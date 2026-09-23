500盤2026／「麥卡倫極致工藝獎」Impromptu：展現對工藝、品質、細節的重視

第六屆500盤名單揭曉，除了50位評審勾勒出的過去一年台灣飲食風貌外，今年依舊深入發掘餐廳與廚人在各領域的付出與貢獻，並頒發特別獎，包含「風味進化獎」、「經典傳承獎」、「年度躍進獎」、「年度新秀獎」、「經典名菜獎」、「國際巨擘獎」、「麥卡倫極致工藝獎」、「星展銀行品味領航獎」、「新光三越饕客獎」、「去哪吃 人氣好評獎」、「山崎金屬 職人精神獎」、「富華創新 味來無限獎」、「富華創新 美味突破獎」及「富華創新 熱情上菜獎」等14項大獎。

由臺灣愛丁頓董事總經理黃皓茵（Helen Wong）頒發的「麥卡倫極致工藝獎」，今年由 Impromptu 奪下。主廚Paul Lee（李皞）於2018年返台，在台北晶華酒店B1開設Impromptu by Paul Lee，持續以創新手法打破框架，融合法式、美式與台式風味及技法，展現西式料理的多元可能。

臺灣愛丁頓董事總經理黃皓茵。 圖／500輯攝影團隊提供

Impromptu 的料理哲學同樣體現對時間與工藝的尊重。從自製發酵食材的耐心等待，到以精準且繁複的手法重新詮釋經典風味，每一道菜都展現出對細節的極致講究。這份對時間、傳統與工藝的堅持，與麥卡倫不謀而合。麥卡倫始終相信，真正的卓越來自每一個環節的悉心掌握，在尊重傳承的同時持續創新，成就獨具特色的當代表現。黃皓茵也盛讚，Impromptu 真正展現了對工藝、品質，以及每個步驟細節的重視。

今年作為麥卡倫連續第三年參與500盤盛會，黃皓茵表示，「這個獎項展現了台灣所能看見的真實性、工藝精神與卓越成就，而今年麥卡倫推出的全新品牌宣言『Mastery Beyond Reason 工藝之上，超越所及』，同樣強調對卓越與品質的追求。在麥卡倫，我們掌握雪莉桶製程的每一個環節，包括用來熟成酒桶的雪莉酒，以及威士忌整個熟成過程中的每一個階段與步驟。我們是唯一一個做到這件事的威士忌品牌。」

黃皓茵認為，這份對工藝與細節的堅持，也與今日獲500盤肯定的主廚與料理產生共鳴：「也許不是每個人都能看見幕後的細節，但它們最終都會反映在成果上，也就是人們最後品嚐到的那一道料理。」

500盤2026 The 500 Dishes Award 2026

亞洲100盤2026 The 100 Asia Dishes 2026

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指定用酒｜麥卡倫單一麥芽威士忌

共同夥伴｜台北101、中國信託uniopen聯名卡

指定夥伴｜新光三越、星展銀行、去哪吃App

合作夥伴｜陸府建設、富宇建設、寶輝建設、山崎金屬、德貿、好食好事基金會

贊助夥伴｜巴部農天然鹼性礦泉水、TREE TOP樹頂果汁、丸莊醬油、永豐餘生技、琢璞診所（琢璞嚴選）

場地協力｜台北晶華酒店

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康