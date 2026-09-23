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Longchamp Looong包輕鬆融入日常與正式 一票女星名人加入愛包行列

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
Poppy Delevingne（左起）、Selena Gomez、Zoey Deutch都是Longchamp Looong包款愛用者。圖／Longchamp、Getty
Poppy Delevingne（左起）、Selena Gomez、Zoey Deutch都是Longchamp Looong包款愛用者。圖／Longchamp、Getty

Longchamp包款以實用兼具時髦感的特性以及可親的價格，近年成為MZ世代的愛包品牌，每推出新款都能引發討論度與購買力。來看今年秋冬還有哪些人氣包款推出新色、新款，以及明星名人是如何搭配出時髦穿搭

今年春季推出的Looong系列包款，擁有修長俐落的East-West橫向包型，推出後立即成為人氣包款。秋冬再添多款色彩與尺寸選擇。Longchamp品牌大使、南韓演員金世正，以及英國知名模特兒兼演員Poppy Delevingne、美國女演員Zoey Deutch皆以不同造型演繹Looong，展現包款輕鬆適配多元穿搭的特性。Selena Gomez也加入愛用行列，她出席NYC Innovation活動時，拎上全新香草色Looong包款，搭配一身簡潔白亮相。

Looong包款秋冬全新尺寸以柔韌滑面小牛皮打造輕盈包身，並推出蔚藍、香草、摩卡、淡紅褐及黑色，自帶實用與時髦，隨心搭配日夜造型，自在應對不同場合。

擁有鏡面效果皮革與明亮色調的Le Pliage Xtra Glossy，是為沉穩色調為主色的冬日造型注入焦點的好幫手，英國名人Alizée Thevenet出席Longchamp Art Festival時，選擇攜帶抹茶綠色款現身，展現簡約而時髦的風格。

Le Roseau Clutch則以高亮澤漆皮、放大竹節釦與鮮明配色，帶來具Longchamp辨識度的設計語彙，美國奧斯卡影后Julia Roberts出席紐約時裝周活動時手提黑色款現身，為整體造型增添亮點。

Longchamp品牌大使金世正背上黑色Looong包款。圖／摘自金世正IG
Longchamp品牌大使金世正背上黑色Looong包款。圖／摘自金世正IG

Zoey Deutch私服造型選擇黑色Looong肩背袋M尺寸，輕鬆有型。圖／Longchamp提供
Zoey Deutch私服造型選擇黑色Looong肩背袋M尺寸，輕鬆有型。圖／Longchamp提供

英國模特兒兼演員Poppy Delevingne以日常白T、丹寧褲手拎摩卡色Looong肩杯袋L尺寸，並綁上Tour Equestre絲質圍巾，為包款帶來個人特色。圖／Longchamp提供
英國模特兒兼演員Poppy Delevingne以日常白T、丹寧褲手拎摩卡色Looong肩杯袋L尺寸，並綁上Tour Equestre絲質圍巾，為包款帶來個人特色。圖／Longchamp提供

Selena Gomez手提Looong全新香草色亮相紐約。圖／Longchamp提供
Selena Gomez手提Looong全新香草色亮相紐約。圖／Longchamp提供

英國名人Alizee Thevene出席Longchamp Art Festival，攜帶Le Pliage Xtra Glossy抹茶綠色款現身。圖／Longchamp提供
英國名人Alizee Thevene出席Longchamp Art Festival，攜帶Le Pliage Xtra Glossy抹茶綠色款現身。圖／Longchamp提供

影后Julia Roberts出席紐約時裝周活動，手提Le Roseau Clutch黑色款現身。圖／Longchamp提供
影后Julia Roberts出席紐約時裝周活動，手提Le Roseau Clutch黑色款現身。圖／Longchamp提供

Le Roseau手拿包S (銀色)，19,100元。圖／Longchamp提供
Le Roseau手拿包S (銀色)，19,100元。圖／Longchamp提供

Looong肩背袋M (黑色)，17,800元。圖／Longchamp提供
Looong肩背袋M (黑色)，17,800元。圖／Longchamp提供

Looong肩背袋L (新色香草色)，23,700元。圖／Longchamp提供
Looong肩背袋L (新色香草色)，23,700元。圖／Longchamp提供

Le Pliage Xtra肩背袋M (抹茶色)，16,500元。圖／Longchamp提供
Le Pliage Xtra肩背袋M (抹茶色)，16,500元。圖／Longchamp提供

女星 模特兒 穿搭

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