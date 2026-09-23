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台灣虎航攜手國立故宮博物院　國寶文物聯名彩繪機年底上線

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園國際機場即時報導
台灣虎航攜手國立故宮博物院，推出國寶文物聯名彩繪機，將於年底上線。圖／台灣虎航提供
台灣虎航攜手國立故宮博物院，推出國寶文物聯名彩繪機，將於年底上線。圖／台灣虎航提供

台灣虎航本周六迎來開航12周年，今天宣布攜手國立故宮博物院推出聯名彩繪機，將10件國寶級文物與畫作融入機身設計，預計今年底正式上線，讓台灣虎航化身「空中移動博物院」，將台灣文化帶往國際航點。

台灣虎航表示，彩繪機以「國寶出遊去」為主題，取故宮經典畫作《富春山居圖》的山稜線作為機身設計底蘊，並融入故宮三寶「翠玉白菜」、「肉形石」與「毛公鼎」，另加入雕橄欖核舟、玉龍、玉貓、青花穿蓮龍紋天球瓶、鬥彩雞缸杯及玉辟邪等10件文物，將古代藝術與現代飛行結合。

除機身彩繪外，機艙內也將換上6款故宮聯名頭墊紙，並將《清明上河圖》重新設計為《台灣上河圖》，融入台北、桃園、台中、台南、高雄等地標，以及台灣虎航「虎將」、故宮小翠和日韓吉祥物等彩蛋，應用於登機證背面、紙杯套及座椅上方置物櫃門，讓旅客沿途尋找，增添旅行樂趣。

台灣虎航董事長黃世惠表示，台灣虎航一直致力於帶給旅客「熱情、溫暖、真誠」的飛行體驗。希望透過故宮文物登上機身，讓飛機成為具台灣代表性的「空中名片」。故宮院長蕭宗煌表示，很高興能藉由這次的合作機會，讓故宮經典館藏隨航機飛向世界，讓故宮走向大眾。

此外，台灣虎航與故宮即日起至2027年12月31日推出優惠，旅客憑台灣虎航登機證至故宮南、北院臨櫃購票可享9折，博物館商店指定商品也享9折。雙方並推出10款聯名商品，包括1:150彩繪模型飛機、飛虎將眼罩、手機袋及化妝包等，已於虎禮選、故宮南北院實體商店、故宮精品網路商城等通路販售。

台灣虎航與故宮博物院攜手推出一系列聯名周邊商品，即日起開始販售。圖／台灣虎航提供
台灣虎航與故宮博物院攜手推出一系列聯名周邊商品，即日起開始販售。圖／台灣虎航提供

台灣虎航與故宮舉行今天舉辦聯名記者會，與會嘉賓包括交通部觀光署國際組組長鄭智鴻（左二）、華信航空董事長陳大鈞（左三）、故宮副院長黃永泰（左四）、台灣虎航董事長黃世惠（左五）、故宮院長蕭宗煌（右四）、中華航空董事長高星潢（右三）、台灣虎航總經理邱彰信（右二）。圖／台灣虎航提供
台灣虎航與故宮舉行今天舉辦聯名記者會，與會嘉賓包括交通部觀光署國際組組長鄭智鴻（左二）、華信航空董事長陳大鈞（左三）、故宮副院長黃永泰（左四）、台灣虎航董事長黃世惠（左五）、故宮院長蕭宗煌（右四）、中華航空董事長高星潢（右三）、台灣虎航總經理邱彰信（右二）。圖／台灣虎航提供

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