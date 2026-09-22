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林予晞站台喬治傑生台北大巨蛋遠東Garden City開幕 限量銀雕搶光光

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
林予晞優雅演繹DUNE系列頂級珠寶的項鍊及手鍊。圖／喬治傑生提供
林予晞優雅演繹DUNE系列頂級珠寶的項鍊及手鍊。圖／喬治傑生提供

丹麥設計師精品喬治傑生（GEORG JENSEN）於台北大巨蛋遠東Garden City二樓開設全新概念店，近期開始朝幕後製作發展的知性女星林予晞特地出席剪綵，並透露喬治傑生是她人生中認識的第一個精品品牌，也是在15年前送給自己的第一份精品禮物。

林予晞表示，大約15年前擔任空服員時因為購入經典的戒指作品而與喬治傑生結下不解之緣。這次她佩戴靈感源自風吹沙丘的DUNE系列，作品的弧線與光影折射讓她想起過去在杜拜沙漠探險、看著夕陽灑落沙丘的珍貴記憶。對於現場展示的手工錘痕銀器，她更深感工匠傾注時間的匠心，認為能在講求效率的現代社會中提醒自己「慢下來」。

為慶祝新店開幕，品牌特別推出台北大巨蛋獨家專賣的MOONLIGHT BLOSSOM系列編號1純銀藍玉髓項鍊，全台限量60件，以新藝術風格的純銀花葉線條搭配清透藍玉髓，展現虛實交織的詩意層次。現場亦同步呈獻兩件致敬創辦人、大師喬治傑生160週年誕辰的全新銀雕鉅作：由喬治傑生大師於1918年設計的編號180A純銀蓋缽，表面覆以細密手工錘痕並呼應巴黎羅浮宮典藏作品；以及1919年設計的編號 296C純銀果缽，設計承襲經典GRAPES葡萄系列語彙，以立體藤蔓與垂墜葡萄勾勒豐饒意象。兩件銀雕在台全球首曝光後都已蒙收藏，目前採客訂制販售。

全新概念店採用最新零售空間概念，打造出融入當代城市節奏的北歐靜奢場域。店內以溫潤的橡木地板鋪陳基調，結合胡桃木的深沉色澤與清水模的原始肌理，並運用潔白大理石與藍灰色織品相互映襯。空間中更以精準比例的木質框架劃分展示區域，使動線自然延展，營造出寧靜、溫暖且具當代感的美學氛圍。

林予晞優雅演繹DUNE系列頂級珠寶的項鍊及手鍊。圖／喬治傑生提供
林予晞優雅演繹DUNE系列頂級珠寶的項鍊及手鍊。圖／喬治傑生提供

林予晞優雅演繹DUNE系列頂級珠寶的項鍊及手鍊。圖／喬治傑生提供
林予晞優雅演繹DUNE系列頂級珠寶的項鍊及手鍊。圖／喬治傑生提供

Dune系列編號1571A，18K黃金鑽石項鍊，價格店洽。圖／喬治傑生提供
Dune系列編號1571A，18K黃金鑽石項鍊，價格店洽。圖／喬治傑生提供

喬治傑生於遠東Garden City開設全新概念店。圖／喬治傑生提供
喬治傑生於遠東Garden City開設全新概念店。圖／喬治傑生提供

喬治傑生於遠東Garden City開設全新概念店。圖／喬治傑生提供
喬治傑生於遠東Garden City開設全新概念店。圖／喬治傑生提供

編號296C純銀香缽，約130萬元。圖／喬治傑生提供
編號296C純銀香缽，約130萬元。圖／喬治傑生提供

喬治傑生於遠東Garden City開設全新概念店。圖／喬治傑生提供
喬治傑生於遠東Garden City開設全新概念店。圖／喬治傑生提供

Dune系列編號1571B，18K黃金鑽石手鍊，價格店洽。圖／喬治傑生提供
Dune系列編號1571B，18K黃金鑽石手鍊，價格店洽。圖／喬治傑生提供

編號180A純銀蓋缽，49萬元。圖／喬治傑生提供
編號180A純銀蓋缽，49萬元。圖／喬治傑生提供

MOONLIGHT BLOSSON系列限定編號160藍白月光石純銀胸針，35,000元。圖／喬治傑生提供
MOONLIGHT BLOSSON系列限定編號160藍白月光石純銀胸針，35,000元。圖／喬治傑生提供

VIVIANNA ARCHIVE系列18K黃金、藍色月光石耳環，65,000元。圖／喬治傑生提供
VIVIANNA ARCHIVE系列18K黃金、藍色月光石耳環，65,000元。圖／喬治傑生提供

MOONLIGHT BLOSSOM系列編號1藍玉髓純銀項鍊，54,000元。圖／喬治傑生提供
MOONLIGHT BLOSSOM系列編號1藍玉髓純銀項鍊，54,000元。圖／喬治傑生提供

林予晞 大巨蛋 台北

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