭配多款飲品與炸物，滿足消費者。圖／業者提供
德克士主打皮薄酥脆、鮮嫩多汁的咔滋脆皮炸雞，搭配多款飲品與炸物，滿足消費者。圖／業者提供

炸雞控又有新優惠可以吃！德克士會員月第二波「再寵你」自9月21日起登場，凡於2026年8月19日（含）前已具有效會員資格者，可至會員券匣領取「免費2塊雞」券，一次免費吃原味、椒麻咔滋脆皮炸雞各1塊；新註冊會員同樣可享免費1塊炸雞等入會及會員月加碼好禮。

德克士同步推出「秋日好食雞 期間限定雙主打」，「咔滋炸雞辣翅桶」299元、「爽吃歡樂拼盤」199元，最低約8.3折、最高現省56元。活動期間於門市單筆消費滿200元並完成指定發票登錄，還可參加「通通有獎」命運輪盤，抽取炸雞、手槍腿等五大咔滋好禮，一連串會員回饋也在社群引發討論。

這次會員月第二波回饋，既有會員也能直接免費吃炸雞。凡於2026年8月19日（含）前已具德克士有效會員資格者，可至會員券匣領取「免費2塊雞」券，一次享用原味、椒麻咔滋脆皮炸雞各1塊；新註冊會員則同樣有免費1塊炸雞等入會及會員月加碼好禮，新朋友、老朋友都能品嚐德克士招牌炸雞。

身為脆皮炸雞專家的德克士，招牌咔滋脆皮炸雞嚴選台灣在地優質雞肉，即使是免費贈送的會員好禮，在食材與份量上依然不馬虎。外皮金黃酥脆、雞肉鮮嫩多汁，讓會員不用額外消費也能品嚐招牌滋味。

免費炸雞優惠推出後，也陸續在社群引發討論，不少網友分享打開會員券匣、驚喜收到免費炸雞優惠的領券心得，話題聚焦於德克士不只提供新會員入會好禮，也同步加碼回饋既有會員，讓長期支持品牌的消費者同樣有感。

除了免費炸雞，德克士會員月既有會員回饋第二波「再寵你」共推出五項限定優惠，包括「半半炸雞套餐」會員價299元、「免費2塊雞」0元、「買桶送手槍腿」600元、「熱門點心餐」99元，以及「檸香雞腿堡個人餐」119元，最低免費、最高現省150元。適用對象為2026年8月19日（含）前已具德克士有效會員資格者，會員資格與加入時間以會員系統紀錄及德克士最終判定為準。

迎接秋日聚餐季，德克士同步以咔滋炸雞、香辣雞翅及人氣點心打造兩款「秋日好食雞」限定組合。「咔滋炸雞辣翅桶」集結咔滋脆皮炸雞4塊與咔滋香辣雞翅2對，原價355元、優惠價299元，約8.4折、現省56元。

另一款「爽吃歡樂拼盤」則一次集結紫金QQ球2份、咔滋洋蔥圈1份、BBQ烤翅2對及酥炸杏鮑菇1份，原價239元、優惠價199元，約8.3折、現省40元，多款酥香涮嘴的人氣點心一次上桌，無論親友聚餐分享或個人爽吃都適合。

「秋日好食雞」活動期間為2026年9月22日至10月12日，活動商品於上午10時30分後供應，實際時間依各門市正常販售時段為準。炸雞恕不指定部位，商品數量有限，實際供應狀況以門市現場為準；各項優惠是否適用線上點餐及其他通路，則依實際點餐頁面與門市公告辦理。

活動期間於符合資格的門市單筆消費滿200元，並於9月30日前依指定流程完成有效發票登錄，即可進入命運輪盤參加「通通有獎」活動。五款咔滋好禮包括咔滋脆皮手槍腿、咔滋脆皮炸雞、咔滋薯霸（L）、咔滋香辣雞翅及咔滋洋蔥圈。好禮預計自10月7日起陸續派發至會員帳戶，入券時間、使用期限及兌換方式依會員券匣與正式活動辦法辦理。

會員優惠券的實際派發、適用品項、使用期限、適用門市及兌換方式，皆以會員券匣、各券券面與正式活動公告為準；優惠券不得折換現金，能否與其他優惠合併使用亦依券面規定辦理。德克士保有活動內容調整、修改、暫停、取消或終止之權利。

德克士「秋日好食雞」限時登場，推出199元歡樂拼盤與299元炸雞辣翅桶，秋季聚餐必備餐點。圖／業者提供
德克士「秋日好食雞」限時登場，推出199元歡樂拼盤與299元炸雞辣翅桶，秋季聚餐必備餐點。圖／業者提供

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