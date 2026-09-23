Sony Store進駐台北大巨蛋 超萌機器狗、Hello Kitty聯名組合限時登場

索粉期待已久的新據點正式登場！Sony Store台北大巨蛋直營店進駐遠東Garden City，成為Sony在台第6家直營門市。適逢品牌創立80周年，門市不僅集結全系列消費性電子產品，更打造多元互動體驗空間，並首度攜手Sanrio旗下人氣角色Hello Kitty推出限定聯名商品，歡迎消費者前往感受結合科技、娛樂與可愛魅力的全新消費感受。

Sony Store台北大巨蛋直營店主打沉浸式體驗，店內規劃百萬級微型台北城場景，讓攝影愛好者搭配相機與鏡頭，捕捉城市細節，另設有直播創作專區，滿足內容創作者需求。影音迷則可體驗全台獨家的Cinema Room，透過BRAVIA大尺寸智慧顯示器與True RGB系列獨立控光技術，感受劇院級影音效果。

適逢Sony 80周年，門市也首度設立品牌主題展覽空間，推出「Sony 80th KANDO EXHIBITION」限時特展，展出多款未在台販售的創新概念產品，包括Ultra Light Sax薩克斯風、aibo機器狗及mocopi動態捕捉系統，呈現Sony以科技創造感動的品牌歷程。

另一大亮點則是Sony首度與Hello Kitty合作推出限定聯名企劃，選定Xperia 10 VIII智慧型手機與WH-1000XM6無線降噪耳機，搭配專為Sony產品設計的Hello Kitty限定包款。其中，Xperia 10 VIII x Hello Kitty限量特仕版售價22,390元，內含手機、聯名斜背小物包及托特包，即日起正式販售；WH-1000XM6 x Hello Kitty合作限定版售價14,400元，附專屬收納包與托特包，預計10月中旬於Sony Store直營店限定開賣。

歡慶新店開幕，Sony同步推出限定優惠。即日起至9月30日，消費者加入LINE好友並完成會員綁定，單筆消費滿1,990元即可兌換限量盲盒，還有機會抽中BRAVIA 5系列75吋智慧顯示器、Alpha ZV-E10 II手持握把組及INZONE M9 II電競螢幕等好禮。

此外，即日起至11月30日，消費滿13,000元起可獲得Sony 80週年經典產品造型絨毛購物袋等限定贈品；消費滿62,800元以上，還可獲得2,000元至7,000元不等的即享卡。

BRAVIA智慧顯示器展區融入藝廊概念，開幕期間透過BRAVIA完整系列呈現「索尼世界攝影大賽」得獎作品。圖／Sony提供

全新Sony Store台北大巨蛋直營店正式進駐遠東Garden City。記者黃筱晴／攝影

Sony Store台北大巨蛋直營店完整呈現智慧顯示器、相機、耳機與手機等全系列產品，更結合集團在音樂、電影等娛樂領域的精彩內容，提供其他通路少見的獨特服務與活動。記者黃筱晴／攝影

Sony Store台北大巨蛋直營店推出「Sony 80th KANDO EXHIBITION」限時展覽，展出結合AI技術的「aibo機器狗」等多款未在台灣販售的創新科技產品。記者黃筱晴／攝影

Sony Store台北大巨蛋直營店完整呈現智慧顯示器、相機、耳機與手機等全系列產品，更結合集團在音樂、電影等娛樂領域的精彩內容，提供其他通路少見的獨特服務與活動。記者黃筱晴／攝影

Sony WH-1000XM6 × Hello Kitty合作限定版。圖／Sony提供