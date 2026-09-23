宵夜吃什麼？夜貓族十大深夜美食餐廳 火鍋、熱炒、牛肉麵上榜

加班到深夜、夜唱結束，或只是半夜突然嘴饞，宵夜吃什麼總讓人傷腦筋。想吃熱呼呼的火鍋、方便快速的炸物，還是揪朋友吃熱炒、串燒？台灣的深夜美食選擇多元，從街頭小吃到餐廳料理都有擁護者。

《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，盤點全台「深夜熱門餐廳種類」，依網路聲量揭曉十大排行榜，一次掌握夜間聚餐與宵夜美食熱門名單，看看大家的深夜食堂首選是哪一味！

No.1 火鍋

翻攝官網／青花驕

翻攝官網／青花驕

本次榜單第一名由「火鍋」以140,788筆網路聲量奪冠。無論是下班後想吃頓熱食，還是朋友聚會、夜唱續攤，火鍋都是不少人的選擇。一鍋熱湯搭配肉品、海鮮與蔬菜，既能多人共享，也能滿足不同口味需求。

在眾多火鍋品牌中，主打九葉青花椒的「青花驕麻辣鍋」，街邊店營業至凌晨01:00，成為深夜聚餐的選擇之一。品牌招牌「青紅雙鍋」結合青花椒肥牛鍋與麻辣鍋，再點上豪氣大份量的牛三拼盛宴、頂級海鮮食材，讓不吃辣、喜歡麻香或偏好重口味的消費者都能依照喜好選擇。

網友也討論，「超愛青花驕的青麻椒肥牛鍋！我肯定是青麻派～朋友無辣不歡！她首選青花驕麻辣鍋」、「嗜辣者非麻辣鍋不可、嗜麻者選青麻椒肥牛鍋」、「上次去吃青花驕整個被麻辣湯頭驚艷到！超鮮的豆腐鴨血也都很好吃」。

No.2 速食、炸物

《網路溫度計DailyView》

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排名第二的「速食、炸物」，主打的就是方便與立即滿足。深夜還開著的速食店，加上街頭常見的鹹酥雞、炸物攤，都是不少夜貓族突然餓了時的選擇。

炸雞、雞塊、薯條、甜不辣、魷魚、炸糯米腸等食物香氣十足，尤其現點現炸時，更容易勾起食慾。雖然不少人知道炸物熱量不低，但深夜來上一份，仍讓許多人難以抗拒。

網友分享，「香氣四溢的炸物現點現炸，一拿到手就讓人食指大動」、「老實說半夜看到這盤真的很難忍」、「鹽酥雞吃了心情會快樂，快樂是身體健康的重要因素」。

No.3 台式飯麵、米粉湯

《網路溫度計DailyView》

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滷肉飯、乾麵、炒麵、肉羹湯、米粉湯，是許多台灣人熟悉的日常滋味，也成為深夜覓食時的熱門選項。

一碗滷肉飯搭配滷蛋、燙青菜，或是來碗熱騰騰的米粉湯，再切幾樣黑白切小菜，價格相對親民，也能快速填飽肚子。部分店家營業時間較晚甚至24小時，更讓這類台式小吃成為夜貓族的深夜食堂。

網友表示，「宵夜好朋友，炒麵、滷肉飯、肉羹湯都超好吃」、「滷得透徹的鴨蛋，蛋黃綿密、鹹香入味，搭配滷肉飯一起吃更是絕妙的組合」、「24小時的營業時間真的無人能及呀，而且價格也滿佛心」。

No.4 熱炒

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深夜想找朋友聚餐，「熱炒」是不少人的答案。大火快炒的香氣、選擇豐富的菜色，加上多人共享的用餐方式，讓熱炒店成為夜晚聚會與續攤的熱門地點。

蔥爆牛肉、炒蛤蜊、鳳梨蝦球、蒜泥白肉等經典菜色，適合多人點菜分食。比起單純填飽肚子，熱炒更常與朋友聊天、聚會綁在一起。

網友表示，「熱炒店比較容易嗨跟放鬆」、「半夜1點坐滿人的深夜熱炒，真的一堆人不睡覺來吃宵夜」。

熱鬧的用餐氣氛與多樣化菜色，也讓熱炒成為台灣深夜飲食文化的重要一環。

No.5 串燒、居酒屋

《網路溫度計DailyView》

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炭火香氣、現點現烤，加上適合聊天聚會的空間，讓串燒與居酒屋擠進第五名。

