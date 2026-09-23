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500盤2026／以麥卡倫舉杯！雙雪莉桶12年、Book ing Bar特調探索風味之外的堅持

聯合報／ 文／陳宜慧
連續第三年參與500盤盛會，麥卡倫持續以對工藝、品質與細節的堅持，和甫獲得500盤肯定的主廚們一同舉杯。圖／500輯攝影團隊提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
連續第三年參與500盤盛會，麥卡倫持續以對工藝、品質與細節的堅持，和甫獲得500盤肯定的主廚們一同舉杯。圖／500輯攝影團隊提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

指標質感媒體《500輯》創立邁入第6年，旗艦級IP「500盤2026」於9月21日在台北101獨一文創揭曉第六屆得盤榜單，全台共314間餐廳獲得殊榮；現場同步公布首屆「亞洲100盤」得盤榜單，並頒發呼應時代意義與潮流趨勢的500盤特別獎。頒獎典禮現場由全球單一麥芽威士忌領導品牌麥卡倫擔任唯一指定用酒，帶來麥卡倫雙雪莉桶12年單一麥芽威士忌純飲，以及Book ing Bar特別設計的「Autumn Fizz」，以杯光交錯的瞬間，向每一位得獎主廚與職人舉杯致敬。

從橡實到餐桌，成就風味的幕後工藝

緊扣麥卡倫（The Macallan）今年全新品牌宣言「Mastery Beyond Reason 工藝之上，超越所及」，探索風味之外的堅持，也以職人精神持續定義雪莉桶風味。面對今年500盤高達96間餐廳奪得2盤（含）以上的殊榮，麥卡倫品牌大使黃偉綸分享道：「無論是料理或威士忌，都是片刻享受的當下，但真正動人的，反而是風味到達嘴邊之前所發生的事。因此，當大家覺得你足夠優秀時，你還願不願意再往前多跨一步？」

作為全球頂尖威士忌品牌，麥卡倫從源頭開始掌握橡木生長、風乾、專屬製桶工藝到潤桶流程，將對品質的要求延伸至每一個細節。因為麥卡倫相信，真正的卓越不是等待結果，而是從源頭開始全程掌握。因此，從橡實到餐桌的旅程，真正成就風味的工藝，往往發生在飲者看不見的幕後之中。

緊扣麥卡倫（The Macallan）今年全新品牌宣言「Mastery Beyond Reason 工藝之上，超越所及」，探索風味之外的堅持，也以職人精神持續定義雪莉桶風味。圖／500輯攝影團隊提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
緊扣麥卡倫（The Macallan）今年全新品牌宣言「Mastery Beyond Reason 工藝之上，超越所及」，探索風味之外的堅持，也以職人精神持續定義雪莉桶風味。圖／500輯攝影團隊提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

探索麥卡倫風味之外的工藝堅持

今年500盤頒獎盛會上，麥卡倫端出雙雪莉桶12年，以不加冰、不加水的純飲方式呈現酒款風味。其美國橡木雪莉桶帶來香草、奶油氣息，並交織太妃糖與溫暖香料調性，展現了雪莉桶工藝所賦予的獨特層次。

現場亦邀請台北知名酒吧Book ing Bar進駐吧台，從麥卡倫的工藝精神及從橡實到餐桌的概念啟發，結合麥卡倫雙雪莉桶12年及瓦德比諾 Origen 香艾酒調製「Autumn Fizz」。其中，瓦德比諾Origen香艾酒展現果乾與木質調性的豐富香氣，Book ing Bar再以葡萄柚果香貫穿其中，拉出明亮的柑橘調性，讓麥卡倫雪莉桶所蘊含的風味元素，以更輕盈、貼近日常的調酒形式呈現，也呼應麥卡倫對工藝、品質與永續的長期堅持。

麥卡倫雙雪莉桶12年以美國橡木雪莉桶帶來香草、奶油氣息，並交織太妃糖與溫暖香料調性，展現出雪莉桶工藝所賦予的獨特層次。圖／500輯攝影團隊提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
麥卡倫雙雪莉桶12年以美國橡木雪莉桶帶來香草、奶油氣息，並交織太妃糖與溫暖香料調性，展現出雪莉桶工藝所賦予的獨特層次。圖／500輯攝影團隊提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

由Book ing Bar進駐吧台，以麥卡倫雙雪莉桶12年結合瓦德比諾 Origen 香艾酒打造「Autumn Fizz」調酒。圖／500輯攝影團隊提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
由Book ing Bar進駐吧台，以麥卡倫雙雪莉桶12年結合瓦德比諾 Origen 香艾酒打造「Autumn Fizz」調酒。圖／500輯攝影團隊提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

現場賓客邊交流，邊感受麥卡倫雙雪莉桶12年以純飲滋味所呈現的酒款本質。圖／500輯攝影團隊提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
現場賓客邊交流，邊感受麥卡倫雙雪莉桶12年以純飲滋味所呈現的酒款本質。圖／500輯攝影團隊提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

現場賓客交流之餘，亦能淺嚐由Book ing Bar設計調製，以麥卡倫雙雪莉桶12年結合瓦德比諾 Origen 香艾酒所打造，帶有清爽果香的「Autumn Fizz」調酒。圖／500輯攝影團隊提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
現場賓客交流之餘，亦能淺嚐由Book ing Bar設計調製，以麥卡倫雙雪莉桶12年結合瓦德比諾 Origen 香艾酒所打造，帶有清爽果香的「Autumn Fizz」調酒。圖／500輯攝影團隊提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

500盤2026 The 500 Dishes Award 2026

亞洲100盤2026 The 100 Asia Dishes 2026

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指定用酒｜麥卡倫單一麥芽威士忌

共同夥伴｜台北101、中國信託uniopen聯名卡

指定夥伴｜新光三越、星展銀行、去哪吃App

合作夥伴｜陸府建設、富宇建設、寶輝建設、山崎金屬、德貿、好食好事基金會

贊助夥伴｜巴部農天然鹼性礦泉水、TREE TOP樹頂果汁、丸莊醬油、永豐餘生技、琢璞診所（琢璞嚴選）

場地協力｜台北晶華酒店

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

酒後找代駕 禁止酒駕飲酒過量有礙健康
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麥卡倫 雪莉 威士忌

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