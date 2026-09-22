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黑白大廚來了！爭鮮×鄭鎬泳「11款聯名新品」吃得到蟹肉奶油烏龍麵

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
爭鮮餐飲集團迎首度攜手韓國知名日式料理主廚鄭鎬泳，推出一系列聯名新品。記者陳睿中／攝影
爭鮮餐飲集團迎首度攜手韓國知名日式料理主廚鄭鎬泳，推出一系列聯名新品。記者陳睿中／攝影

黑白大廚來了！爭鮮餐飲集團迎接秋季海鮮盛宴，首度攜手韓國知名日式料理主廚鄭鎬泳，自即日起推出11款期間限定聯名新品，其中包括「蟹肉奶油烏龍麵」、「鮟鱇魚肝握握卷」及「蟹膏乳酪芝麻葉」等不同品項，另外還有6款秋季新品同步登場，為民眾帶來豐富的時令滋味

擁有26年日本料理經驗的鄭鎬泳，曾在《黑白大廚》第二季節目中，以高難度「鮟鱇魚吊掛殺魚法」創造話題性，此次主廚將日式料理功底融入韓式料理元素，打造橫跨壽司、熟食、主食到甜點的聯名料理。其中「蟹肉奶油烏龍麵」以鄭鎬泳餐廳招牌的奶油明太子烏龍麵為靈感，將粗烏龍拌入蒜香乳酪白醬與柴魚汁，再加入蟹絲、蟹膏醬及蟹肉，呈現濃郁蟹鮮，每份100元；「鮟鱇魚肝握握卷」則以魚肝搭配辣醬蘿蔔泥、日本柚醋凍，交織微辣酸香，每份60元；「蟹膏乳酪芝麻葉」以芝麻葉包裹蟹膏、奶油乳酪與柑橘果醬，增添草本與果香，每份40元。三款料理同步於爭鮮、爭鮮plus販售。

此外。爭鮮迴轉壽司另有限定「雙蟹熔岩起司燒」，每份100元；爭鮮plus則限定推出「雙蟹熔岩甲羅燒」、「噌蟹榛果脆脆聖代」、「柚香蟹膏乳酪串串」等品項，每份80元起。至於MAGiC TOUCH点爭鮮則提供4款限定聯名料理，包括「金蟹洋釀鮮旨握」、「蟹冠特盛天婦羅」、「宮廷蟹肉茶碗蒸」、「蟹鉗味噌霜淇淋」，每份100元起。

除了11款聯名新品，爭鮮也同步推出6款新品。爭鮮與爭鮮plus提供有「蟹肉鮮旨玉子凍」、「柚香琥珀蟹肉盛」、「雙蟹鮭魚卵玉子」；MAGiC TOUCH点爭鮮限定打造「豪邁龍蝦蟹肉盛」、「紅雪蟹酪梨金磚」、「海豐蟹肉珍珠盛」，每份80元起。

豪邁龍蝦蟹肉盛，499元。記者陳睿中／攝影
豪邁龍蝦蟹肉盛，499元。記者陳睿中／攝影

爭鮮餐飲集團迎首度攜手韓國知名日式料理主廚鄭鎬泳，推出一系列聯名新品。記者陳睿中／攝影
爭鮮餐飲集團迎首度攜手韓國知名日式料理主廚鄭鎬泳，推出一系列聯名新品。記者陳睿中／攝影

紅雪蟹酪梨金磚，90元。記者陳睿中／攝影
紅雪蟹酪梨金磚，90元。記者陳睿中／攝影

蟹冠特盛天婦羅，180元。記者陳睿中／攝影
蟹冠特盛天婦羅，180元。記者陳睿中／攝影

雙蟹鮭魚卵玉子，60元。記者陳睿中／攝影
雙蟹鮭魚卵玉子，60元。記者陳睿中／攝影

柚香蟹膏乳酪串串，100元。記者陳睿中／攝影
柚香蟹膏乳酪串串，100元。記者陳睿中／攝影

海豐蟹肉珍珠盛，80元。記者陳睿中／攝影
海豐蟹肉珍珠盛，80元。記者陳睿中／攝影

蟹肉鮮旨玉子凍，60元。記者陳睿中／攝影
蟹肉鮮旨玉子凍，60元。記者陳睿中／攝影

鮟鱇魚肝握握卷，60元。記者陳睿中／攝影
鮟鱇魚肝握握卷，60元。記者陳睿中／攝影

雙蟹熔岩起司燒，100元。記者陳睿中／攝影
雙蟹熔岩起司燒，100元。記者陳睿中／攝影

柚香琥珀蟹肉盛，60元。記者陳睿中／攝影
柚香琥珀蟹肉盛，60元。記者陳睿中／攝影

蟹鉗味噌霜淇淋，130元。記者陳睿中／攝影
蟹鉗味噌霜淇淋，130元。記者陳睿中／攝影

雙蟹熔岩甲羅燒，120元。記者陳睿中／攝影
雙蟹熔岩甲羅燒，120元。記者陳睿中／攝影

金蟹洋釀鮮旨握，120元。記者陳睿中／攝影
金蟹洋釀鮮旨握，120元。記者陳睿中／攝影

噌蟹榛果脆脆聖代，80元。記者陳睿中／攝影
噌蟹榛果脆脆聖代，80元。記者陳睿中／攝影

宮廷蟹肉茶碗蒸，100元。記者陳睿中／攝影
宮廷蟹肉茶碗蒸，100元。記者陳睿中／攝影

蟹肉奶油烏龍麵，100元。記者陳睿中／攝影
蟹肉奶油烏龍麵，100元。記者陳睿中／攝影

蟹膏乳酪芝麻葉，40元。記者陳睿中／攝影
蟹膏乳酪芝麻葉，40元。記者陳睿中／攝影

爭鮮 黑白大廚 烏龍麵

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