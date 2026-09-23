快訊

亞運桌球／拍下地主奧運金牌名將 林昀儒/鄭怡靜闖混雙8強

iPhone舊換新多10%快換！實測iPhone 17 Pro Max賣3萬1、買18 Pro只花1萬8

川習會前美拋AI通報機制 知情人士曝：其實就是貝森特與何立峰熱線

聽新聞
0:00 / 0:00

Apple Music Hall倫敦揭幕！巴特西發電站變身頂尖音樂演出與製作基地

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
Apple Music Hall的設計從經典地標巴特西發電站汲取靈感，融入保留歷史風貌的磚牆、凹槽拱門與青銅陽台，呼應建築原有的歷史凸窗。圖／Apple提供
Apple Music Hall的設計從經典地標巴特西發電站汲取靈感，融入保留歷史風貌的磚牆、凹槽拱門與青銅陽台，呼應建築原有的歷史凸窗。圖／Apple提供

坐落於英國倫敦泰晤士河畔的指標性歷史建築巴特西發電站（Battersea Power Station），不僅是Apple英國與歐洲總部所在地，近期更迎來全新里程碑。Apple宣布，頂尖現場音樂表演場館「Apple Music Hall」正式啟用，結合專業級聲學工程、錄音混音設施與全球串流直播架構，為音樂人與全球樂迷打造前所未有的近距離沉浸式音樂體驗。

從改變消費者聆聽習慣的iPod問世、曾在倫敦掀起熱潮的iTunes音樂節（iTunes Music Festival），到全面改變音樂消費模式的Apple Music，音樂始終深植於Apple的品牌基因之中。繼Apple於2023年將英國總部遷入巴特西發電站後，Apple Music Hall的誕生，更進一步展現Apple持續深耕音樂領域、拓展音樂生態系的企圖心。

Apple Music Hall的設計從巴特西發電站這座經典地標汲取靈感，在融入現代音樂場館機能的同時，也保留建築原有的歷史風貌。空間設計融入復古磚牆、凹槽拱門與青銅陽台，呼應建築原有的歷史特色；一整面巨型玻璃牆則串聯場館與周邊歷史建築景觀，讓室內大廳與遠方泰晤士河景盡收眼底。

在空間規劃上，Apple Music Hall最多可容納600人，兼顧近距離觀演體驗與專業演出製作需求，也讓藝人擁有更大的創作與舞台配置自由度。無論身處場館哪個位置，觀眾都能近距離感受表演者的魅力。同時場館的基礎設施也具備大型巡演所需的專業規格，寬達38英尺的舞台可彈性調整，能隨演出需求自由切換為傳統正面舞台或更具環繞感的演出形式；場內配置的48顆揚聲器組成的空間音效系統。當藝人以空間音訊形式演出時，現場觀眾能感受被全方位的聲音包覆。

除了超棒的觀演環境，Apple Music Hall同時也是一座整合錄音、混音與影像製作的完整音樂製作基地。設有2間專屬錄音與混音室，均依照專業製作標準打造，每場演出皆可進行多軌錄音，並能即時或於演出結束後製作「空間音訊」混音。場館亦預先建置可支援至少16部攝影機的線路，影像訊號可直接傳送至專門打造的播控室；相關基礎設施也支援iPhone與傳統廣播級攝影機同步進行影像拍攝。藝人只需專注演出，便能同步完成空間音訊錄製、可供播出的混音成品，以及多機位影像拍攝，簡直是音樂人的夢幻演出空間。

Apple也宣布，Apple Music Radio駐點倫敦的主持人與節目，將全面進駐巴特西發電站全新打造的廣播錄音室。從全球首播、近距離藝人訪談，到深度特別節目與驚喜演出，Apple Music Radio將持續提供全天候24小時串流廣播，讓全球聽眾免費收聽。

Apple Music Hall的設計從經典地標巴特西發電站汲取靈感，融入保留歷史風貌的磚牆、凹槽拱門與青銅陽台，呼應建築原有的歷史凸窗。圖／Apple提供
Apple Music Hall的設計從經典地標巴特西發電站汲取靈感，融入保留歷史風貌的磚牆、凹槽拱門與青銅陽台，呼應建築原有的歷史凸窗。圖／Apple提供

Apple Music Hall的設計從經典地標巴特西發電站汲取靈感，融入保留歷史風貌的磚牆、凹槽拱門與青銅陽台，呼應建築原有的歷史凸窗。圖／Apple提供
Apple Music Hall的設計從經典地標巴特西發電站汲取靈感，融入保留歷史風貌的磚牆、凹槽拱門與青銅陽台，呼應建築原有的歷史凸窗。圖／Apple提供

