鰻魚價觸底反彈！全聯鰻魚便當5天賣3萬個 台鐵再推中秋限定雙鰻便當

鰻魚產量增加、外銷減少，導致價格跌到谷底。為了搶救鰻農，漁業署今年持續擴大內需市場，六天前才攜手連鎖賣場推出鰻魚季，短短五天鰻魚便當已賣出3萬多份。搶搭中秋連假返鄉人潮，屏東縣再度攜手台鐵公司，推出期間限定雙鰻便當，北中南每天各限量200份，再度刺激國內鰻魚市場。

台鐵公司和屏東縣政府合作，搭上中秋返鄉人潮，推出「海派屏東・鰻月團圓」雙鰻便當。台鐵公司副總經理劉雙火表示，支持國產農漁業產銷，這次推出的特製便當一次包含2種鰻魚——蒲燒鰻及白鰻燒，經典的蒲燒鰻魚由台鐵便當團隊特調蒲燒醬汁烹調，表面呈琥珀色澤，醬香濃郁、鹹甜交織，色香味俱全；白鰻則保留魚肉細緻豐潤的口感與純粹鮮甜，展現出鰻魚本身的油脂芬芳與鹹香滋味。雙鰻合璧，有信心一推出就被旅客秒殺。

台鐵公司指出，雙鰻便當販售期間限定於9月23日至10月5日，近2周時間每天中午，於全台北中南10個車站、共13個販售點限量販售，三區廚房每天各限量200份，每份售價250元，購買便當再加贈「屏東水產購物袋」。

今年鰻魚產量豐，但外銷日本產量，卻因年輕人消費習慣改變及中國鰻競爭等因素而減少。為幫助鰻魚產銷，漁業署調整過往外銷、內需1比1的配比，今年四月起轉著重於拉升國內市場，搭配飯店、超商與連鎖壽司店等通路，並異業結合運輸業推出鰻魚相關便當，目前外銷、內需比已達4比6。

漁業署長王茂城表示，今年四月轉變市場占比後，大約多拉了1600噸鰻魚出來，因此目前鰻魚價格已經觸底反彈，逐漸回升當中。9月18日攜手全聯推出的鰻魚季，其中鰻魚便當截至昨天，已賣出3萬多份。原本預計近一個月要賣出20萬份，如今數字顯示銷售力道相當強勁。

王茂城指出，目前反而是大家快搶不到魚，養殖端開始在惜售，這波行銷確實有促成國內消費力出來。