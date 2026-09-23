阿里山茶「媽祖選茶」開筊 高帝園邱詩富3聖筊勝出獲選年度福茶

阿里山茶產區雲霧繚繞，是台灣知名高山茶產區之一，阿里山國家風景區管理處今年首度攜手新港奉天宮，邀媽祖到觸口遊客中心，由茶農獻茶擲筊選出阿里山平安福茶，高帝園茶農邱詩富以3個聖筊勝出，媽祖將到茶園駐駕1年，奉天宮董事長何達煌加碼承諾將為瑞里村遶境祈福。

阿里山國家風景區管理處長龔峰祥說，今年首度與新港奉天宮合作舉辦媽祖選茶儀式，由6家入圍茶農進行最終決選，透過傳統擲筊儀式，由茶農依序獻上自家茶品，向媽祖擲筊請示，選出2026年度「阿里山平安福茶」，盼結合媽祖信仰文化，推廣阿里山茶產業。

新港奉天宮董事長何達煌說，恭喜高帝園茶農邱詩富以3個聖筊勝出，贏得媽祖駐駕1年殊榮，奉天宮媽祖很靈驗，將另行安排媽祖「溫庄」繞境為瑞里村居民祈福，屆時邀請阿管處長龔峰祥一同參與。龔峰祥欣然應允，並摸著肩膀幽默地表示「要再練一下」，氣氛相當歡樂。

此外，阿里山管理處今年首度推出「四季茶旅風味地圖」，以春、夏、秋、冬四季為主題，規畫不同茶旅體驗，串聯台中、嘉義、台南、高雄4大城市、14家特色餐酒品牌，以阿里山四季茶為靈感，推出限定調飲及特色茶食，讓民眾不必上山，也能從城市餐桌認識阿里山茶。

龔峰祥表示，喝茶也能「很年輕、很時尚、很創新」，今年與14家餐飲品牌合作，首度推出四季茶旅地圖，讓各年齡層都能品嘗阿里山茶。另也將獲選茶品製成年度限定「媽祖平安福茶」，經由新港奉天宮祈福，將阿里山茶園的風味與祝福融合，打造別具意義茶品。

阿里山茶「媽祖選茶」今天開筊，高帝園茶農邱詩富以3聖筊勝出，媽祖將至茶園駐駕1年。記者黃于凡／攝影

阿里山國家風景區管理處首度與新港奉天宮合作，今天邀請媽祖至觸口遊客中心坐鎮選茶，由茶農擲筊選出阿里山平安福茶。記者黃于凡／攝影

阿里山國家風景區管理處首度與新港奉天宮合作，今天邀請媽祖至觸口遊客中心坐鎮選茶，由茶農擲筊選出阿里山平安福茶。記者黃于凡／攝影