快訊

亞運體操／隊友送上30歲最棒大禮 唐嘉鴻領軍男團摘銅喊話再創歷史

打破60年慣例！川普高禮遇親迎習近平 對中鷹派受挫「這事成轉折點」

亞運男籃／男籃外籍教頭圖奇確定下課！籃協公告解除兵符

聽新聞
0:00 / 0:00

Sony Store進駐台北大巨蛋 超萌機器狗、Hello Kitty聯名組合限時登場

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
Xperia 10 VIII × Hello Kitty限量特仕版。圖／Sony提供
Xperia 10 VIII × Hello Kitty限量特仕版。圖／Sony提供

索粉期待已久的新據點正式登場！Sony Store台北大巨蛋直營店進駐遠東Garden City，成為Sony在台第6家直營門市。適逢品牌創立80周年，門市不僅集結全系列消費性電子產品，更打造多元互動體驗空間，並首度攜手Sanrio旗下人氣角色Hello Kitty推出限定聯名商品，歡迎消費者前往感受結合科技、娛樂與可愛魅力的全新消費感受。

Sony Store台北大巨蛋直營店主打沉浸式體驗，店內規劃百萬級微型台北城場景，讓攝影愛好者搭配相機與鏡頭，捕捉城市細節，另設有直播創作專區，滿足內容創作者需求。影音迷則可體驗全台獨家的Cinema Room，透過BRAVIA大尺寸智慧顯示器與True RGB系列獨立控光技術，感受劇院級影音效果。

適逢Sony 80周年，門市也首度設立品牌主題展覽空間，推出「Sony 80th KANDO EXHIBITION」限時特展，展出多款未在台販售的創新概念產品，包括Ultra Light Sax薩克斯風、aibo機器狗及mocopi動態捕捉系統，呈現Sony以科技創造感動的品牌歷程。

另一大亮點則是Sony首度與Hello Kitty合作推出限定聯名企劃，選定Xperia 10 VIII智慧型手機與WH-1000XM6無線降噪耳機，搭配專為Sony產品設計的Hello Kitty限定包款。其中，Xperia 10 VIII x Hello Kitty限量特仕版售價22,390元，內含手機、聯名斜背小物包及托特包，即日起正式販售；WH-1000XM6 x Hello Kitty合作限定版售價14,400元，附專屬收納包與托特包，預計10月中旬於Sony Store直營店限定開賣。

歡慶新店開幕，Sony同步推出限定優惠。即日起至9月30日，消費者加入LINE好友並完成會員綁定，單筆消費滿1,990元即可兌換限量盲盒，還有機會抽中BRAVIA 5系列75吋智慧顯示器、Alpha ZV-E10 II手持握把組及INZONE M9 II電競螢幕等好禮。

此外，即日起至11月30日，消費滿13,000元起可獲得Sony 80週年經典產品造型絨毛購物袋等限定贈品；消費滿62,800元以上，還可獲得2,000元至7,000元不等的即享卡。

BRAVIA智慧顯示器展區融入藝廊概念，開幕期間透過BRAVIA完整系列呈現「索尼世界攝影大賽」得獎作品。圖／Sony提供
BRAVIA智慧顯示器展區融入藝廊概念，開幕期間透過BRAVIA完整系列呈現「索尼世界攝影大賽」得獎作品。圖／Sony提供

全新Sony Store台北大巨蛋直營店正式進駐遠東Garden City。記者黃筱晴／攝影
全新Sony Store台北大巨蛋直營店正式進駐遠東Garden City。記者黃筱晴／攝影

Sony Store台北大巨蛋直營店完整呈現智慧顯示器、相機、耳機與手機等全系列產品，更結合集團在音樂、電影等娛樂領域的精彩內容，提供其他通路少見的獨特服務與活動。記者黃筱晴／攝影
Sony Store台北大巨蛋直營店完整呈現智慧顯示器、相機、耳機與手機等全系列產品，更結合集團在音樂、電影等娛樂領域的精彩內容，提供其他通路少見的獨特服務與活動。記者黃筱晴／攝影

Sony Store台北大巨蛋直營店推出「Sony 80th KANDO EXHIBITION」限時展覽，展出結合AI技術的「aibo機器狗」等多款未在台灣販售的創新科技產品。記者黃筱晴／攝影
Sony Store台北大巨蛋直營店推出「Sony 80th KANDO EXHIBITION」限時展覽，展出結合AI技術的「aibo機器狗」等多款未在台灣販售的創新科技產品。記者黃筱晴／攝影