Apple Music廣播駐點倫敦的主持人，今後將從巴特西發電站內的全新錄音室進行現場播出。圖／Apple提供
Apple Music廣播駐點倫敦的主持人，今後將從巴特西發電站內的全新錄音室進行現場播出。圖／Apple提供

在全新空間中，主持人將持續為全球樂迷帶來真摯訪談、深度特輯與驚喜演出。圖／Apple提供
在全新空間中，主持人將持續為全球樂迷帶來真摯訪談、深度特輯與驚喜演出。圖／Apple提供

在Apple Music Hall，藝人可舉辦近距離現場演出，並在演出結束後取得完成的「空間音訊」錄音、可直接播出的混音，以及多機位錄影。圖／Apple提供
在Apple Music Hall，藝人可舉辦近距離現場演出，並在演出結束後取得完成的「空間音訊」錄音、可直接播出的混音，以及多機位錄影。圖／Apple提供

在全新空間中，主持人將持續為全球樂迷帶來真摯訪談、深度特輯與驚喜演出。圖／Apple提供
在全新空間中，主持人將持續為全球樂迷帶來真摯訪談、深度特輯與驚喜演出。圖／Apple提供

Apple Music Hall坐落於倫敦歷史悠久的巴特西發電站，是一座先進的現場音樂表演場地，透過量身打造的近距離演出，拉近藝人與樂迷之間的距離。圖／Apple提供
Apple Music Hall坐落於倫敦歷史悠久的巴特西發電站，是一座先進的現場音樂表演場地，透過量身打造的近距離演出，拉近藝人與樂迷之間的距離。圖／Apple提供

Apple Music廣播駐點倫敦的主持人，今後將從巴特西發電站內的全新錄音室進行現場播出。圖／Apple提供
Apple Music廣播駐點倫敦的主持人，今後將從巴特西發電站內的全新錄音室進行現場播出。圖／Apple提供

Apple Apple Music 倫敦

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

清大中秋詠月系列音樂會將登場 聲樂家乘SUP在成功湖演唱

全台第1所獲Apple傑出學校認證 葳格再獲國際認證

元大銀行寵粉 Apple Pay 正式上線

李驥獲聘東海大學創意總監 將AI融入音樂教學

相關新聞

Apple Music Hall倫敦揭幕！巴特西發電站變身頂尖音樂演出與製作基地

坐落於英國倫敦泰晤士河畔的指標性歷史建築巴特西發電站（Battersea Power Station），不僅是Apple英國與歐洲總部所在地，近期更迎來全新里程碑。Apple宣布，頂尖現場音樂表演場館「Apple Music Hall」正式啟用，結合專業級聲學工程、錄音混音設施與全球串流直播架構，為音樂人與全球樂迷打造前所未有的近距離沉浸式音樂體驗。

中秋限定！台鐵推「鰻月團圓便當」 250元雙鰻入菜、9月23日開賣

中秋節將至，台鐵公司攜手屏東縣政府推出限定美食「鰻月團圓便當」，23日起至10月5日販售，每份250元。此次嚴選屏東鰻魚入菜，以「蒲燒」與「白燒」雙重料理手法呈現雙鰻風味，搭配各地餐旅門市特色配菜，搶攻中秋返鄉及旅遊商機。

台塩海洋鹼性離子水七度獲選國慶指定用水 雙十紀念瓶限量開賣

雙十國慶即將登場，「台塩海洋鹼性離子水」再度獲選為國慶大典唯一指定用水，連續第七年以源自台灣海峽的好水款待國內外嘉賓。同步推出的國慶限量紀念瓶，延伸「TAIWAN．TOGETHER AS ONE」國慶主視覺，以雙十晶片矩陣與梅花元素打造年度限定瓶標，即日起於台塩生技門市、全台萬家福限量開賣，讓民眾也能入手收藏，一同歡慶雙十！

華航攜手紐約名店「文文WENWEN」 米其林推薦新式創意台菜登萬呎高空

華航機上餐飲再添新菜色，攜手美國人氣台灣料理餐廳「文文WENWEN」，推出創意台菜，10月起搭乘洛杉磯、安大略飛往桃園航班，三艙等旅客都有機會品嘗新台味。

中秋不必張羅烤肉！新竹竹風好市集「今晚來點炭火」9月25日登場

中秋連假將至，新竹市府辦理的竹風好市集第四周「今晚來點炭火」將於25日至28日展開，以炭火、聚餐及微醺為主軸，集結燒烤、異國美食、藝文表演及親子宣導等豐富內容，讓民眾免去採買食材、準備料理的繁瑣，來到護城河畔就能輕鬆吃美食、逛市集、賞表演，享受愜意的中秋假期。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。