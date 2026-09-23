快訊

4年前就知鄭運鵬穩輸…站台黃世杰卻大讚張善政 賴總統：他是好人才

4天連假後準颱風「舒力基」直撲台 ？ 氣象署指這天北轉角度是關鍵

聽新聞
0:00 / 0:00

虎航攜手故宮打造國寶彩繪機「台灣上河圖」年底前飛越上空

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台灣虎航X國立故宮聯名彩繪機視覺概念照。圖／虎航提供
台灣虎航X國立故宮聯名彩繪機視覺概念照。圖／虎航提供

台灣虎航即將迎來開航12周年，今宣布首次攜手國立故宮博物院推出彩繪機，10件國寶級文物與畫作成為設計元素，打造翱翔天際的空中博物館，並以「清明上河圖」概念重新設計「台灣上河圖」，融入台北、桃園、台中、台南、高雄等顯著地標，並呈現於機艙內，預計今年底前上線。

虎航將於本周六（26日）迎來開航12周年，今宣布攜手故宮博物院推出彩繪機，機身視覺以「國寶出遊去」為設計主題，將故宮經典典藏畫作《富春山居圖》最廣為人知的山稜線化為底蘊，並融入故宮三寶「翠玉白菜」、「肉形石」與「毛公鼎」。

「雕橄欖核舟」、「玉龍」「玉貓」、「青花穿蓮龍紋天球瓶」、「鬥彩雞缸杯」也皆化身為機身焦點，另設計中還加入古代神獸「玉辟邪」等10件珍貴歷史文物與畫作，除展現東方工藝之美，也象徵故宮本次與台灣虎航的聯名合作將如虎添翼。

故宮博物院長蕭宗煌說，故宮有將近70萬件典藏品，過去分類有三部曲，1.0是做複製、2.0是將IP轉換到文創商品，3.0為聯名商品，利用多元行銷進行宣傳；過去故宮每年參訪旅客7成為外籍人士，凸顯故宮對國家觀光非常重要，但疫後外國觀光客減少，外籍人士占比降至5成，盼藉由虎航把故宮飛出去，將外國旅客帶進來。

虎航董事長黃世惠表示，日本旅客來台灣必去景點就是故宮博物院，此次聯名盼將10大國寶化身台灣最大張的空中名片，除了讓國人感受到故宮年輕化，也藉由飛機吸引更多海外旅客到訪台灣，預計此彩繪機將於今年底前上線。

虎航補充，此次推出的彩繪機，機艙內將全面換上與國立故宮博物院及交通部觀光署聯名的專屬頭墊紙，共計6款設計融合故宮文物元素。

另外，虎航也規畫將故宮經典的《清明上河圖》重新設計成《台灣上河圖》，融入台北、桃園、台中、台南、高雄等地的地標，將出現於旅客登機證背面、機上隔熱紙杯套，及機艙內座椅上方置物櫃門。

虎航今也與故宮博物院進行合作互惠簽署儀式，即日起至2027年12月31日止，凡憑台灣虎航登機證到訪故宮博物院，即可享有故宮博物院南、北院票價9折優惠，及附設博物館商店指定商品9折優惠。

虎航指出，此次與故宮博物院推出一系列聯名周邊商品，包含「台灣虎航X故宮聯名彩繪模型飛機（1:150）」、以故宮古畫為底結合虎將閃雙眼的「飛虎將眼罩」，以及旅行必備的手機袋、化妝包、撲克牌等10樣聯名品項，即日起於「虎禮選（tigerselect）」進行販售。

