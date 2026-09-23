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阿里山茶「媽祖選茶」開筊 高帝園邱詩富3聖筊勝出獲選年度福茶

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
阿里山茶「媽祖選茶」今天開筊，高帝園茶農邱詩富以3聖筊勝出，媽祖將至茶園駐駕1年。記者黃于凡／攝影
阿里山茶「媽祖選茶」今天開筊，高帝園茶農邱詩富以3聖筊勝出，媽祖將至茶園駐駕1年。記者黃于凡／攝影

阿里山茶產區雲霧繚繞，是台灣知名高山茶產區之一，阿里山國家風景區管理處今年首度攜手新港奉天宮，邀媽祖到觸口遊客中心，由茶農獻茶擲筊選出阿里山平安福茶，高帝園茶農邱詩富以3個聖筊勝出，媽祖將到茶園駐駕1年，奉天宮董事長何達煌加碼承諾將為瑞里村遶境祈福。

阿里山國家風景區管理處長龔峰祥說，今年首度與新港奉天宮合作舉辦媽祖選茶儀式，由6家入圍茶農進行最終決選，透過傳統擲筊儀式，由茶農依序獻上自家茶品，向媽祖擲筊請示，選出2026年度「阿里山平安福茶」，盼結合媽祖信仰文化，推廣阿里山茶產業。

新港奉天宮董事長何達煌說，恭喜高帝園茶農邱詩富以3個聖筊勝出，贏得媽祖駐駕1年殊榮，奉天宮媽祖很靈驗，將另行安排媽祖「溫庄」繞境為瑞里村居民祈福，屆時邀請阿管處長龔峰祥一同參與。龔峰祥欣然應允，並摸著肩膀幽默地表示「要再練一下」，氣氛相當歡樂。

此外，阿里山管理處今年首度推出「四季茶旅風味地圖」，以春、夏、秋、冬四季為主題，規畫不同茶旅體驗，串聯台中、嘉義、台南、高雄4大城市、14家特色餐酒品牌，以阿里山四季茶為靈感，推出限定調飲及特色茶食，讓民眾不必上山，也能從城市餐桌認識阿里山茶。

龔峰祥表示，喝茶也能「很年輕、很時尚、很創新」，今年與14家餐飲品牌合作，首度推出四季茶旅地圖，讓各年齡層都能品嘗阿里山茶。另也將獲選茶品製成年度限定「媽祖平安福茶」，經由新港奉天宮祈福，將阿里山茶園的風味與祝福融合，打造別具意義茶品。

阿里山茶「媽祖選茶」今天開筊，高帝園茶農邱詩富以3聖筊勝出，媽祖將至茶園駐駕1年。記者黃于凡／攝影
阿里山茶「媽祖選茶」今天開筊，高帝園茶農邱詩富以3聖筊勝出，媽祖將至茶園駐駕1年。記者黃于凡／攝影

阿里山國家風景區管理處首度與新港奉天宮合作，今天邀請媽祖至觸口遊客中心坐鎮選茶，由茶農擲筊選出阿里山平安福茶。記者黃于凡／攝影
阿里山國家風景區管理處首度與新港奉天宮合作，今天邀請媽祖至觸口遊客中心坐鎮選茶，由茶農擲筊選出阿里山平安福茶。記者黃于凡／攝影

阿里山國家風景區管理處首度與新港奉天宮合作，今天邀請媽祖至觸口遊客中心坐鎮選茶，由茶農擲筊選出阿里山平安福茶。記者黃于凡／攝影
阿里山國家風景區管理處首度與新港奉天宮合作，今天邀請媽祖至觸口遊客中心坐鎮選茶，由茶農擲筊選出阿里山平安福茶。記者黃于凡／攝影

阿里山國家風景區管理處今年推出四季茶旅風味地圖及媽祖選茶活動，以多元方式推廣阿里山茶。記者黃于凡／攝影
阿里山國家風景區管理處今年推出四季茶旅風味地圖及媽祖選茶活動，以多元方式推廣阿里山茶。記者黃于凡／攝影

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