Apple Music Hall倫敦揭幕！巴特西發電站變身頂尖音樂演出與製作基地

坐落於英國倫敦泰晤士河畔的指標性歷史建築巴特西發電站（Battersea Power Station），不僅是Apple英國與歐洲總部所在地，近期更迎來全新里程碑。Apple宣布，頂尖現場音樂表演場館「Apple Music Hall」正式啟用，結合專業級聲學工程、錄音混音設施與全球串流直播架構，為音樂人與全球樂迷打造前所未有的近距離沉浸式音樂體驗。

從改變消費者聆聽習慣的iPod問世、曾在倫敦掀起熱潮的iTunes音樂節（iTunes Music Festival），到全面改變音樂消費模式的Apple Music，音樂始終深植於Apple的品牌基因之中。繼Apple於2023年將英國總部遷入巴特西發電站後，Apple Music Hall的誕生，更進一步展現Apple持續深耕音樂領域、拓展音樂生態系的企圖心。

Apple Music Hall的設計從巴特西發電站這座經典地標汲取靈感，在融入現代音樂場館機能的同時，也保留建築原有的歷史風貌。空間設計融入復古磚牆、凹槽拱門與青銅陽台，呼應建築原有的歷史特色；一整面巨型玻璃牆則串聯場館與周邊歷史建築景觀，讓室內大廳與遠方泰晤士河景盡收眼底。

在空間規劃上，Apple Music Hall最多可容納600人，兼顧近距離觀演體驗與專業演出製作需求，也讓藝人擁有更大的創作與舞台配置自由度。無論身處場館哪個位置，觀眾都能近距離感受表演者的魅力。同時場館的基礎設施也具備大型巡演所需的專業規格，寬達38英尺的舞台可彈性調整，能隨演出需求自由切換為傳統正面舞台或更具環繞感的演出形式；場內配置的48顆揚聲器組成的空間音效系統。當藝人以空間音訊形式演出時，現場觀眾能感受被全方位的聲音包覆。

除了超棒的觀演環境，Apple Music Hall同時也是一座整合錄音、混音與影像製作的完整音樂製作基地。設有2間專屬錄音與混音室，均依照專業製作標準打造，每場演出皆可進行多軌錄音，並能即時或於演出結束後製作「空間音訊」混音。場館亦預先建置可支援至少16部攝影機的線路，影像訊號可直接傳送至專門打造的播控室；相關基礎設施也支援iPhone與傳統廣播級攝影機同步進行影像拍攝。藝人只需專注演出，便能同步完成空間音訊錄製、可供播出的混音成品，以及多機位影像拍攝，簡直是音樂人的夢幻演出空間。

Apple也宣布，Apple Music Radio駐點倫敦的主持人與節目，將全面進駐巴特西發電站全新打造的廣播錄音室。從全球首播、近距離藝人訪談，到深度特別節目與驚喜演出，Apple Music Radio將持續提供全天候24小時串流廣播，讓全球聽眾免費收聽。

Apple Music Hall的設計從經典地標巴特西發電站汲取靈感，融入保留歷史風貌的磚牆、凹槽拱門與青銅陽台，呼應建築原有的歷史凸窗。圖／Apple提供

Apple Music Hall的設計從經典地標巴特西發電站汲取靈感，融入保留歷史風貌的磚牆、凹槽拱門與青銅陽台，呼應建築原有的歷史凸窗。圖／Apple提供

Apple Music廣播駐點倫敦的主持人，今後將從巴特西發電站內的全新錄音室進行現場播出。圖／Apple提供

在全新空間中，主持人將持續為全球樂迷帶來真摯訪談、深度特輯與驚喜演出。圖／Apple提供

在Apple Music Hall，藝人可舉辦近距離現場演出，並在演出結束後取得完成的「空間音訊」錄音、可直接播出的混音，以及多機位錄影。圖／Apple提供

在全新空間中，主持人將持續為全球樂迷帶來真摯訪談、深度特輯與驚喜演出。圖／Apple提供

Apple Music Hall坐落於倫敦歷史悠久的巴特西發電站，是一座先進的現場音樂表演場地，透過量身打造的近距離演出，拉近藝人與樂迷之間的距離。圖／Apple提供