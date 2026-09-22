從秀智、孫千到莎莉賽隆！CELINE全新17手袋風靡全球女神的IT包

CELINE 2026冬季系列推出全新17手袋，以俐落線條與精巧細節，重新詮釋日常手袋的優雅輪廓。延續品牌簡潔、內斂的設計語彙，新作以修長矩形包身搭配平整翻蓋，正面視覺俐落純粹，側面則向外延展，結合多隔層內部配置，在簡潔外型與實用機能之間取得平衡，立刻成為全球時尚女星的最愛。

秀智以白色鏤空針織上衣、寬鬆針織外套搭配丹寧褲，黑色17手袋透過俐落線條映襯柔軟針織質地；莎莉賽隆（Charlize Theron）則被捕捉到身穿黑色背心搭配寬鬆丹寧褲，肩背白色款17手袋，以經典的對比色調展現輕鬆率性的日常風格。董潔則以黑色高領上衣搭配修身長版西裝與長褲，深棕色手袋為全黑造型增添沉穩層次。近期因熱播劇「早春晴朗」爆紅的孫千，則以柔軟優雅的絲綢洋裝襯托俐落肩背包，以混搭的方式襯托17手袋的克制設計，呈現CELINE對現代實用美學的細膩掌握。

全新17手袋將CELINE經典Triomphe標誌以更精巧的比例登場，並融入全新Shadow旋轉鎖扣。金色鎖扣在平整翻蓋上形成細膩光澤，隨著開啟動作，原本疊合的標誌自然錯開，露出另一枚Triomphe標誌，讓品牌識別不僅是裝飾，也成為手袋結構的一部分。17手袋同時著重日常使用的靈活性，多隔層設計提供清晰收納空間，纖細肩背帶則可自由調整長度，依穿搭與使用情境變換背法。秀場造型多以手持方式呈現，讓肩帶自然垂落成流暢弧線，為幾何包型增添隨性氣息。

董潔演繹深棕色17手袋。圖／Celine提供

孫千身著象牙白洋裝，肩背黑色17手袋。圖／Celine提供

秀智以白色鏤空針織上衣搭配寬鬆針織外套與丹寧褲，搭配黑色17手袋。圖／Celine提供

17奶油白手袋，12萬元。圖／Celine提供

17栗色手袋，12萬元。圖／Celine提供

17紅色粒面牛皮革手袋，11萬5,000元。圖／Celine提供

17黑色粒面牛皮革手袋，11萬5,000元。圖／Celine提供