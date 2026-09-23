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影／海科館海洋光影劇場開幕 跟隨巨鯨感受海洋汙染變遷聲光震撼

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
海科館海洋光影劇場開幕，跟隨鯨靈「利維坦」感受海洋汙染變遷。圖／國立海洋科技博物館提供
海科館海洋光影劇場開幕，跟隨鯨靈「利維坦」感受海洋汙染變遷。圖／國立海洋科技博物館提供

國立海洋科技博物館全新常設展「海洋光影劇場」今揭幕，首部沉浸式展演作品「利維坦：一場海洋世紀變遷的鯨靈旅程」融合環繞影像、指向性音效、低頻震動、風、霧及互動感測等多元科技，打造沉浸式感官體驗，帶領觀眾跟隨巨大鯨靈「利維坦」，穿越百萬年的海洋時空，感受海洋環境從原始純淨到受到人為活動影響的變遷歷程。

海科館表示，本次展演以融合神話意象與大翅鯨形貌的巨大鯨靈「利維坦」為核心角色，引導觀眾從原始而純淨的深海生機出發，逐步進入人類文明發展後的海洋世界。當金屬、油汙與鋼鐵船底的聲納脈衝出現，利維坦的聲譜線也受到干擾，觀眾將透過影像、聲音、震動與空間感官的變化，直觀感受人為活動對海洋生物感知及棲息環境所造成的影響。

民眾可透過現場集體互動，象徵性撥開海洋中的油汙、修復受干擾的聲譜線，重新喚回深海共振。此次展演跨界邀請漸層藝術家謝鎮璘合作，以光影與漸層色彩打造感知序曲，並於主展演結束後推出三段結合海洋生物與海流的互動體驗，延伸觀眾對海洋世界的探索與想像。

海科館館長王明源說，海科館持續尋求創新的展示語言，希望以科技與藝術融合的方式，引起大眾對海洋環境議題的共鳴。展演將神話巨獸「利維坦」重塑為海洋的見證者與守護者，讓牠承載發光珊瑚、古文明遺物與漫長的海洋記憶。盼觀眾走入海流、光線與聲音之中，在感官體驗之外，也重新思考人類與海洋的共生關係。

「海洋光影劇場」位於海科館主題館1樓第一特展廳旁，民眾購買主題館門票後即可免費參觀。展覽結合科技、藝術與海洋保育，以跨領域的沉浸式展示手法，讓不同年齡層的觀眾在視覺、聽覺及身體感官的震撼體驗中，理解海洋汙染所帶來的影響。相關展覽資訊可至海科館官網查詢。

海科館海洋光影劇場開幕，跟隨鯨靈「利維坦」感受海洋汙染變遷。圖／國立海洋科技博物館提供
海科館海洋光影劇場開幕，跟隨鯨靈「利維坦」感受海洋汙染變遷。圖／國立海洋科技博物館提供

海科館海洋光影劇場開幕，跟隨鯨靈「利維坦」感受海洋汙染變遷。圖／國立海洋科技博物館提供
海科館海洋光影劇場開幕，跟隨鯨靈「利維坦」感受海洋汙染變遷。圖／國立海洋科技博物館提供

海科館海洋光影劇場開幕，跟隨鯨靈「利維坦」感受海洋汙染變遷。圖／國立海洋科技博物館提供
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海科館 海洋汙染

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