Sony Store台北大巨蛋直營店完整呈現智慧顯示器、相機、耳機與手機等全系列產品，更結合集團在音樂、電影等娛樂領域的精彩內容，提供其他通路少見的獨特服務與活動。記者黃筱晴／攝影
Sony Store台北大巨蛋直營店完整呈現智慧顯示器、相機、耳機與手機等全系列產品，更結合集團在音樂、電影等娛樂領域的精彩內容，提供其他通路少見的獨特服務與活動。記者黃筱晴／攝影

Sony WH-1000XM6 × Hello Kitty合作限定版。圖／Sony提供
Sony WH-1000XM6 × Hello Kitty合作限定版。圖／Sony提供

全台獨家Cinema Room沉浸影音空間，以BRAVIA大尺寸智慧顯示器搭配家庭劇院影音設備，營造宛如置身電影院般的震撼視聽環境。圖／Sony提供
全台獨家Cinema Room沉浸影音空間，以BRAVIA大尺寸智慧顯示器搭配家庭劇院影音設備，營造宛如置身電影院般的震撼視聽環境。圖／Sony提供

Sony Hello Kitty 大巨蛋

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

7-ELEVEN首度推「HUNTER×柏靈頓熊」集點 逾30款限量商品療癒登場

新光三越周年慶寶可夢大量出沒 訓練家蒐集神奇寶貝必看攻略

麥當勞「GD套餐」送3連拍小卡！3款「PEACEMINUSONE週邊」限量開賣

百貨消費年輕化！新光三越台南小北門開幕周年慶拚3.8億、寶可夢助陣

相關新聞

虎航攜手故宮打造國寶彩繪機「台灣上河圖」年底前飛越上空

台灣虎航即將迎來開航12周年，今宣布首次攜手國立故宮博物院推出彩繪機，10件國寶級文物與畫作成為設計元素，打造翱翔天際的空中博物館，並以「清明上河圖」概念重新設計「台灣上河圖」，融入台北、桃園、台中、台南、高雄等顯著地標，並呈現於機艙內，預計今年底前上線。

影／海科館海洋光影劇場開幕 跟隨巨鯨感受海洋汙染變遷聲光震撼

國立海洋科技博物館全新常設展「海洋光影劇場」今揭幕，首部沉浸式展演作品「利維坦：一場海洋世紀變遷的鯨靈旅程」融合環繞影像、指向性音效、低頻震動、風、霧及互動感測等多元科技，打造沉浸式感官體驗，帶領觀眾跟隨巨大鯨靈「利維坦」，穿越百萬年的海洋時空，感受海洋環境從原始純淨到受到人為活動影響的變遷歷程。

Sony Store進駐台北大巨蛋 超萌機器狗、Hello Kitty聯名組合限時登場

索粉期待已久的新據點正式登場！Sony Store台北大巨蛋直營店進駐遠東Garden City，成為Sony在台第6家直營門市。適逢品牌創立80周年，門市不僅集結全系列消費性電子產品，更打造多元互動體驗空間，並首度攜手Sanrio旗下人氣角色Hello Kitty推出限定聯名商品，歡迎消費者前往感受結合科技、娛樂與可愛魅力的全新消費感受。

全聯攜手荷蘭百年餐瓷品牌推11款質感餐具 169元起輕鬆升級居家餐桌

近年居家生活講究質感與儀式感，餐具也成為提升日常用餐氛圍的關鍵。全聯福利中心推出全新積分換購活動，攜手荷蘭百年品牌Royal van Kempen & Begeer，推出11款陶瓷餐具，涵蓋陶瓷杯、餐碗、深盤、餐盤、橢圓盤及分享碗等品項，以純白、藍灰雙色搭配細緻立體線條，讓日常家常菜也能擺出餐廳般的質感。即日起至10月29日，福利卡友全店單筆消費每滿100元即可獲得1積分，集滿5積分或扣100福利點，加價169元至389元即可換購，最低約市價2.5折起。

鰻魚價觸底反彈！全聯鰻魚便當5天賣3萬個 台鐵再推中秋限定雙鰻便當

鰻魚產量增加、外銷減少，導致價格跌到谷底。為了搶救鰻農，漁業署今年持續擴大內需市場，六天前才攜手連鎖賣場推出鰻魚季，短短五天鰻魚便當已賣出3萬多份。搶搭中秋連假返鄉人潮，屏東縣再度攜手台鐵公司，推出期間限定雙鰻便當，北中南每天各限量200份，再度刺激國內鰻魚市場。

Longchamp Looong包輕鬆融入日常與正式 一票女星名人加入愛包行列

Longchamp包款以實用兼具時髦感的特性以及可親的價格，近年成為MZ世代的愛包品牌，每推出新款都能引發討論度與購買力。來看今年秋冬還有哪些人氣包款推出新色、新款，以及明星名人是如何搭配出時髦穿搭。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。