故宮北院實體商店自即日起至10月12日規畫專屬展示區，現場同步販售限定周邊外，故宮南院實體商店、故宮精品網路商城也將同步上架，讓虎迷與文化愛好者都能輕鬆收藏。

虎將夜訪紅梅貍奴化妝包（寶藍）。圖／虎航提供
虎將夜訪紅梅貍奴化妝包（寶藍）。圖／虎航提供

虎將眼罩。圖／虎航提供
虎將眼罩。圖／虎航提供

虎將抱抱紅梅貍奴手機袋。圖／虎航提供
虎將抱抱紅梅貍奴手機袋。圖／虎航提供

台灣虎航X國立故宮聯名彩繪機視覺概念照。圖／虎航提供
台灣虎航X國立故宮聯名彩繪機視覺概念照。圖／虎航提供

虎航 故宮

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

故宮研究大樓屋頂瓦片驚傳大面積滑落 故宮：將盡速修復

星宇航空第4季新菜單登場 米其林一星台菜、仙台牛舌上機

新光三越周年慶寶可夢大量出沒 訓練家蒐集神奇寶貝必看攻略

Sony Store進駐台北大巨蛋 超萌機器狗、Hello Kitty聯名組合限時登場

相關新聞

華航2航線攜手「文文WENWEN」推機上餐 星宇長程線祭秋季限定

中華航空聯手美國超人氣台灣料理餐廳「文文 WENWEN」推出新式創意台菜，10月起搭乘美國洛杉磯、安大略出發的航班都吃得到；星宇航空持續與蟬聯米其林一星的「元紀．台灣菜」合作，台北出發長程線頭等艙及商務艙可吃到秋季限定餐點，仙台航線則推出限定牛舌套餐。

虎航攜手故宮打造國寶彩繪機「台灣上河圖」年底前飛越上空

台灣虎航即將迎來開航12周年，今宣布首次攜手國立故宮博物院推出彩繪機，10件國寶級文物與畫作成為設計元素，打造翱翔天際的空中博物館，並以「清明上河圖」概念重新設計「台灣上河圖」，融入台北、桃園、台中、台南、高雄等顯著地標，並呈現於機艙內，預計今年底前上線。

影／海科館海洋光影劇場開幕 跟隨巨鯨感受海洋汙染變遷聲光震撼

國立海洋科技博物館全新常設展「海洋光影劇場」今揭幕，首部沉浸式展演作品「利維坦：一場海洋世紀變遷的鯨靈旅程」融合環繞影像、指向性音效、低頻震動、風、霧及互動感測等多元科技，打造沉浸式感官體驗，帶領觀眾跟隨巨大鯨靈「利維坦」，穿越百萬年的海洋時空，感受海洋環境從原始純淨到受到人為活動影響的變遷歷程。

Sony Store進駐台北大巨蛋 超萌機器狗、Hello Kitty聯名組合限時登場

索粉期待已久的新據點正式登場！Sony Store台北大巨蛋直營店進駐遠東Garden City，成為Sony在台第6家直營門市。適逢品牌創立80周年，門市不僅集結全系列消費性電子產品，更打造多元互動體驗空間，並首度攜手Sanrio旗下人氣角色Hello Kitty推出限定聯名商品，歡迎消費者前往感受結合科技、娛樂與可愛魅力的全新消費感受。

全聯攜手荷蘭百年餐瓷品牌推11款質感餐具 169元起輕鬆升級居家餐桌

近年居家生活講究質感與儀式感，餐具也成為提升日常用餐氛圍的關鍵。全聯福利中心推出全新積分換購活動，攜手荷蘭百年品牌Royal van Kempen & Begeer，推出11款陶瓷餐具，涵蓋陶瓷杯、餐碗、深盤、餐盤、橢圓盤及分享碗等品項，以純白、藍灰雙色搭配細緻立體線條，讓日常家常菜也能擺出餐廳般的質感。即日起至10月29日，福利卡友全店單筆消費每滿100元即可獲得1積分，集滿5積分或扣100福利點，加價169元至389元即可換購，最低約市價2.5折起。

鰻魚價觸底反彈！全聯鰻魚便當5天賣3萬個 台鐵再推中秋限定雙鰻便當

鰻魚產量增加、外銷減少，導致價格跌到谷底。為了搶救鰻農，漁業署今年持續擴大內需市場，六天前才攜手連鎖賣場推出鰻魚季，短短五天鰻魚便當已賣出3萬多份。搶搭中秋連假返鄉人潮，屏東縣再度攜手台鐵公司，推出期間限定雙鰻便當，北中南每天各限量200份，再度刺激國內鰻魚市場。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。