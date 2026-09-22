黑白大廚來了！爭鮮×鄭鎬泳「11款聯名新品」吃得到蟹肉奶油烏龍麵

黑白大廚來了！爭鮮餐飲集團迎接秋季海鮮盛宴，首度攜手韓國知名日式料理主廚鄭鎬泳，自即日起推出11款期間限定聯名新品，其中包括「蟹肉奶油烏龍麵」、「鮟鱇魚肝握握卷」及「蟹膏乳酪芝麻葉」等不同品項，另外還有6款秋季新品同步登場，為民眾帶來豐富的時令滋味

擁有26年日本料理經驗的鄭鎬泳，曾在《黑白大廚》第二季節目中，以高難度「鮟鱇魚吊掛殺魚法」創造話題性，此次主廚將日式料理功底融入韓式料理元素，打造橫跨壽司、熟食、主食到甜點的聯名料理。其中「蟹肉奶油烏龍麵」以鄭鎬泳餐廳招牌的奶油明太子烏龍麵為靈感，將粗烏龍拌入蒜香乳酪白醬與柴魚汁，再加入蟹絲、蟹膏醬及蟹肉，呈現濃郁蟹鮮，每份100元；「鮟鱇魚肝握握卷」則以魚肝搭配辣醬蘿蔔泥、日本柚醋凍，交織微辣酸香，每份60元；「蟹膏乳酪芝麻葉」以芝麻葉包裹蟹膏、奶油乳酪與柑橘果醬，增添草本與果香，每份40元。三款料理同步於爭鮮、爭鮮plus販售。

此外。爭鮮迴轉壽司另有限定「雙蟹熔岩起司燒」，每份100元；爭鮮plus則限定推出「雙蟹熔岩甲羅燒」、「噌蟹榛果脆脆聖代」、「柚香蟹膏乳酪串串」等品項，每份80元起。至於MAGiC TOUCH点爭鮮則提供4款限定聯名料理，包括「金蟹洋釀鮮旨握」、「蟹冠特盛天婦羅」、「宮廷蟹肉茶碗蒸」、「蟹鉗味噌霜淇淋」，每份100元起。

除了11款聯名新品，爭鮮也同步推出6款新品。爭鮮與爭鮮plus提供有「蟹肉鮮旨玉子凍」、「柚香琥珀蟹肉盛」、「雙蟹鮭魚卵玉子」；MAGiC TOUCH点爭鮮限定打造「豪邁龍蝦蟹肉盛」、「紅雪蟹酪梨金磚」、「海豐蟹肉珍珠盛」，每份80元起。

豪邁龍蝦蟹肉盛，499元。記者陳睿中／攝影

爭鮮餐飲集團迎首度攜手韓國知名日式料理主廚鄭鎬泳，推出一系列聯名新品。記者陳睿中／攝影

紅雪蟹酪梨金磚，90元。記者陳睿中／攝影

蟹冠特盛天婦羅，180元。記者陳睿中／攝影

雙蟹鮭魚卵玉子，60元。記者陳睿中／攝影

柚香蟹膏乳酪串串，100元。記者陳睿中／攝影

海豐蟹肉珍珠盛，80元。記者陳睿中／攝影

蟹肉鮮旨玉子凍，60元。記者陳睿中／攝影

鮟鱇魚肝握握卷，60元。記者陳睿中／攝影

雙蟹熔岩起司燒，100元。記者陳睿中／攝影

柚香琥珀蟹肉盛，60元。記者陳睿中／攝影

蟹鉗味噌霜淇淋，130元。記者陳睿中／攝影

雙蟹熔岩甲羅燒，120元。記者陳睿中／攝影

金蟹洋釀鮮旨握，120元。記者陳睿中／攝影

噌蟹榛果脆脆聖代，80元。記者陳睿中／攝影

宮廷蟹肉茶碗蒸，100元。記者陳睿中／攝影

蟹肉奶油烏龍麵，100元。記者陳睿中／攝影