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限量千瓶！馬祖酒廠70周年慶 首度島內外同步開賣7公升15年陳高

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
馬祖酒廠70周年紀念酒「馬祖陳高15年－榮耀七十 50° 7L」（左），首次於台灣島內外限量販售。右邊是600ml版本。圖／泰山企業提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
馬祖酒廠70周年紀念酒「馬祖陳高15年－榮耀七十 50° 7L」（左），首次於台灣島內外限量販售。右邊是600ml版本。圖／泰山企業提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

今年適逢馬祖酒廠建廠70周年，泰山企業推出旗下總經銷馬祖高粱「榮耀七十 50° 7L紀念酒」，以經典「陳高15年大藍寶」為酒體，將原600ml瓶裝放大7倍，打造7公升大容量紀念酒，首次於台灣本島及馬祖、金門、澎湖同步推出，與消費者一同見證馬祖酒廠跨越70年的製酒工藝。

「榮耀七十 50° 7L紀念酒」限量發售1,000瓶，售價18,888元，每瓶皆擁有專屬珍藏編號，打造「一瓶一碼」的收藏意義。7公升大藍寶瓶身尺寸為32×32×45.5公分，以島嶼蔚藍為主色，搭配24K金心型如意紋，圓潤瓶身則呼應15年陳高飽滿醇厚的酒體；從色彩到造型，將馬祖島嶼意象與高粱酒釀造工藝融入設計，也象徵馬祖得天獨厚的水質所孕育出的獨特風味。

每瓶紀念酒另附歡慶酒廠70周年的煙火璀璨設計外盒，以及40公分長的特製金酒勺，兼具飲用、送禮與收藏用途。大容量酒瓶搭配專屬編號，也讓這款70周年紀念酒不只是一次性的節慶商品，更增添典藏價值。

酒體則選用「陳高15年大藍寶」，以至少陳放15年的原酒勾兌而成，長年存放於恆溫恆濕的花崗岩坑道中，酒色清亮透澈，散發黑胡椒、梅李與穀物香氣，入口甘潤，並帶出海鹽、堅果及陳年醬香，尾韻細緻、層次分明，展現長時間熟成所形成的醇厚風味。

「陳高15年大藍寶」自民國98年上市，酒體經二蒸二釀、八道精粹工序，再由具30年經驗的老師傅選用數十款高年份酒款調和，並曾獲國際烈酒大賽雙金牌肯定。此次以大容量瓷瓶封藏，亦讓酒體在瓶中持續熟成，隨時間發展出更加柔和、圓潤的口感。

「馬祖陳高15年－榮耀七十 50° 7L」即日起可於台北馬酒直營門市及全台酒類專門店預購，7-ELEVEN、全家便利商店則自10月1日起開放預購。實際販售數量及價格依各通路公告為準。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

7公升紀念酒附贈特製金勺與煙火璀璨設計提盒。圖／泰山企業提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
7公升紀念酒附贈特製金勺與煙火璀璨設計提盒。圖／泰山企業提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

馬祖 周年慶 金門

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