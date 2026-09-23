快訊

流通商戰／統一一張卡打通生態圈 全家卻選另一種打法

亞運軟網／余凱文奪首金後登ONE ASIA WORLD舞台 非日本籍選手第一人

民進黨花蓮參選人跑行程倒地猝逝、地方哀悼 2天前最後貼文曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

台塩海洋鹼性離子水七度獲選國慶指定用水 雙十紀念瓶限量開賣

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導
「台塩海洋鹼性離子水」115年國慶紀念瓶限量上市，即日起於台塩生技門市、全台萬家福及台塩生技官方銷售站販售。台鹽／提供
「台塩海洋鹼性離子水」115年國慶紀念瓶限量上市，即日起於台塩生技門市、全台萬家福及台塩生技官方銷售站販售。台鹽／提供

雙十國慶即將登場，「台塩海洋鹼性離子水」再度獲選為國慶大典唯一指定用水，連續第七年以源自台灣海峽的好水款待國內外嘉賓。同步推出的國慶限量紀念瓶，延伸「TAIWAN．TOGETHER AS ONE」國慶主視覺，以雙十晶片矩陣與梅花元素打造年度限定瓶標，即日起於台塩生技門市、全台萬家福限量開賣，讓民眾也能入手收藏，一同歡慶雙十！

臺鹽公司表示，國慶大典是重要國家盛事，也是向世界展現台灣形象的重要場合，很榮幸連續多年獨家擔綱指定用水，以「國家隊」之姿獻上MIT好水。台塩海洋鹼性離子水憑藉安心穩定的品質，屢登重要盛典，獲選為總統就職典禮、國宴、台日交流高峰會、台灣燈會等指定用水；品牌實力亦受知名企業青睞，台灣高鐵特選為商務車廂旅客用水，並曾與圓山大飯店、BMW總代理汎德等品牌跨界聯名，展現深厚的市場信賴。

「最懂水的專家」臺鹽深耕包裝水市場，打造經典長銷逾20年的「台塩海洋鹼性離子水」，不僅是國內首支鹼性機能水，更長年穩居機能水單一品牌市占第一。產品以台灣海峽潔淨海水為源，運用「奈米級離子交換膜電透析」及「三效蒸發」技術，淬鍊出甘甜順口的熟水口感，在國際評鑑中獲獎無數，今年八度奪下Monde Selection國際品質評鑑金獎，並獲International Taste Institute（ITI）「風味絕佳獎」最高三星殊榮。

臺鹽表示，台塩海洋鹼性離子水國慶紀念版採420ml隨行瓶裝，輕巧好攜帶，方便日常補水；每年配合國慶主視覺推出限定瓶標，一年一款，增添收藏樂趣。即日起於台塩生技門市及全台萬家福限量販售，亦可於台塩生技官方銷售站

「台塩海洋鹼性離子水」115年國慶紀念瓶限量上市，即日起於台塩生技門市、全台萬家福及台塩生技官方銷售站販售。台鹽／提供
「台塩海洋鹼性離子水」115年國慶紀念瓶限量上市，即日起於台塩生技門市、全台萬家福及台塩生技官方銷售站販售。台鹽／提供

國慶 臺鹽 MIT 瓶裝水

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

國慶小物開箱！ 磁吸保溫瓶、迷你燈箱

7-ELEVEN首度推「HUNTER×柏靈頓熊」集點 逾30款限量商品療癒登場

花蓮光復洪災周年「掃帚超人」出動！統一超商號召逾300人清掃街區

麥當勞「GD套餐」送3連拍小卡！3款「PEACEMINUSONE週邊」限量開賣

相關新聞

台塩海洋鹼性離子水七度獲選國慶指定用水 雙十紀念瓶限量開賣

雙十國慶即將登場，「台塩海洋鹼性離子水」再度獲選為國慶大典唯一指定用水，連續第七年以源自台灣海峽的好水款待國內外嘉賓。同步推出的國慶限量紀念瓶，延伸「TAIWAN．TOGETHER AS ONE」國慶主視覺，以雙十晶片矩陣與梅花元素打造年度限定瓶標，即日起於台塩生技門市、全台萬家福限量開賣，讓民眾也能入手收藏，一同歡慶雙十！

華航攜手紐約名店「文文WENWEN」 米其林推薦新式創意台菜登萬呎高空

華航機上餐飲再添新菜色，攜手美國人氣台灣料理餐廳「文文WENWEN」，推出創意台菜，10月起搭乘洛杉磯、安大略飛往桃園航班，三艙等旅客都有機會品嘗新台味。

中秋不必張羅烤肉！新竹竹風好市集「今晚來點炭火」9月25日登場

中秋連假將至，新竹市府辦理的竹風好市集第四周「今晚來點炭火」將於25日至28日展開，以炭火、聚餐及微醺為主軸，集結燒烤、異國美食、藝文表演及親子宣導等豐富內容，讓民眾免去採買食材、準備料理的繁瑣，來到護城河畔就能輕鬆吃美食、逛市集、賞表演，享受愜意的中秋假期。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。