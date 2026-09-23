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中秋限定！台鐵推「鰻月團圓便當」 250元雙鰻入菜、9月23日開賣

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
台鐵公司攜手屏東縣政府推「鰻月團圓便當」。台鐵／提供
台鐵公司攜手屏東縣政府推「鰻月團圓便當」。台鐵／提供

中秋節將至，台鐵公司攜手屏東縣政府推出限定美食「鰻月團圓便當」，23日起至10月5日販售，每份250元。此次嚴選屏東鰻魚入菜，以「蒲燒」與「白燒」雙重料理手法呈現雙鰻風味，搭配各地餐旅門市特色配菜，搶攻中秋返鄉及旅遊商機。

台鐵公司表示，「鰻月團圓便當」以「極品雙鰻御膳」為設計概念，其中蒲燒鰻魚以特製醬汁烹調，呈現鹹甜醬香；白燒鰻則保留鰻魚本身的油脂與鮮味，透過不同料理方式，讓旅客一次品嚐兩種鰻魚風味。

此次便當售價250元，除主菜雙鰻外，各地餐旅分處也搭配不同配菜。台北餐旅分處供應柴魚紅蘿蔔蛋絲、炒筍片及炒時蔬；台中餐旅分處搭配青花菜、高麗菜、紅黃椒、百香果蓮藕片及玉子燒；高雄餐旅分處則搭配蛋絲、青花菜、滷香菇及紅薑片。

販售通路方面，台北餐旅分處於台北1至4號店及板橋店販售；台中餐旅分處則涵蓋台中店、彰化店、新竹店及高鐵新烏日站便當店；高雄餐旅分處則於高雄東側店、新左營店、左營高鐵店、鳳山體驗店及台南店販售。

台鐵指出，「鰻月團圓便當」為每日限量供應，購買便當另限量贈送帆布袋1只，送完為止。台鐵提醒，有需求的旅客可把握中秋檔期前往各指定門市購買。

台鐵 中秋 便當 鰻魚 中秋節 美食

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