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500盤2026／永豐餘生技以真食物串聯永續 山海樓展現台灣飲食新價值
永豐餘生技以「真食物更有好味道」為核心理念，旗下 GREEN & SAFE 長期投入有機、安心與永續食材，串聯生產者、餐桌與消費者，打造從產地到餐桌的真食物生態圈，也透過永續好食，讓消費者在日常飲食中實踐友善環境的選擇。
旗下山海樓手工台菜餐廳則將永續理念融入傳統台菜，選用台灣在地、有機及原生種食材，復刻經典手路菜、保存台灣飲食文化，傳承並創新1930年代蓬萊閣精緻台菜風華。山海樓於2021年首度獲頒米其林綠星，成為台灣首批獲此殊榮的餐廳之一，並於2019-2026連續8年得到米其林一星肯定，更在甫公布的第六屆500盤評選中囊獲五盤殊榮。
GREEN & SAFE在23日於台北晶華酒店舉辦的「500盤晚宴」中，帶來料理健康美味最佳拍檔「Omega 3酪梨黑豬油蔥」，作為今年500盤晚宴伴手禮之一。
此次推出的「Omega 3酪梨黑豬油蔥」，延續從食材源頭把關的理念。台灣正黑豬採獨家配方飼養，飼料加入酪梨、裂壺藻及亞麻籽，讓豬隻攝取優質油脂，增加Omega-3含量，再以慢火熬煉豬油，搭配焦糖化紅蔥頭，呈現細緻豬油與天然甜香。無論拌飯、拌麵、搭配青菜或作為日常調味，都能為料理增添風味與層次。
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