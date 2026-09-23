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Longchamp Looong包輕鬆融入日常與正式 一票女星名人加入愛包行列
Longchamp包款以實用兼具時髦感的特性以及可親的價格，近年成為MZ世代的愛包品牌，每推出新款都能引發討論度與購買力。來看今年秋冬還有哪些人氣包款推出新色、新款，以及明星名人是如何搭配出時髦穿搭。
今年春季推出的Looong系列包款，擁有修長俐落的East-West橫向包型，推出後立即成為人氣包款。秋冬再添多款色彩與尺寸選擇。Longchamp品牌大使、南韓演員金世正，以及英國知名模特兒兼演員Poppy Delevingne、美國女演員Zoey Deutch皆以不同造型演繹Looong，展現包款輕鬆適配多元穿搭的特性。Selena Gomez也加入愛用行列，她出席NYC Innovation活動時，拎上全新香草色Looong包款，搭配一身簡潔白亮相。
Looong包款秋冬全新尺寸以柔韌滑面小牛皮打造輕盈包身，並推出蔚藍、香草、摩卡、淡紅褐及黑色，自帶實用與時髦，隨心搭配日夜造型，自在應對不同場合。
擁有鏡面效果皮革與明亮色調的Le Pliage Xtra Glossy，是為沉穩色調為主色的冬日造型注入焦點的好幫手，英國名人Alizée Thevenet出席Longchamp Art Festival時，選擇攜帶抹茶綠色款現身，展現簡約而時髦的風格。
Le Roseau Clutch則以高亮澤漆皮、放大竹節釦與鮮明配色，帶來具Longchamp辨識度的設計語彙，美國奧斯卡影后Julia Roberts出席紐約時裝周活動時手提黑色款現身，為整體造型增添亮點。
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