「馥璽精緻私房料理」開幕 傳承中式餐桌滋味打造台中新品味聚會之所

喜愛頂級中式料理的饕客們有福了！雲極集團雲極建設開發跨界餐飲首發，座落於台中市西區五權西三街，在國美館附近的「馥璽精緻私房料理」盛大開幕，標榜以手路菜傳承中式餐桌滋味，打造台中新品味聚會之所。

開幕吸引各界貴賓到場，氣氛熱烈，包括立法委員羅廷瑋、台中市議員候選人張耀中、陳怡潔等人，共同見證馥璽正式揭幕的重要時刻。

「馥璽精緻私房料理」以傳統文化結合現代設計語彙，打造兼具質感與文化底蘊的特色餐飲空間。整體空間由雲極建設開發設計總監林明寬主導規劃，外觀大膽採用沉穩黑色調，融入清代宮廷元素，在整條街區顯得相當突出，卻又不失品味；入夜後搭配紅、金色燈光計劃，展現低調而鮮明的東方氣韻。

步入室內，可見宮燈、龍袍、鳳袍、中式窗花及紅金壁畫等設計巧思，並透過木質家具，在華麗氛圍中增添溫潤質感。二樓包廂則以紅、金色為主軸，營造尊貴且具私密性的宴席空間，打造沉浸式的頂級用餐體驗。

馥璽不僅重視料理，更希望透過空間、文化與餐飲的結合，讓賓客在輕鬆自在的消費中，也能感受一場充滿東方美學的用餐體驗。

馥璽精緻私房料理致力提供高品質中式餐點，主廚團隊嚴選食材、堅持烹調工藝，主打招牌「大排翅」系列，講究火候與熬煮工序，呈現濃郁醇厚、膠質豐厚的細膩風味。

館內另集結多道工序繁複的特色料理，從精選肉類到承載記憶與人情味的家常美饌，每一道都在經典中融入巧思，將熟悉滋味以更精緻的方式端上餐桌。

雲極建設開發說，儘管餐點講究、用料實在，馥璽仍堅持以親民價格回饋饕客，讓頂級中式饗宴成為日常也能負擔的享受。而無論商務宴會、家庭聚餐或值得慶祝的時刻，馥璽以用心的料理、舒適空間與細緻待客之道，接待每一位賓客，讓餐桌成為情感交流的媒介。

「馥璽精緻私房料理」入夜後搭配紅、金色燈光計劃，展現低調而鮮明的東方氣韻。圖／業者提供