華航攜手紐約名店「文文WENWEN」 米其林推薦新式創意台菜登萬呎高空

華航機上餐飲再添新菜色，攜手美國人氣台灣料理餐廳「文文WENWEN」，推出創意台菜，10月起搭乘洛杉磯、安大略飛往桃園航班，三艙等旅客都有機會品嘗新台味。

華航表示，位於紐約布魯克林的「文文WENWEN」曾獲米其林指南推薦，創辦人兼主廚史官（Eric Sze）擅長將傳統台灣味結合現代餐飲手法，打造兼具創意與台灣特色的料理，受到美國及國際饕客喜愛。

此次合作餐點中，經濟艙推出台灣代表性美食「經典滷肉飯」，以五花肉慢火滷製，搭配滷蛋及白飯；後續還將推出「蔥薑雞腿菜飯」、「濃香牛油乾拌麵」及「花雕老皮嫩肉炒飯」。豪華經濟艙則以「海陸油飯」登場，糯米搭配香菇、鮮蝦及三層肉拌炒，口感柔潤滑順。後續將推出「紅燒牛肉堡排飯」、「炙燒牛小排佐牛油拌麵」、「芋泥紅燒爌肉飯」等創意台菜。豪華商務艙點心則推出「麻婆麻糬貓耳朵」，以地瓜製作出口感類似麻糬的Q彈麵疙瘩，搭配麻婆醬汁，融合台灣小吃與創意料理。後續還將推出以東方麵食加入西式起士，紅燒醬香結合奶香混搭的「紅燒起士豆腐拉麵」。

華航表示，近年持續與國內外餐廳合作開發機上餐點，台灣出發航班也與大腕燒肉、T+T、小小樹食、雙月等餐廳合作，並引進法朋、Aunt Stella、天仁茗茶、美國Peet's Coffee等特色餐飲，持續豐富旅客的空中飲食體驗。