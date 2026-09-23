台塩海洋鹼性離子水七度獲選國慶指定用水 雙十紀念瓶限量開賣

雙十國慶即將登場，「台塩海洋鹼性離子水」再度獲選為國慶大典唯一指定用水，連續第七年以源自台灣海峽的好水款待國內外嘉賓。同步推出的國慶限量紀念瓶，延伸「TAIWAN．TOGETHER AS ONE」國慶主視覺，以雙十晶片矩陣與梅花元素打造年度限定瓶標，即日起於台塩生技門市、全台萬家福限量開賣，讓民眾也能入手收藏，一同歡慶雙十！

臺鹽公司表示，國慶大典是重要國家盛事，也是向世界展現台灣形象的重要場合，很榮幸連續多年獨家擔綱指定用水，以「國家隊」之姿獻上MIT好水。台塩海洋鹼性離子水憑藉安心穩定的品質，屢登重要盛典，獲選為總統就職典禮、國宴、台日交流高峰會、台灣燈會等指定用水；品牌實力亦受知名企業青睞，台灣高鐵特選為商務車廂旅客用水，並曾與圓山大飯店、BMW總代理汎德等品牌跨界聯名，展現深厚的市場信賴。

「最懂水的專家」臺鹽深耕包裝水市場，打造經典長銷逾20年的「台塩海洋鹼性離子水」，不僅是國內首支鹼性機能水，更長年穩居機能水單一品牌市占第一。產品以台灣海峽潔淨海水為源，運用「奈米級離子交換膜電透析」及「三效蒸發」技術，淬鍊出甘甜順口的熟水口感，在國際評鑑中獲獎無數，今年八度奪下Monde Selection國際品質評鑑金獎，並獲International Taste Institute（ITI）「風味絕佳獎」最高三星殊榮。

臺鹽表示，台塩海洋鹼性離子水國慶紀念版採420ml隨行瓶裝，輕巧好攜帶，方便日常補水；每年配合國慶主視覺推出限定瓶標，一年一款，增添收藏樂趣。即日起於台塩生技門市及全台萬家福限量販售，亦可於台塩生技官方銷售站