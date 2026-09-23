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華航2航線攜手「文文WENWEN」推機上餐 星宇長程線祭秋季限定

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
星宇航空商務艙菜單以「雲端的風土，旅人的廚房」為核心，將茶葉蛋、菜脯雞湯、滷肉飯等經典家常味融入機上餐點。圖／星宇提供
星宇航空商務艙菜單以「雲端的風土，旅人的廚房」為核心，將茶葉蛋、菜脯雞湯、滷肉飯等經典家常味融入機上餐點。圖／星宇提供

華航空聯手美國超人氣台灣料理餐廳「文文 WENWEN」推出新式創意台菜，10月起搭乘美國洛杉磯、安大略出發的航班都吃得到；星宇航空持續與蟬聯米其林一星的「元紀．台灣菜」合作，台北出發長程線頭等艙及商務艙可吃到秋季限定餐點，仙台航線則推出限定牛舌套餐。

「文文 WENWEN」位於紐約布魯克林，曾獲得米其林指南推薦，是一間將大膽創意與熱鬧氛圍，融入精緻料理的台灣餐廳，創辦人兼主廚史官（Eric Sze）擅於結合傳統台味與現代餐飲文化。

華航此次與「文文 WENWEN」合作洛杉磯、安大略飛往桃園航班的餐點。經濟艙主菜是「經典滷肉飯」，以肥瘦相間的五花肉慢火滷製，帶有醬香的濃郁滷汁淋上白飯再搭配滷蛋，隨季節更迭將陸續推出「蔥薑雞腿菜飯」、「濃香牛油乾拌麵」、「花雕老皮嫩肉炒飯」。

豪華經濟艙主菜「海陸油飯」以糯米、香菇佐醬油拌炒，放上鮮蝦與三層肉，接下來「紅燒牛肉堡排飯」、「炙燒牛小排佐牛油拌麵」、「芋泥紅燒爌肉飯」等創意台味也將陸續在雲端與旅客見面。

豪華商務艙推出點心「麻婆麻糬貓耳朵」，以地瓜製作出類似麻糬口感的麵疙瘩，並搭配麻婆醬汁，未來菜色更替將再獻上「紅燒起士豆腐拉麵」，以東方麵食加入西式起士，紅燒醬香結合奶香混搭出全新滋味。

另外，星宇航空機上餐飲也推陳出新，台北出發的長程航線餐點，持續與七月底蟬聯米其林一星的「元紀．台灣菜」合作，10月1日起推出以秋冬時令食材為主軸的暖胃餐點，於台北出發頭等艙以及商務艙供應。

頭等艙前菜為「五味明蝦」及「陳香花雕桂丁雞捲」，湯品為「干貝鮑魚四寶湯」，主餐是「秘製牛肋排」以及「麻油松阪豬飯」；商務艙前菜為「金薯蟹肉沙拉．茶葉蛋」、「醋溜九孔．芥末西芹腐竹」，湯品是「菜脯白玉燉鮮雞湯」，主餐則有「爐烤豬梅頭肉」及「鹿港烏魚子滷肉飯」。

除了台北出發航線，星宇日本出發航班也延續當地特色餐飲。仙台出發航線與深耕當地百年品牌「伯養軒」合作，於商務艙提供網路預選限定牛舌套餐。

東京、大阪出發航班持續與廣受好評的伴手禮品牌「PRESS BUTTER SAND」合作推出全新「紅豆＆黃豆粉」口味。

除了精緻餐點與甜點，星宇航空長程航線更提供聯名杯麵服務，讓旅客在長途飛行中隨時享用熱騰騰的日式滋味。星宇航空與日清食品聯名推出日式經典豚骨味杯麵，凡搭乘8小時以上長程航班的豪華經濟艙、商務艙及頭等艙旅客，皆能在長途飛行期間品嚐到。

華航豪華經濟艙主菜「海陸油飯」以糯米、香菇佐醬油拌炒，口感柔潤滑順，放上鮮蝦與三層肉是家喻戶曉的好味道。圖／華航提供
華航豪華經濟艙主菜「海陸油飯」以糯米、香菇佐醬油拌炒，口感柔潤滑順，放上鮮蝦與三層肉是家喻戶曉的好味道。圖／華航提供

星宇航空與日清食品聯名推出日式經典豚骨味杯麵，凡搭乘8小時以上長程航班的豪華經濟艙、商務艙及頭等艙旅客，皆能在長途飛行期間品嚐道地的日式豚骨風味。圖／星宇提供
星宇航空與日清食品聯名推出日式經典豚骨味杯麵，凡搭乘8小時以上長程航班的豪華經濟艙、商務艙及頭等艙旅客，皆能在長途飛行期間品嚐道地的日式豚骨風味。圖／星宇提供

華航聯手美國超人氣台灣料理餐廳「文文 WENWEN」，於洛杉磯、安大略出發的航班，推出三艙等新式創意台菜。圖／華航提供
華航聯手美國超人氣台灣料理餐廳「文文 WENWEN」，於洛杉磯、安大略出發的航班，推出三艙等新式創意台菜。圖／華航提供

星宇航空仙台出發航線與深耕當地百年品牌「伯養軒」合作，於商務艙提供網路預選限定牛舌套餐。圖／星宇提供
星宇航空仙台出發航線與深耕當地百年品牌「伯養軒」合作，於商務艙提供網路預選限定牛舌套餐。圖／星宇提供

星宇航空台北出發長程航線餐點持續與「元紀．台灣菜」合作，10月1日起推出以秋冬時令食材為主軸的暖胃餐點。圖／星宇提供
星宇航空台北出發長程航線餐點持續與「元紀．台灣菜」合作，10月1日起推出以秋冬時令食材為主軸的暖胃餐點。圖／星宇提供

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