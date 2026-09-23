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中秋不必張羅烤肉！新竹竹風好市集「今晚來點炭火」9月25日登場

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
竹市府辦理的竹風好市集活動照。圖／新竹市府提供
竹市府辦理的竹風好市集活動照。圖／新竹市府提供

中秋連假將至，新竹市府辦理的竹風好市集第四周「今晚來點炭火」將於25日至28日展開，以炭火、聚餐及微醺為主軸，集結燒烤、異國美食、藝文表演及親子宣導等豐富內容，讓民眾免去採買食材、準備料理的繁瑣，來到護城河畔就能輕鬆吃美食、逛市集、賞表演，享受愜意的中秋假期。

市長高虹安表示，市府近年持續推動舊城商圈再造，「竹風好市集」也逐步成為串聯舊城街區的重要平台，開幕三周已累計吸引逾7萬人次造訪，帶動約700萬元經濟效益，持續為護城河畔及周邊舊城街區注入人潮與消費動能。

高虹安市長指出，適逢中秋連假，本周「今晚來點炭火」以炭火料理為主打，匯集蔬食、燒烤及多國特色料理，讓民眾不用張羅食材，在護城河畔就能輕鬆品嚐美食、逛市集，享受愜意的中秋氛圍。

其中，「禎香烤魚堂．吉拿富」帶來鹽烤魚、鹽烤三層肉及排灣族特色吉拿富；「翅客」推出雞腿肉串、雞腿捲、醬燒雞心及七里香等日式串燒；「藻點來啃素」則準備烤玉米、醬烤杏鮑菇、全素甜不辣及素食香腸，提供多元葷素選擇。現場也有煙燻滷味、乾式熱滷等下酒小食，並提供精釀啤酒、梅酒等飲品，另集結紐西蘭炸魚薯條、印度料理、泰式美食、日本炒麵及大阪燒等異國風味，讓民眾一次品嚐豐富多元的中秋好料。

市府城市行銷處指出，本周市集也結合城市宣導與親子展演，9月25日配合「交通安全月」，邀請「狐獴交安特警隊」以馬戲團特技結合互動戲劇，透過生動活潑、寓教於樂的方式宣導停讓觀念，提醒大家「騎車毋通趕，停讓保平安」，現場並準備豐富好禮，歡迎大小朋友一起參與，在歡樂中學習交通安全。9月26日則邀請萬花筒劇團帶來節電故事劇「電力power」，由逗趣的節電主題角色陪伴親子展開守護地球的節電行動，鼓勵民眾在賞月團聚之餘，從隨手關燈、聰明用電做起，養成節能好習慣，以實際行動落實節能減碳。

城銷處說明，今年規畫12周不同主題，串聯特色品牌、城市活動、商圈與公共空間，讓市集不只是採買與休閒的場所，更成為民眾認識在地店家、探索舊城風貌的入口，持續為舊城注入人潮與消費動能。

此外，活動期間還安排歌唱、雜耍等精彩演出，現場更有高達3公尺的「特派員皮卡」大型氣偶，陪伴民眾拍照同樂，讓大小朋友在美食、市集與精彩活動中歡度中秋連假。

竹風好市集」將持續至11月22日，每週推出不同主題活動，更多活動資訊可至活動官網 （https://www.hsinchucitygoods.com )，或追蹤「跟風玩新竹」FB粉絲專頁 ( https://www.facebook.com/seeinghsinchu ) 查詢。

竹市府辦理的竹風好市集活動照。圖／新竹市府提供
竹市府辦理的竹風好市集活動照。圖／新竹市府提供

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竹市府辦理的竹風好市集活動照。圖／新竹市府提供

烤肉 市集 中秋 新竹

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