500盤2026／百年丸莊醬香相伴500盤！主廚餐桌到伴手禮收藏台灣好味道

邁入第6屆、首創以台灣人觀點評選美食的《500盤》，今年持續從一道道料理出發，尋找台灣餐桌上的好味道。無論是餐廳主廚精心調製的佳餚，或是日常餐桌上的家常料理，醬油、油膏與蔭油看似只是調味，卻往往是提香、增添層次，讓一道菜留下記憶的重要關鍵。

丸莊醇釀醬油走過一世紀，以傳統釀造工法守住台灣醬油的醇厚風味。圖／500輯攝影團隊提供

創立於1909年的丸莊，從雲林西螺起步、走過一世紀，以傳統釀造工法守住台灣醬油的醇厚風味。百年來，以黑豆、大豆、麴菌到發酵熟成，每一個環節都影響著最終滋味；對料理而言，一滴好醬油不只是鹹度的調整，更能襯托食材本身的香氣，也為料理添加了深度。

丸莊也持續從原料端扎根。以「黑豆種植在地化」為目標，透過農業部台南區農業改良場取得適合釀造黑豆醬油的「台南5號黑豆」，並與在地農民合作推動契作，讓新鮮安心的台灣黑豆，經過釀造成為百分之百台灣黑豆醬油。從土地、原料到釀造，讓傳統醬油不只是延續老味道，也與在地農業及土地永續產生連結。

百年醬香也化身為適合分享與收藏的伴手禮。此次推出的「丸莊醇釀醬油禮盒」，集結「丸莊特選黑豆純釀醬油」與「丸莊甘醇釀造醬油」，以不同原料與釀造特色，呈現台灣醬油的多元風味。

其中，「丸莊特選黑豆純釀醬油」選用契作台灣黑豆釀造，從原料開始講究；「丸莊甘醇釀造醬油」則採用非基因改造大豆，不添加防腐劑與焦糖色素，經6個月天然釀造，以日式工藝呈現芳醇甘美的風味，適合日常各式料理使用。

500盤晚宴中，丸莊醇釀醬油也是美好伴手。圖／500輯攝影團隊提供

從西螺醬缸到台灣餐桌，丸莊走過117年的時間，醬油依舊是最熟悉的味道，也在不同世代的料理裡展現各種新的可能。當《500盤》從台灣人的餐桌出發，記錄一盤盤值得被記住的料理；丸莊則以百年釀造功夫，將土地、時間與手藝化為一瓶瓶的純釀醬油，將屬於台灣人的醬香延續到每個家庭餐桌上。