不管喜歡吃雞肉、牛肉，各式肉串和雞皮、各式蔬菜與海鮮，串燒的選擇相當多元，也很適合多人一起分食。對不少上班族來說，下班後約朋友吃幾串、聊聊天，是結束一天工作的方式之一。

網友分享，「營業到凌晨一點半的串燒店，是很多人下班後的宵夜首選」、「串燒現點現烤、生啤酒爽爽喝，Highball配串燒超對味」、「串燒是我最喜歡的，炭火香很明顯，幾個人一起來的話可以多點幾樣分著吃」。

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No.6 豆漿店

提及台灣的深夜食堂，絕對少不了充滿在地特色的傳統豆漿店。標榜24小時營業或專攻宵夜早餐時段的豆漿店，是跨世代夜貓族共同的青春回憶。剛跑完派對的年輕人、上夜班的辛苦勞工，豆漿店溫暖的燈光與溫馨的台味餐點，永遠在深夜包容著各式各樣的人群。

剛出爐焦香酥脆的燒餅油條、現點現煎的粉漿蛋餅、熱氣蒸騰的小籠包，再搭配一碗濃郁的熱豆漿或鹹豆漿，選項多元且價格親民。網友推薦，「在還沒有24小時的便利商店的時候，這些開到深夜的豆漿店，意外成為大家吃宵夜、談論中華少棒比賽的好去處」、「真正厲害的是，那種越晚越想吃的療癒感，熱呼呼的鹹豆漿加蛋一上桌，香氣直接撐滿」。

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牛肉麵堪稱台灣飲食文化的國寶級美食，這股美味在深夜裡更顯得誘人與珍貴。不論是醇厚濃郁的紅燒湯頭，還是清爽鮮甜的清燉風味，都能給予深夜飢腸轆轆的人們最實質的飽足感。大塊軟嫩入味的燉牛肉、Q彈有勁的麵條，撒上滿滿酸菜與蔥花，一口湯、一口麵下肚，滿口留香。

對於剛結束加班或是夜唱完的民眾來說，來上一碗熱氣騰騰的牛肉麵，瞬間補足元氣！網友提到：「半夜想吃牛肉麵怎麼辦！其實不用再煮啦！雙北有很多深夜牛肉麵還吃得到。」《網路溫度計DailyView》報導台北十大人氣牛肉麵店，從夜貓族最愛的平價深夜食堂，到榮獲米其林肯定的名店應有盡有。

No.8 滷味

想吃宵夜又不想只吃固定套餐，滷味提供了高度自由的選擇。豆乾、海帶、甜不辣、米血、王子麵、高麗菜與各式肉片，都能依照個人喜好搭配。

熱滷味可以選擇湯汁、沙茶或特製醬料，冷滷味則方便直接帶著吃。網友表示，「滷味較沒有食材的限制」、「很適合下班後的朋友，或是半夜嘴饞想吃東西的宵夜族」。

自由搭配、選擇豐富，也讓滷味成為追劇、聊天或單純嘴饞時的熱門選項。

No.9 餐酒館、酒吧

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對於現代都市人而言，深夜吃宵夜不只是為了填飽肚子，更是一種生活儀式感與情緒微醺的宣洩。餐酒館與酒吧擁有精緻的調酒、高水準的下酒菜以及極具氛圍感的空間設計，不同於一般小吃店的熱鬧接地氣，提供相對舒適且具私密性的環境。

不管是下班後與同事吐露心聲，還是與另一半來場深夜約會，點一杯特色調酒配上精緻的炸雞翅、生火腿或松露薯條，就能在微醺的氣氛中舒緩整天累積的壓力。網友分享，「我喜歡餐酒館不只是因為酒，更喜歡的是『搭配』，一口料理、一口飲品，兩個味道互相改變」、「餐酒館比一般餐廳更適合『慢慢聊』」。

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No.10 拉麵

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第十名「拉麵」則受到不少獨自覓食的夜貓族喜愛。一碗拉麵包含湯、麵、肉與配料，能快速解決深夜飢餓問題，也適合一個人安靜吃飯。

豚骨、醬油、雞白湯等不同湯頭，加上叉燒、溏心蛋、海苔等配料，各有擁護者。尤其在疲憊或天氣較涼的晚上，一碗熱湯拉麵往往比冷食更有吸引力。

網友提到，「早起的鳥兒有蟲吃，晚睡的人有拉麵吃」、「喝一口濃郁醇厚的湯頭，不只溫暖了胃也撫慰心情，大口暴風式的吸入麵條，也把療癒和元氣吸入體內」。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年9月1日至2026年8月31日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理2000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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