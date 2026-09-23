虎航攜手故宮打造國寶彩繪機「台灣上河圖」年底前飛越上空

台灣虎航即將迎來開航12周年，今宣布首次攜手國立故宮博物院推出彩繪機，10件國寶級文物與畫作成為設計元素，打造翱翔天際的空中博物館，並以「清明上河圖」概念重新設計「台灣上河圖」，融入台北、桃園、台中、台南、高雄等顯著地標，並呈現於機艙內，預計今年底前上線。

虎航將於本周六（26日）迎來開航12周年，今宣布攜手故宮博物院推出彩繪機，機身視覺以「國寶出遊去」為設計主題，將故宮經典典藏畫作《富春山居圖》最廣為人知的山稜線化為底蘊，並融入故宮三寶「翠玉白菜」、「肉形石」與「毛公鼎」。

「雕橄欖核舟」、「玉龍」「玉貓」、「青花穿蓮龍紋天球瓶」、「鬥彩雞缸杯」也皆化身為機身焦點，另設計中還加入古代神獸「玉辟邪」等10件珍貴歷史文物與畫作，除展現東方工藝之美，也象徵故宮本次與台灣虎航的聯名合作將如虎添翼。

故宮博物院長蕭宗煌說，故宮有將近70萬件典藏品，過去分類有三部曲，1.0是做複製、2.0是將IP轉換到文創商品，3.0為聯名商品，利用多元行銷進行宣傳；過去故宮每年參訪旅客7成為外籍人士，凸顯故宮對國家觀光非常重要，但疫後外國觀光客減少，外籍人士占比降至5成，盼藉由虎航把故宮飛出去，將外國旅客帶進來。

虎航董事長黃世惠表示，日本旅客來台灣必去景點就是故宮博物院，此次聯名盼將10大國寶化身台灣最大張的空中名片，除了讓國人感受到故宮年輕化，也藉由飛機吸引更多海外旅客到訪台灣，預計此彩繪機將於今年底前上線。

虎航補充，此次推出的彩繪機，機艙內將全面換上與國立故宮博物院及交通部觀光署聯名的專屬頭墊紙，共計6款設計融合故宮文物元素。

另外，虎航也規畫將故宮經典的《清明上河圖》重新設計成《台灣上河圖》，融入台北、桃園、台中、台南、高雄等地的地標，將出現於旅客登機證背面、機上隔熱紙杯套，及機艙內座椅上方置物櫃門。

虎航今也與故宮博物院進行合作互惠簽署儀式，即日起至2027年12月31日止，凡憑台灣虎航登機證到訪故宮博物院，即可享有故宮博物院南、北院票價9折優惠，及附設博物館商店指定商品9折優惠。

虎航指出，此次與故宮博物院推出一系列聯名周邊商品，包含「台灣虎航X故宮聯名彩繪模型飛機（1:150）」、以故宮古畫為底結合虎將閃雙眼的「飛虎將眼罩」，以及旅行必備的手機袋、化妝包、撲克牌等10樣聯名品項，即日起於「虎禮選（tigerselect）」進行販售。

故宮北院實體商店自即日起至10月12日規畫專屬展示區，現場同步販售限定周邊外，故宮南院實體商店、故宮精品網路商城也將同步上架，讓虎迷與文化愛好者都能輕鬆收藏。

虎將夜訪紅梅貍奴化妝包（寶藍）。圖／虎航提供

虎將眼罩。圖／虎航提供

虎將抱抱紅梅貍奴手機袋。圖／虎航提供