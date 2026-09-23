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全聯攜手荷蘭百年餐瓷品牌推11款質感餐具 169元起輕鬆升級居家餐桌

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
全聯攜手荷蘭百年Royal van Kempen & Begeer推質感餐瓷169元起輕鬆換購。圖／全聯福利中心提供
全聯攜手荷蘭百年Royal van Kempen & Begeer推質感餐瓷169元起輕鬆換購。圖／全聯福利中心提供

近年居家生活講究質感與儀式感，餐具也成為提升日常用餐氛圍的關鍵。全聯福利中心推出全新積分換購活動，攜手荷蘭百年品牌Royal van Kempen & Begeer，推出11款陶瓷餐具，涵蓋陶瓷杯、餐碗、深盤、餐盤、橢圓盤及分享碗等品項，以純白、藍灰雙色搭配細緻立體線條，讓日常家常菜也能擺出餐廳般的質感。即日起至10月29日，福利卡友全店單筆消費每滿100元即可獲得1積分，集滿5積分或扣100福利點，加價169元至389元即可換購，最低約市價2.5折起。

創立於1789年的Royal van Kempen & Begeer，於1858年獲頒「皇家」稱號，擁有逾200年歷史。此次餐瓷系列選用葡萄牙製陶瓷，融合設計美感與實用機能，透過簡約配色及和諧線條，為餐桌增添優雅氛圍，從日常用餐到親友聚會都能輕鬆搭配。

想從日常餐具開始升級，首推入手天天用得到的「陶瓷杯220ml兩入組(白／藍)」，簡約杯型搭配直紋設計，適合盛裝咖啡、熱茶及牛奶，市價690元，集滿5積分或扣100福利點，加169元即可換購，約市價2.5折起。「餐碗14cm兩入組(白／藍)」適合盛裝白飯、配菜或湯品，市價890元，加269元即可換購；「深盤20cm兩入組(白／藍)」則以加深盤型盛裝咖哩飯、燉菜及湯麵，市價890元，加299元即可換購，約市價3.4折起。

針對多人聚餐及豐盛主餐，系列也推出多款大尺寸餐瓷，「餐盤27cm兩入組(白／藍)」適合牛排、義大利麵及早午餐，市價1,090元，加329元即可換購；「橢圓盤32cm(白／藍)」則適合盛裝魚料理、沙拉及中式合菜，市價1,390元，加349元即可換購。喜歡共享料理的家庭，還可選擇容量最大的「分享碗23cm」，適合盛裝大份量沙拉、燉菜或湯品，市價1,490元，加389元即可換購，約市價2.7折起。以簡約設計與百搭色系，讓餐具不只是盛裝料理的日用品，也成為居家風格的一部分，為每天用餐增添更多儀式感。

全聯全新一檔積分換購活動，攜手荷蘭Royal van Kempen & Begee餐廚系列，推出11款陶瓷餐具。圖／全聯福利中心提供
全聯全新一檔積分換購活動，攜手荷蘭Royal van Kempen & Begee餐廚系列，推出11款陶瓷餐具。圖／全聯福利中心提供

全聯 荷蘭 餐具

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